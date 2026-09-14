España

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, en ‘El Hormiguero’ sobre la gestión del Gobierno durante la crisis migratoria: “No se hizo caso al CNI”

El político, que ha sido la cara visible de la ciudad autónoma durante los últimos meses, visita por primera vez el plató del programa dirigido por Pablo Motos para exponer la situación de sus vecinos

(El Hormiguero/Flickr)
Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, en ‘El Hormiguero’ sobre la gestión del Gobierno durante la crisis migratoria: “No se hizo caso al CNI”. (El Hormiguero/Flickr)
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‘El Hormiguero’ arranca una semana más tratando de liderar el ‘access prime time’, tras un potente arranque de temporada el pasado 7 de septiembre, con un 17,9% de cuota de audiencia durante la visita de Carlos Alsina y Rafa Latorre. Más allá del efecto llamada de su vuelta, el programa dirigido por Pablo Motos sigue superando a ‘La Revuelta’ de David Broncano, rondando el 14% de ‘share’ desde su regreso.

Aunque siempre se hace la comparativa con el programa de La 1 de TVE, la realidad es que el contenido del espacio televisivo de las hormigas ha dado un pequeño giro en los últimos años, mezclado una primera parte de la emisión con entretenimiento y una segunda más enfocada a la actualidad nacional. En esta parte de su franja horaria, ahora hay que sumar a la ecuación, el éxito de ‘Horizonte’ de Iker Jiménez, que consigue arrastrar a un buen porcentaje de espectadores interesados en la política.

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Pero como ya hemos mencionado, ‘El Hormiguero’ tampoco se queda atrás en este asunto. Y para prueba de ello, la entrevista que este lunes tenía preparada Pablo Motos: el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que ha compartido visita con el humorista Leo Harlem. Se ha tratado de la primera vez que el político ha visitado un plató de televisión desde los sucesos de los días 30 y 31 de julio. El presidente ha elegido a Pablo Motos para sentarse junto a él a exponer la crítica situación que atraviesa la ciudad en estos momentos y lo que están viviendo los ceutíes estas semanas, crudamente afectados por la crisis migratoria.

Vivas ha cuestionado la reacción del Gobierno

Vivas ha acusado al Gobierno de no haber estado “a la altura” ante la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta. Ha asegurado que no se han atendido las advertencias del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y ha cuestionado que no haya existido un plan tras un episodio anterior ocurrido en mayo. “Creo que hay un manifiesto de intento de no molestar a Marruecos. Es un comportamiento que no podemos respaldar. Además, creo que no se hizo caso del CNI. Si en mayo sufrimos un episodio similar, de menores dimensiones, no entiendo por qué no había un plan para evitar que se repitiese”, ha manifestado contundentemente desde el inicio de la entrevista.

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(El Hormiguero/Flickr)
Juan Jesús Vivas hablando de su relación con el Gobierno central tras la crisis migratoria. (El Hormiguero/Flickr)

El presidente ceutí ha considerado que una respuesta que hubiera movilizado “todas las capacidades del Estado” habría permitido evitar la situación. También ha criticado la demora en la adopción de medidas y las contradicciones entre miembros del Ejecutivo, que ha interpretado como señales de debilidad. “Tampoco es normal que se tardara un mes en empezar a tomar decisiones serias”, ha expuesto. “Estaba solo desde el momento en el que no eran atendidas estas llamadas”, ha dicho al interesarse Pablo Motos por el momento concreto en el que ha creído sentirse solo. Por ello, el presentador le ha insistido en sí confía en el presidente del Gobierno. “Los antecedentes inhabilitan la posibilidad de que yo confíe en Pedro Sánchez para proteger a España”, ha respondido.

Durante la entrevista, Vivas ha rechazado definir lo ocurrido como una crisis migratoria y lo ha calificado como “una invasión en toda regla”, en alusión a la entrada de unas 80.000 personas en una ciudad de cerca de 80.000 habitantes. Además, ha denunciado que Marruecos no ha reconocido la soberanía española sobre Ceuta y ha sostenido que ese país no ha debido interferir en la política nacional. “Se requiere claridad y transparencia, y llamar a las cosas por su nombre”, ha afirmado.

“Ceuta ha sido España hasta la médula”

Juan Jesús Vivas ha abierto su intervención con un agradecimiento a los ceutíes y a los españoles que, según ha afirmado, han trasladado su solidaridad a la ciudad durante la crisis. El presidente ha sostenido que la población local se ha mantenido “en pie” y ha defendido la vinculación de Ceuta con el resto del país. “Estar con Ceuta ha sido estar con España”, ha afirmado Vivas, quien ha agradecido a ‘El Hormiguero’ por “dar voz” a la ciudad en lo que ha definido como el peor momento de su historia reciente. También ha destacado la respuesta de los habitantes, sin distinción de origen o confesión religiosa.

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“Estar con Ceuta ha sido estar con España”, ha afirmado Vivas. (El Hormiguero/Flickr)

El presidente ha insistido en que la pertenencia de Ceuta a España ha respondido tanto a la historia como a la voluntad de sus ciudadanos. “Ceuta ha sido España hasta la médula”, ha resumido durante la entrevista. De la misma manera, Juan Jesús Vivas ha argumentado que con esta invasión está en juego la “integridad de España”. Sobre este asunto, ha sacado el nombre de Marruecos a la palestra: “Es un país que no reconoce nuestra soberanía y ha procurado la asfixia de Ceuta y Melilla, pero lo que se requiere es que nuestro Gobierno actúe con rigor, con seriedad y atienda las alarmas, pero nos va mal como país, me duele decirlo”. Además, el presidente ceutí ha sostenido que la crisis ha dejado una lección para la política española: Marruecos no puede interferir en los asuntos nacionales.

Juan Jesús Vivas ha asegurado que la situación vivida en Ceuta ha provocado una fuerte “angustia” entre los habitantes de la ciudad. El presidente ha afirmado que lo ocurrido no ha tenido disculpa y ha criticado el uso de la población para, según sus palabras, desestabilizar el territorio. “La angustia sufrida por nuestro pueblo es muy fuerte, no tiene disculpa”, ha declarado Vivas.

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