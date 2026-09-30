España

Pedro Sánchez se disculpa con Macron por el rechazo del PP al Tratado de Amistad entre España y Francia y asegura que se acabará aprobando

El presidente ha relatado los distintos acuerdos y proyectos que, según considera, demuestran la hermandad entre las dos naciones

Pedro Sánchez y Emmanuel Macron (Reuters)
Pedro Sánchez y Emmanuel Macron (Reuters)
Guardar

Pedro Sánchez y Emmanuel Macron se han reunido este miércoles en el segundo día del viaje de Estado del presidente francés. Ayer, cuando apenas llevaba horas en España, el Senado rechazaba el Tratado de Amistad entre ambos países por el voto negativo del PP. El presidente español no ha dudado en trasladar su “disculpa” pública con Macron y ha asegurado que “se aprobará antes de que acabe la legislatura”. Sánchez ha relatado los distintos acuerdos y proyectos que, según considera, demuestran la hermandad entre las dos naciones. Al ser preguntado por su opinión sobre este rechazo, ha defendido que no es un tratado entre gobiernos, sino entre países y ha puesto en duda las decisiones de la derecha “abriendo conflictos” con “todos los países vecinos”.

Después ha llegado el turno de Macron. El francés ha centrado su discurso en la misma línea de cooperación que Sánchez, resaltando los acuerdos alcanzados anteriormente y anunciando nuevos pactos con esta reunión. Después, ha abordado la situación de Ceuta, transmitiendo su “solidaridad” con la ciudad autónoma y resaltando la importancia de “respetar las normas de migración de la Unión Europea”.

PUBLICIDAD

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó como "alentadores" los recientes acontecimientos, celebrando el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, y el anunciado en el Líbano.

Sánchez defiende los “valores europeos”

Los dos han puesto el foco en la relación bilateral y en la coordinación que ambos países han mantenido durante las crisis de los últimos años. “Juntos hemos compartido muchas batallas en una Europa que se ha enfrentado durante todos estos años a múltiples crisis”, ha comenzado diciendo el jefe del Ejecutivo español. El presidente ha recordado la respuesta a la pandemia y citó los fondos Next Generation y el mecanismo SURE, orientado a sostener el empleo, como ejemplos de iniciativas europeas basadas en la solidaridad. “Ese ha sido siempre nuestra brújula: la defensa de los valores europeos, de una Europa que no renuncia a su alma”, ha señalado.

Sánchez también ha mencionado la cooperación transfronteriza frente a los incendios y el respaldo francés durante la crisis de Ceuta. “España agradece de todo corazón” la solidaridad recibida, ha afirmado. El presidente del Gobierno ha sostenido además que las relaciones entre ambos países atraviesan “un momento extraordinario” y ha confiado en que las Cortes Generales aprueben antes del final de la legislatura el Tratado de Amistad entre España y Francia, después de que no haya salido adelante en el Senado.

PUBLICIDAD

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, interviene en un acto académico organizado por el Institute of Politics de la Harvard Kennedy School. Durante el encuentro en Estados Unidos, acompañado por la bandera española y la estadounidense, se tratan asuntos de actualidad política e investigaciones gubernamentales.

Macron reclama firmeza y solidaridad en Ceuta

Macron ha situado la migración entre los asuntos que requieren una posición europea coordinada. El presidente francés ha defendido que las políticas de devolución y retorno deben respetar las normas comunitarias y ha reclamado una mayor cooperación con los países de origen y tránsito. “Tenemos que ser firmes a la vez que solidarios”, ha asegurado Macron. El mandatario francés ha vinculado esa posición a la “larga historia de solidaridad” europea y ha planteado la necesidad de mantener el trabajo conjunto para afrontar los flujos migratorios.

El presidente francés también ha abordado las diferencias entre Madrid y París en materia comercial respecto a China. Ante una pregunta sobre la falta de alineamiento entre ambos gobiernos, Macron sostuvo que existen actores con “opiniones e intereses divergentes”, pero ha remarcado que la respuesta debe buscar puntos de encuentro dentro de la Unión Europea. “Solo podemos progresar si trabajamos en el ámbito europeo”, ha afirmado, para añadir después que ambos dirigentes comparten la convicción de que es necesario “proteger a los actores europeos”.

