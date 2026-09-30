Los parquímetros cambian este 1 de octubre: el tamaño de tu coche y la etiqueta influyen en el precio final

Parquímetro en la nueva zona SER en el barrio de Usera (Jesús Hellín / Europa Press)

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El estacionamiento regulado constituye una herramienta municipal para ordenar la movilidad, favorecer la rotación de vehículos y gestionar el uso limitado del espacio público.

Los ayuntamientos podrán revisar desde octubre las tarifas de los parquímetros gracias a una reforma estatal que amplía sus competencias sobre el estacionamiento regulado. La medida permitirá que el precio deje de depender únicamente del tiempo de aparcamiento en aquellos municipios que decidan aplicarla.

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El artículo 156 del Real Decreto 518/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 26 de junio, habilita a cada municipio para fijar el precio del estacionamiento según las dimensiones y la clasificación medioambiental del vehículo. La norma no establece importes ni recargos comunes para toda España.

La habilitación se integra en un marco que busca dar mayor margen a las administraciones locales para adaptar la regulación a las características de sus calles y de su demanda de aparcamiento.

La aplicación dependerá de cada ayuntamiento

Las diferencias vinculadas a la etiqueta ambiental ya funcionan en algunas ciudades, por ejemplo, el Servicio de Estacionamiento Regulado de Madrid aplica una bonificación del 100 % a los vehículos con distintivo Cero Emisiones de la Dirección General de Tráfico y también tiene en cuenta la ocupación de determinadas zonas.

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La principal novedad es que las ordenanzas municipales podrán incorporar las dimensiones del vehículo como criterio tarifario. Dos conductores que estacionen el mismo tiempo en una misma zona regulada podrían abonar cantidades distintas por utilizar coches de diferente tamaño.

Parquímetro en la nueva zona SER en el barrio de Usera (Jesús Hellín / Europa Press)

La regulación no crea una categoría específica para los SUV ni fija cuánto más tendría que pagar un vehículo grande frente a otro pequeño. El marco legal puede afectar especialmente a los automóviles de mayores dimensiones, aunque cada consistorio deberá concretar los criterios aplicables.

La entrada en vigor de la reforma no provocará una subida automática en todos los parquímetros. Los municipios tendrán que adaptar sus ordenanzas, decidir si incorporan esta posibilidad y aprobar las tarifas antes de que un coche de mayor tamaño pague más por ocupar una plaza en la vía pública.

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Sin una tarifa común para todos los municipios

Tampoco habrá una cuantía uniforme por longitud, anchura o superficie ocupada. Cada ayuntamiento podrá determinar las diferencias económicas que considere oportunas, junto con el tratamiento que dé al distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico.

Barcelona ya emplea la clasificación ambiental para modular el importe de algunas plazas de estacionamiento regulado. Los vehículos con etiqueta Cero Emisiones pueden aparcar por la mitad de precio en la ciudad, mientras que las tarifas varían según la zona y las condiciones del sistema municipal.

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La reforma del Reglamento General de Circulación incluye otros cambios, como la obligación de ceder el paso a los peatones en calles de plataforma única, el uso obligatorio de casco para los conductores de vehículos de movilidad personal y la edad mínima de 15 años para utilizarlos. También exigirá guantes de protección a los motoristas en vías interurbanas y calzado cerrado en todo tipo de vías, entre otras medidas.

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En el caso del aparcamiento, la norma responde a un parque automovilístico en el que los SUV y otros modelos actuales son más largos y, sobre todo, más anchos que sus equivalentes de hace unos años, con mayor ocupación del espacio disponible en superficie.