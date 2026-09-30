La Seguridad Social lo confirma: este es el requisito de jubilación que cambia para 2027

Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), nos explica cómo la pensión que cobran los jubilados en España es un 60% más de lo que han cotizado a la Seguridad Social.

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A partir del 1 de enero de 2027, cambia en España uno de los requisitos centrales del sistema de pensiones: el período mínimo de cotización exigido para acceder a la jubilación ordinaria a los 65 años. Según confirmó la Seguridad Social, quienes deseen retirarse a esa edad sin sufrir penalizaciones deberán acreditar 38 años y seis meses cotizados, tres meses más que el umbral vigente durante 2026.

La modificación forma parte del calendario progresivo establecido por la Ley 27/2011, aprobada durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que desde 2013 fue ampliando de manera escalonada la edad ordinaria de retiro y el período de cotización necesario para acceder a ella sin reducciones. Con el ajuste de 2027 culmina ese proceso de transición iniciado hace más de una década.

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Quiénes deberán esperar hasta los 67 años

Los trabajadores que no reúnan los 38 años y seis meses de aportes tendrán que esperar hasta los 67 años para acceder a la jubilación ordinaria con el 100% de la pensión. Quienes opten por retirarse antes de esa edad sin cumplir el requisito de cotización verán aplicados coeficientes reductores sobre el monto final de su prestación, independientemente de si superan los 40 años de carrera laboral.

Un segundo cambio golpea el cálculo de la pensión completa

Junto con el requisito de edad, el próximo año se modifica también el número de años de cotización necesarios para cobrar el 100% de la base reguladora. Hasta 2026, ese umbral se ubicaba en 36 años y seis meses; a partir de 2027 pasará a 37 años completos. Quien acumule un año menos, es decir 36 años cotizados en lugar de 37, recibirá un 99% de la base reguladora en vez del monto íntegro, una reducción menor pero efectiva sobre el haber final.

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Los requisitos para la jubilación anticipada

Para los trabajadores que busquen adelantar su retiro de forma voluntaria, la normativa exige que la edad del solicitante sea, como máximo, dos años inferior a la edad mínima de jubilación que le corresponda. En la práctica, esto implica que en 2027 será necesario contar con 65 años para acceder a la jubilación anticipada si no se alcanzaron los 38 años y seis meses de cotización, o con 63 años si ya se cumplió con ese período.

Varias personas mayores pasean por un parque. (David Zorrakino / Europa Press)

A esto se suma un requisito adicional: haber acumulado un mínimo de 35 años cotizados en el sistema. Además, la normativa exige haber estado dado de alta en la Seguridad Social durante al menos dos años dentro de los 15 años anteriores a la fecha de solicitud del beneficio.

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El régimen dual de cálculo también se ajusta

El procedimiento para determinar el monto de la pensión seguirá el despliegue del régimen dual introducido por la Seguridad Social en 2026, que permite a los futuros pensionistas elegir entre dos fórmulas de cálculo: la tradicional, basada en los últimos 25 años cotizados, o una opción ampliada que descarta los peores meses de aportes dentro de ese período. Durante 2027, ese plazo alternativo se incrementará en cuatro meses adicionales respecto del año anterior.