Temas Relacionados

Pedro SánchezEmmanuel MacronGobierno de EspañaEspaña-NacionalEspaña NoticiasÚltima hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este jueves

El contexto económico internacional ha provocado un aumento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este jueves

Los caseros tendrán que justificar los contratos temporales y no podrán encadenarlos: las nuevas normas para los alquileres de corta duración y por habitaciones del decreto de vivienda

La reforma fija además que la suma de lo que pagan los inquilinos por sus habitaciones no podrá superar el precio del alquiler de toda la vivienda, refuerza las garantías frente a desperfectos y fija la prioridad de quien vive en el piso en caso de ventas de la propiedad

Los caseros tendrán que justificar los contratos temporales y no podrán encadenarlos: las nuevas normas para los alquileres de corta duración y por habitaciones del decreto de vivienda

Cómo evitar que las chinches entren en casa en otoño e invierno: métodos simples y caseros para protegerse de estos insectos

Con la llegada de las bajas temperaturas, algunos insectos buscan refugio dentro de las viviendas, aunque no todos lo hacen del mismo modo ni por las mismas razones

Cómo evitar que las chinches entren en casa en otoño e invierno: métodos simples y caseros para protegerse de estos insectos

Los decretos de vivienda incluyen también medidas para los caseros: así se beneficiarán los propietarios si el Congreso los convalida

Reducciones en el IRPF, exenciones tributarias y vías legales para esquivar las indemnizaciones, son algunas de las ventajas

Los decretos de vivienda incluyen también medidas para los caseros: así se beneficiarán los propietarios si el Congreso los convalida
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vivas cuenta a la jueza que intentó contactar hasta diez veces con Sánchez antes de la entrada masiva de migrantes y que solo le cogió el teléfono en tres ocasiones

Vivas cuenta a la jueza que intentó contactar hasta diez veces con Sánchez antes de la entrada masiva de migrantes y que solo le cogió el teléfono en tres ocasiones

Lituania se abre a pagar para tener tropas estadounidenses de forma permanente o una base militar en su territorio

Puso su camper a la venta en internet y perdió 45.000 euros: un estafador mostró un justificante falso de transferencia y la revendió por 25.000 euros dos días después

Ayuso gana la primera batalla a Sánchez y abre expediente para que el coro infantil del ‘Valle de los Caídos" sea declarado Bien de Interés Cultural a pesar del voto en contra de Cultura

El BOE publica el primer decreto de vivienda: frente a un desahucio, las comunidades tendrán que pagar las rentas impagadas del inquilino si no le ofrecen alternativa habitacional

ECONOMÍA

Los caseros tendrán que justificar los contratos temporales y no podrán encadenarlos: las nuevas normas para los alquileres de corta duración y por habitaciones del decreto de vivienda

Los caseros tendrán que justificar los contratos temporales y no podrán encadenarlos: las nuevas normas para los alquileres de corta duración y por habitaciones del decreto de vivienda

Los decretos de vivienda incluyen también medidas para los caseros: así se beneficiarán los propietarios si el Congreso los convalida

La letra pequeña del decreto contra los fondos buitre: podrán seguir comprando vivienda por el 70% de su valor y desahuciar a inquilinos que no cumplan condiciones

El Gobierno elimina el requisito de zona tensionada y extiende la deducción del 10% de lo pagado en alquiler a toda España

El casero tendrá que pagar 12 mensualidades de indemnización al inquilino si rompe el contrato de alquiler sin causa justificada

DEPORTES

El misterio del explorador británico Ranulph Fiennes: aislado, con párkinson e ingresado bajo nombres falsos sin que su familia sepa nada

El misterio del explorador británico Ranulph Fiennes: aislado, con párkinson e ingresado bajo nombres falsos sin que su familia sepa nada

Así te hemos contado la victoria de España ante Croacia en la Nations League

España sigue siendo el rey: acaba con Croacia y asciende a lo alto de la tabla de la Nations League

La selección española sigue rompiendo los moldes: un gol, 70 segundos y 25 pases

La teoría del ‘doble de Vinícius’ que crece en redes sociales: “La CIA, los Rothschild y las Élites lo mataron y reemplazaron después del Mundial”