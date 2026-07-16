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El DAO de la Guardia Civil niega ante el juez del ‘caso Leire Díez’ haber presionado a mandos para frenar investigaciones que afectan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez

La imputación de la directora general se produjo tras un informe de UCO, que documentó tres reuniones presenciales entre González y la exmilitante socialista Leire Díez, a quien sitúan como coordinadora de la presunta trama

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La directora general de la Guardia Civil y el DAO declaran ante el juez Pedraz por el ‘caso Leire Díez’, la presunta trama para desbaratar causas contra el Gobierno. (Montaje Infobae con imágenes de EFE)
La directora general de la Guardia Civil y el DAO declaran ante el juez Pedraz por el ‘caso Leire Díez’, la presunta trama para desbaratar causas contra el Gobierno. (Montaje Infobae con imágenes de EFE)

Tanto la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, como su número dos, el director adjunto operativo (DAO) de la Benemérita, Manuel Llamas, estaban citados a declarar este jueves como imputados ante el juez Santiago Pedraz en el marco del caso Leire Díez, la investigación sobre una presunta trama para obstaculizar procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez. Y, aunque ambos han llegado esta mañana a la Audiencia Nacional, los planes han cambiado cuando el interrogatorio de Llamas se ha prolongado más de lo previsto, y la declaración de González se ha aplazado a mañana, viernes. Ambos se enfrentan a cargos por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia.

Por su parte, durante su comparecencia, que se ha alargado dos horas y media, Llamas ha rechazado ante el juez haber ejercido presión sobre mandos del cuerpo para entorpecer investigaciones vinculadas al Gobierno o al PSOE. Asimismo, según han trasladado fuentes jurídicas a EFE, Llamas ha desmentido haber dado instrucción de “ponerse de perfil” en la causa abierta contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Esa orden le había sido atribuida por el exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Rafael Yuste, en la declaración que prestó ante agentes el pasado 27 de mayo.

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Además, ha defendido la tarea de la UCO y reconoce que su relación con Yuste es buena. Ante las preguntas de las fiscales, el DAO ha situado dentro de la normalidad la apertura de notas informativas contra miembros de esa unidad y ha justificado ese expediente en la posible aparición de datos personales del presidente del Gobierno.

Sobre los contactos entre González y la exmilitante socialista, Llamas ha revelado ante Pedraz que González le comunicó el 5 de mayo de 2025 que conocía a esa exmilitante.

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Tres reuniones entre González y Leire Díez

La imputación de la directora general se produjo tras un informe de la UCO, que documentó tres reuniones presenciales entre González y la exmilitante socialista Leire Díez, a quien el magistrado sitúa como coordinadora de la presunta trama. Según la investigación, el liderazgo de la organización recaería sobre el exdirigente socialista Santos Cerdán.

Los encuentros entre González y Díez tuvieron lugar el 30 de septiembre de 2024, el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025, según la UCO. A partir de esos contactos, el juez Pedraz construye parte de la hipótesis sobre la que se sustenta la causa.

Tal y como puede leerse en el informe de la UCO, fue a través de esa relación como Díez habría intentado instrumentalizar la estructura interna del cuerpo. “Valiéndose de la relación que mantenía con la directora general de la Guardia Civil y a través de esta, en un momento dado y en el marco de las actuaciones que venía desarrollando, Leire Díez marcó como uno de sus objetivos el llevar a cabo ‘investigaciones internas’ en el seno de la Guardia Civil dirigidas contra la Unidad Central Operativa”, señala el organismo en su informe.

*Noticia elaborada con información de agencias.

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