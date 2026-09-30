Pedro Sánchez se disculpa con Macron por el rechazo del PP al Tratado de Amistad entre España y Francia y asegura que se acabará aprobando

Pedro Sánchez y Emmanuel Macron (Reuters)

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Pedro Sánchez y Emmanuel Macron se han reunido este miércoles en el segundo día del viaje de Estado del presidente francés. Ayer, cuando apenas llevaba horas en España, el Senado rechazaba el Tratado de Amistad entre ambos países por el voto negativo del PP. El presidente español no ha dudado en trasladar su “disculpa” pública con Macron y ha asegurado que “se aprobará antes de que acabe la legislatura”. Sánchez ha relatado los distintos acuerdos y proyectos que, según considera, demuestran la hermandad entre las dos naciones. Al ser preguntado por su opinión sobre este rechazo, ha defendido que no es un tratado entre gobiernos, sino entre países y ha puesto en duda las decisiones de la derecha “abriendo conflictos” con “todos los países vecinos”.

Después ha llegado el turno de Macron. El francés ha centrado su discurso en la misma línea de cooperación que Sánchez, resaltando los acuerdos alcanzados anteriormente y anunciando nuevos pactos con esta reunión. Después, ha abordado la situación de Ceuta, transmitiendo su “solidaridad” con la ciudad autónoma y resaltando la importancia de “respetar las normas de migración de la Unión Europea”.

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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó como "alentadores" los recientes acontecimientos, celebrando el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, y el anunciado en el Líbano.

Sánchez defiende los “valores europeos”

Los dos han puesto el foco en la relación bilateral y en la coordinación que ambos países han mantenido durante las crisis de los últimos años. “Juntos hemos compartido muchas batallas en una Europa que se ha enfrentado durante todos estos años a múltiples crisis”, ha comenzado diciendo el jefe del Ejecutivo español. El presidente ha recordado la respuesta a la pandemia y citó los fondos Next Generation y el mecanismo SURE, orientado a sostener el empleo, como ejemplos de iniciativas europeas basadas en la solidaridad. “Ese ha sido siempre nuestra brújula: la defensa de los valores europeos, de una Europa que no renuncia a su alma”, ha señalado.

Sánchez también ha mencionado la cooperación transfronteriza frente a los incendios y el respaldo francés durante la crisis de Ceuta. “España agradece de todo corazón” la solidaridad recibida, ha afirmado. El presidente del Gobierno ha sostenido además que las relaciones entre ambos países atraviesan “un momento extraordinario” y ha confiado en que las Cortes Generales aprueben antes del final de la legislatura el Tratado de Amistad entre España y Francia, después de que no haya salido adelante en el Senado.

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El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, interviene en un acto académico organizado por el Institute of Politics de la Harvard Kennedy School. Durante el encuentro en Estados Unidos, acompañado por la bandera española y la estadounidense, se tratan asuntos de actualidad política e investigaciones gubernamentales.

Macron reclama firmeza y solidaridad en Ceuta

Macron ha situado la migración entre los asuntos que requieren una posición europea coordinada. El presidente francés ha defendido que las políticas de devolución y retorno deben respetar las normas comunitarias y ha reclamado una mayor cooperación con los países de origen y tránsito. “Tenemos que ser firmes a la vez que solidarios”, ha asegurado Macron. El mandatario francés ha vinculado esa posición a la “larga historia de solidaridad” europea y ha planteado la necesidad de mantener el trabajo conjunto para afrontar los flujos migratorios.

El presidente francés también ha abordado las diferencias entre Madrid y París en materia comercial respecto a China. Ante una pregunta sobre la falta de alineamiento entre ambos gobiernos, Macron sostuvo que existen actores con “opiniones e intereses divergentes”, pero ha remarcado que la respuesta debe buscar puntos de encuentro dentro de la Unión Europea. “Solo podemos progresar si trabajamos en el ámbito europeo”, ha afirmado, para añadir después que ambos dirigentes comparten la convicción de que es necesario “proteger a los actores europeos”.

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