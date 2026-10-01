Mercado Medieval en Segovia: así será el mercado artesanal y la proclamación de Isabel la Católica

Real Alcázar de Segovia y portada del Mercado Medieval de la ciudad

Guardar

Segovia recreará entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre de 2026 la proclamación de Isabel I de Castilla con Amapola Arribas en el papel de la reina, una cita que devolverá el centro histórico al año 1474 para recordar el acto celebrado en la ciudad el 13 de diciembre de aquel año, según Turismo de Segovia.

El momento central llegará el sábado 3 de octubre con una comitiva que partirá a las 17:30 horas del Real Alcázar y una recreación de la proclamación en el Enlosado de la Catedral, prevista en dos pases: 18:15 y 20:15 horas. Las entradas costarán 18 euros.

PUBLICIDAD

La tercera edición de la Proclamación de Isabel la Católica combinará recreación histórica, actividades culturales, gastronomía, artes escénicas y divulgación. La concejala de Turismo, May Escobar, ha defendido durante la presentación que la ciudad puede narrar su propio pasado: “Segovia no necesita inventarse historias. Segovia tiene la enorme fortuna de poder contar la Historia”.

Cuándo será la recreación de la proclamación de Isabel la Católica en Segovia

El viernes 2 de octubre se sucederán desde última hora de la tarde varias escenas teatralizadas sobre el ambiente y los acontecimientos que pudieron vivirse en los días anteriores a la proclamación. Ese mismo día abrirá la Plaza de los Mercaderes, un mercado artesanal con empresas locales instalado en el entorno de la Plaza Mayor.

PUBLICIDAD

Cartel de la proclamación de Isabel La Católica en Segovia (Turismo Segovia)

El mercado funcionará el viernes 2 y el sábado 3 de 11:00 a 22:00 horas, y el domingo 4 de 11:00 a 21:00 horas. Turismo de Segovia organiza el evento con la Fundación Caja Rural como colaborador oficial, Brualdis y Crestas Verdes como patrocinadores, y la colaboración institucional de la Catedral de Segovia, el Real Alcázar de Segovia e IE University.

La Comitiva Real del sábado saldrá de la Plaza de la Reina Victoria Eugenia, en los jardines de entrada del Real Alcázar. El cortejo recorrerá la Ronda de Juan II, la calle del Socorro, la Plaza del Socorro, la calle Martínez Campos, la calle San Frutos y la Plaza Mayor antes de llegar al Enlosado de la Catedral.

PUBLICIDAD

Amapola Arribas interpretará a Isabel I de Castilla

Amapola Arribas Murillo, actriz madrileña, asumirá el papel de Isabel la Católica. La intérprete comenzó en el teatro amateur a los 14 años y ha desarrollado su carrera profesional en Puy du Fou España, donde este año ha encarnado a la reina en El Sueño de Toledo.

El proceso de selección reunió a 21 candidatas residentes en Valladolid, Salamanca, Toledo, Madrid y Segovia. Diez aspirantes pasaron a una segunda fase presencial celebrada en Segovia.

Arribas ha definido el personaje como “todo un reto” y ha considerado “un honor” interpretar a una mujer “con carácter y con fuerza” y a una figura fundamental de la historia de España y mundial. Su experiencia previa como Isabel en Puy du Fou España fue decisiva para que se presentara al proceso de selección.

PUBLICIDAD

Actuación de Rachel Zegler en el Alcázar de Segovia con motivo del estreno de 'Blancanieves'

Escobar ha sostenido que la celebración debe convertir a los segovianos en participantes: “Esta celebración no tendría sentido si los segovianos fueran únicamente espectadores. Queremos que participen y que, poco a poco, cuando llegue la Proclamación, Segovia no solamente la contemple, sino que la haga suya”.

El cartel de esta edición ha sido diseñado por el segoviano Íñigo Garrido Sanz, creador del proyecto The Segovianer. La ilustración, de líneas limpias y formas geométricas, sitúa a Isabel la Católica junto a integrantes de su corte e incorpora una espada como símbolo de justicia y poder, además del águila de San Juan presente en su escudo.

PUBLICIDAD

El fondo representa los blasones del reino, una multitud ante el Alcázar, una torre y varios ábsides que evocan la antigua Catedral de Segovia, situada frente a la fortaleza en 1474. La composición utiliza tonos rojos, granates, ocres y pastel, con una tipografía de inspiración clásica vinculada al siglo XV.