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Puso su camper a la venta en internet y perdió 45.000 euros: un estafador mostró un justificante falso de transferencia y la revendió por 25.000 euros dos días después

El propietario denunció ante la Ertzaintza al comprobar que el dinero no había llegado a su cuenta en el plazo de 72 horas que indicaba el documento, y un familiar del nuevo comprador permitió descubrir la segunda operación

Puso su camper a la venta en Internet y perdió 45.000 euros (Avida Gold Coast)
Puso su camper a la venta en Internet y perdió 45.000 euros (Avida Gold Coast)
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La compra de una camper por 25.000 euros en Sestao (Bizkaia) acabó vinculada a una denuncia previa por una venta que nunca llegó a cobrarse. El vehículo, que se había anunciado junto a una moto de cross, había sido entregado días antes por su propietario tras recibir un comprobante bancario que no se tradujo en ningún ingreso.

El dueño original de la furgoneta y la moto puso ambos vehículos a la venta en febrero de 2025. Un hombre se interesó por el anuncio y acordó reunirse con él un domingo para revisar la furgoneta y cerrar la operación. La cantidad acordada entre ambos para la compra de los dos vehículos fue de 45.000 euros.

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El comprador utilizó un justificante de pago falso

Según relató el afectado al diario Deia, el comportamiento del comprador le fue llamativo desde un principio. La camper tenía varios desperfectos, “pequeñas roturas”, pero al verlos el interesado no planteó rebajar el precio en consecuencia.

Durante las varias horas —cuatro, según el vendedor- que duró la reunión, el comprador colaboró en la retirada de los objetos que el vendedor guardaba en el interior de la furgoneta. Cuando llegó el momento del pago, mostró un justificante de transferencia que también remitió por Whatsapp. El documento señalaba que la operación podría tardar hasta 72 horas en reflejarse en la cuenta del receptor.

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Entregó entonces la camper el dueño. Tras pasar el plazo de 72 horas, sin embargo, todavía no había recibido el dinero, por lo que presentó una denuncia ante la Ertzaintza.

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El anuncio volvió a publicarse después

La situación se conoció con más detalle dos días después, cuando la misma camper volvió a ponerse a la venta con un nuevo anuncio, aunque el anterior seguía publicado. Esta vez, el precio anunciado era de 25.000 euros e incluía también la moto de cross. Un comprador de Galicia adquirió el vehículo sin conocer, según la información difundida, que existía una denuncia sobre la operación anterior.

La entrega de la furgoneta se realizó en Sestao, en Bizkaia. El nuevo propietario se la llevó después a Galicia. Durante esa segunda compraventa, el estafador que ofrecía el vehículo habría usado la identidad del dueño inicial, llegando a utilizar gafas para acercar su aspecto físico al del dueño original.

Un familiar del comprador gallego vio la primera publicación y advirtió que la furgoneta coincidía con la que acababa de adquirir su pariente. El aviso permitió al primer propietario conocer que el vehículo se había vendido de nuevo.

Con esos datos, acudió otra vez a dependencias policiales para ampliar la denuncia. Parte del pago realizado en la segunda compraventa llegó a efectuarse, aunque los agentes lograron bloquear 19.500 euros, según la información publicada. El procedimiento quedó en manos de los juzgados de Gernika.

El caso se suma a otras denuncias registradas en Asturias, Galicia y el País Vasco por operaciones con vehículos anunciados por Internet. El sistema descrito parte de una compraventa entre particulares y del envío de un justificante de transferencia que no llega a convertirse en un abono efectivo.

Los anuncios de coches, autocaravanas y furgonetas pueden facilitar este tipo de operaciones por el importe de las ventas y por la posibilidad de trasladar el vehículo a otra provincia en poco tiempo. En este caso, la reventa se produjo a los dos días y por una cantidad inferior a la acordada en la operación inicial.

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