La Fiscalía Europea pide información al juez Pedraz sobre la causa de Leire Díez por el posible desvío de fondos de la campaña del PSOE en las europeas de 2024

La exconcejal socialista Leire Díez a su llegada a la sede del PSOE en Ferraz. (Carlos Luján / Europa Press)

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La Fiscalía Europea ha pedido información al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre los hechos que se investigan en la causa de Leire Díez para determinar si pueden afectar a los intereses financieros de la Unión Europea, según el escrito incorporado por la UCO al atestado y al que ha tenido acceso Infobae. La petición pone el foco en la financiación de la campaña del PSOE para las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 y, en concreto, en las informaciones que apuntan a que fondos vinculados a aquella campaña podrían haber sido utilizados para fines distintos de los declarados.

(Noticia en ampliación)

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