El Gobierno se queja de que Vivas rechazó reunirse con Marlaska el mismo día que recibe a Feijóo en Ceuta

13/08/2026 El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (d), se reúne con el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan José Vivas (i), en la Delegación del Gobierno, a 13 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Marlaska ha viajado de nuevo a Ceuta para analizar la evolución de la situación en la ciudad autónoma. POLITICA Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

Guardar

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, rechazó reunirse este lunes con el ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska, según indican fuentes gubernamentales, que le reprochan que no tenga tiempo para recibirle pero sí para mantener un encuentro con el líder de su partido, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Marlaska visita este lunes el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros y distintas unidades de la Policía y la Guardia Civil, así como las dependencias de la Oficina de Asilo y Refugio en una nueva visita a Ceuta en plena crisis por la entrada masiva de finales de julio.

PUBLICIDAD

El ministro intentó reunirse con Vivas aprovechando su estancia en Ceuta, pero este lo rechazó alegando problemas de agenda --según indican desde el Gobierno central-- en la que figura un encuentro con Feijóo y con el líder del PP europeo, el alemán Manfred Weber, también de visita en la ciudad autónoma. Feijóo, Weber y Vivas dan una rueda de prensa conjunta este mediodía.

En el Ejecutivo muestran su malestar por que Vivas rechace un encuentro con un integrante del Consejo de Ministros y anteponga una reunión de partido, en un nuevo episodio del choque entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el dirigente 'popular'.

PUBLICIDAD

La semana pasada Sánchez cargó la responsabilidad de que siga habiendo menores en las calles de Ceuta al gobierno de la ciudad. "Eso a Vivas, pregúntenle", respondió en los pasillos del Congreso de los Diputados.

Vivas replicó tildando las palabras de Sánchez de "salida de tono" y reprochándole que trate de descargar la responsabilidad de la situación en la administración ceutí. Además insistió en que las competencias de indentificación de los inmigrantes irregulares corresponde al Ministerio del Interior.

PUBLICIDAD