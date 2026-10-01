El restaurante asturiano de Madrid que hace un cameo en ‘La bola negra’: abierto desde 1959 y especializado en fabada y cecina leonesa

EL restaurante asturiano que aparece en 'La bola negra' (Montaje Infobae)

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Apenas lleva unos días en los cines, pero ya ha emocionado a millones de espectadores. La bola negra se ha convertido en uno de los mejores estrenos en la historia del cine en España, todo un fenómeno cinematográfico que ha dejado huella a todo aquel que la ha podido disfrutar.

Su música, su emocionante historia, sus apabullantes actuaciones o su impresionante fotografía son solo algunos de los elementos que han embelesado al público español y extranjero. Pero, además de todo eso, la nueva película de Los Javis también tiene un momento gastronómico que seguro ha llamado la atención a muchos.

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Si la has visto, sabrás de la escena de la que a continuación trataremos. En pleno desarrollo de la trama, el personaje de Alberto (el joven historiador interpretado por Carlos González) y su madre, Teresa (Lola Dueñas), protagonizan un tenso almuerzo con una fabada de por medio que termina mal y pronto, con lanzamiento de cerveza incluido. El telón de fondo de esta discusión familiar es un restaurante asturiano de Madrid, un local que no solo existe, sino que lleva más de medio siglo haciéndolo.

Su nombre es La Copita Asturiana (C. de Tabernillas, 13) y es un pedazo vivo de la historia de la hostelería madrileña. Este pequeño restaurante, ubicado en el castizo barrio de La Latina, lleva décadas sirviendo auténtica cocina asturiana a sus clientes habituales, que ocupan las pocas mesas que permite este estrecho e icónico local.

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Carlos González es Alberto en 'La bola negra'

Quienes hayan probado su cocina y hayan visto esta escena en la gran pantalla lo habrán reconocido por sus inconfundibles puertas de carpintería roja, sus ventanales, su barra de estaño, el interior revestido de azulejos y las cecinas, chorizos y chacinas que cuelgan en un rincón. Quizá también por la propia fabada, que los personajes se sirven de un enorme bol de cristal desde el que se aprecia el que es el plato estrella de la casa.

Los fundadores de este restaurante, María Mayo y Pepe Bueno, llegaron desde Asturias, ambos de una pequeña aldea del concejo de Valdés, y abrieron La Copita Asturiana el 20 de mayo de 1959. El local ya había sido despacho de vinos desde 1904 y conserva aún hoy su fachada original, lo que le ha valido estar catalogado como elemento protegido por el Ayuntamiento de Madrid.

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Fabada y cachopo en este mítico local madrileño

Aquí sigue aún María, acompañada por su hija Olga, desde 2018 al frente del negocio. María y Olga dan vida a los fogones y atienden al público junto con José María, el yerno de la fundadora. La cocina del ‘chup chup’ y los sabores tradicionales siguen siendo bandera en este pequeño local de puertas rojas, que ha conseguido un Solete en la Guía Repsol y ser el destino favorito de populares vecinos del barrio como el televisivo Arturo Valls.

La fabada que sirven en La Copita Asturiana (Web del restaurante)

Su plato estrella es la fabada (21 €), acompañada de otros potajes como las fabes con almejas (22 €) o los callos con garbanzos (18 €), y una selección de pescados frescos y carnes seleccionadas como chuletillas de lechal, chuletón, cabrito asado o manitas de cerdo. que se acompañan de una cuidada variedad de vinos. Cómo no, no falta el cachopo, relleno de jamón y queso de nata de Vidiago (37 €/2 p.), ni tampoco los embutidos como la cecina de León.

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El broche de oro lo ponen postres como su mítico arroz con leche (6,50 €). El ticket medio se mueve entre los 30 y 40 euros por comensal. Solo abren a mediodía y los sábados descansan, por lo que es conveniente reservar.