España

Aparece vandalizado el Oso y el Madroño con pintadas y pegatinas durante la acampada por la vivienda en Sol

El Ayuntamiento estudia los daños y prevé instalar un vallado para proteger la escultura

El Oso y el Madroño aparece con pintadas, pegatinas y otros elementos vinculados a la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol. (Infobae)

Guardar

La estatua del Oso y el Madroño ha aparecido con pintadas, pegatinas y elementos vinculados a la protesta por la vivienda instalada en la Puerta del Sol, mientras el Ayuntamiento de Madrid ha activado medidas para proteger el monumento y examinar los daños. La intervención ha incorporado mensajes dirigidos a Ayuso en una plaza ocupada por cientos de tiendas de campaña.

La Dirección de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano del Ayuntamiento estudia los daños que haya podido sufrir la obra, y la Policía Municipal instalará un vallado tras comunicarlo previamente a la Policía Nacional. La escultura, realizada por Antonio Navarro Santafé e inaugurada en 1967, representa los elementos principales del escudo de Madrid.

PUBLICIDAD

La Delegación del Gobierno ha indicado que la noche había transcurrido sin incidentes y este miércoles permanecían en Sol más de un millar de personas repartidas en unas 500 tiendas de campaña.

El Ayuntamiento de Madrid estudia los daños en el monumento y prevé instalar un vallado para protegerlo
El Oso y el Madroño aparece con pintadas y pegatinas durante la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol (Infobae)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado de “vandalismo” la actuación sobre el monumento y ha defendido el vallado como una medida para evitar nuevos episodios. “No podemos permitir que se sigan mostrando imágenes de un monumento absolutamente vandalizado”, ha declarado.

Mensajes y símbolos en el monumento

En la base de la escultura figuran la expresión “Eat the Rich” y un mensaje dirigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: “Ayuso, ten cuidado”. Este último está escrito dentro del número siete y alude a las llamadas ‘7 de Somosaguas’.

PUBLICIDAD

El monumento también ha aparecido cubierto con símbolos palestinos y un chaleco reflectante del Sindicato de Inquilinas. En su espalda había pegatinas de la CGT, Liberar Madrid y Feminismo Socialista y Libertario, además de adhesivos de movimientos antifascistas y contrarios a la plataforma Airbnb. La plaza cuenta además con zonas bautizadas con nombres como Maricarmen, Pedro Zerolo y Gloria Fuertes, y con un cartel instalado junto a un acceso al Metro que dice: “No violencia activa única salida”.

La movilización por la vivienda continúa tras el acuerdo alcanzado para el regreso de Maricarmen Abascal a su piso.
La escultura del Oso y el Madroño ha sido objeto de una intervención con mensajes, símbolos y adhesivos. (Infobae)

El Ayuntamiento ha pedido a la Delegación del Gobierno una actuación policial y el desalojo de la Puerta del Sol. Almeida ha sostenido que existe “un peligro claro para el orden público y la seguridad”, mientras el Consistorio afirma haber localizado en el campamento cuchillos de grandes dimensiones, adoquines y hornillos de cocina.

La Delegación del Gobierno ha defendido el derecho de reunión y ha mantenido que corresponde a las fuerzas de seguridad determinar las actuaciones necesarias según las circunstancias y la eventual existencia de alteraciones del orden público.

Vista de los acampados en protesta por la situación de la vivienda en la Puerta del Sol en Madrid este miércoles.
Vista de los acampados en protesta por la situación de la vivienda en la Puerta del Sol en Madrid este miércoles. (Rodrigo Jiménez/Efe)

La Comunidad de Madrid ha trasladado también su preocupación por los daños en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional y edificio declarado Bien de Interés Cultural. En un escrito el Ejecutivo autonómico ha denunciado pintadas, basura arrojada contra ventanas y fachada, y restos de orina en los paramentos del inmueble.

“Resulta bochornoso tener que comunicar que también se han detectado restos de orines en los paramentos del edificio y basura arrojada contra las ventanas y la fachada”, señala el escrito. La Comunidad ha vinculado además imágenes de personas subidas a las ventanas con una supuesta falta de control de la protesta y ha responsabilizado a la Delegación del Gobierno de no actuar.

El acuerdo con Maricarmen no frena la protesta

La acampada comenzó el pasado sábado tras las movilizaciones por el derecho a la vivienda y el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, que tuvo que abandonar el piso en el que había residido durante 71 años. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos impulsó inicialmente la protesta, aunque sus representantes han explicado que el campamento ha incorporado a colectivos y participantes que operan de forma autónoma.

Acampada en Sol (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Acampada en Sol (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Maricarmen ha aceptado el acuerdo alcanzado entre la empresa propietaria, Urbagestión, y el Ayuntamiento de Madrid, con la mediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo. Podrá regresar a su vivienda cuando reciba el alta hospitalaria con un contrato de alquiler de ocho años y una renta que no superará el 30 % de sus ingresos netos.

El Sindicato de Inquilinas ha decidido mantener la movilización porque considera que sus reivindicaciones exceden el caso de Abascal. Las asambleas celebradas en Sol han incorporado también el debate sobre dos reales decretos de vivienda aprobados por el Gobierno, cuya convalidación deberá pasar por el Congreso.

Temas Relacionados

MadridViviendaVivienda EspañaAyuntamiento de MadridJosé Luis Martínez AlmeidaIsabel Díaz AyusoEspaña-NacionalEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Telecinco sustituye ‘First Dates’ por ‘Dog Dates’: una edición especial de citas protagonizadas por perros acompañados de sus dueños

El próximo lunes 5 de octubre, las mascotas tomarán el foco del programa de citas presentado por Carlos Sobera

Telecinco sustituye ‘First Dates’ por ‘Dog Dates’: una edición especial de citas protagonizadas por perros acompañados de sus dueños

Receta de serranito, el bocadillo típico andaluz con lomo, jamón, tomate y pimientos

Este bocadillo es todo un clásico de los bares andaluces y debe prepararse con un buen pan como base

Receta de serranito, el bocadillo típico andaluz con lomo, jamón, tomate y pimientos

Los orígenes de Alexia Putellas en el mundo del fútbol llegarán al cine en 2027: dos actrices interpretarán los primeros años de la doble Balón de Oro

La cinta, dirigida por Lucía Alemany, recorrerá la infancia y adolescencia de la exjugadora del Barcelona antes de convertirse en una estrella mundial

Los orígenes de Alexia Putellas en el mundo del fútbol llegarán al cine en 2027: dos actrices interpretarán los primeros años de la doble Balón de Oro

Los estudios que abandonó David Bisbal antes de entrar a ‘Operación Triunfo’: “No me gustaba estudiar porque me aburría mucho”

El cantante va esta noche a ‘El Hormiguero’ a presentar un álbum con versiones de compañeros como Raphael o Camilo Sesto

Los estudios que abandonó David Bisbal antes de entrar a ‘Operación Triunfo’: “No me gustaba estudiar porque me aburría mucho”

El cantaor Israel Fernández, sobre la crisis de la vivienda: “Tengo familiares cercanos que han sufrido desahucios y habría que poner un poquito el corazón”

‘Infobae’ ha hablado con el artista y otros rostros como Carlos Areces o Aless Gibaja sobre la reivindicación de la acampada de Sol en Madrid

El cantaor Israel Fernández, sobre la crisis de la vivienda: “Tengo familiares cercanos que han sufrido desahucios y habría que poner un poquito el corazón”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los parquímetros cambian este 1 de octubre: el tamaño de tu coche y la etiqueta influyen en el precio final

Los parquímetros cambian este 1 de octubre: el tamaño de tu coche y la etiqueta influyen en el precio final

Carlos Almagro, profesor de autoescuela: “A partir del 1 de octubre, está prohibido adelantar si está nevando por autopista y autovía”

Junts, “decepcionado” y “preocupado” con los decretos de vivienda y mantiene la incógnita sobre su voto el viernes en el Congreso

La jueza Biedma alerta de que un miembro del grupo criminal contactado por las ‘cloacas del PSOE’ para amedrentarla fue asesinado mientras investigaba a David Sánchez

La DGT fija nuevas reglas para los ciclistas desde el 1 de octubre: cambios en adelantamientos, protección y circulación urbana

ECONOMÍA

Los caseros piden retirar los decretos de vivienda por falta de “rigor técnico” y se ofrecen ahora a colaborar con el Gobierno: “El escudo social no puede ser el propietario”

Los caseros piden retirar los decretos de vivienda por falta de “rigor técnico” y se ofrecen ahora a colaborar con el Gobierno: “El escudo social no puede ser el propietario”

Las herencias cambian: segundas parejas, hijos de distintas relaciones, criptomonedas, viviendas y donaciones obligan a replantear el testamento

El Gobierno prorroga los descuentos del combustible: así quedan las ayudas que entran en vigor el 1 de octubre

El aval de los padres se convierte en el “pasaporte” para alquilar una habitación de estudiante: ya lo exige el 80% de los caseros

El nuevo decreto de vivienda blinda para siempre el parque público estatal: ya no podrá venderse a precio de mercado, ni ahora ni en el futuro

DEPORTES

Arbeloa se mete en un lío por “cuestionar la integridad de un árbitro”: “Después del partido contra el Manchester City no permitirán perder al United”

Arbeloa se mete en un lío por “cuestionar la integridad de un árbitro”: “Después del partido contra el Manchester City no permitirán perder al United”

Los orígenes de Alexia Putellas en el mundo del fútbol llegarán al cine en 2027: dos actrices interpretarán los primeros años de la doble Balón de Oro

Cuando los egos fracturan un vestuario: Cristiano Ronaldo y una suplencia en la Nations League desestabilizan a la selección portuguesa

El representante de Justin Gaethje cierra la puerta a la revancha con Ilia Topuria: “Fue mejor que él y nunca ocurrirá”

Una tarjeta amarilla por quitarse la camiseta y un sorteo en un hotel: la surrealista clasificación de Omán en la Copa del Golfo