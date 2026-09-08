Vivas pide a la UE mayor contundencia con Marruecos y que se implique en el retorno de los migrantes: “Estamos al borde del colapso”

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El alcalde-presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (dcha.), asiste a una rueda de prensa en Bruselas. (EFE/EPA/OLIVIER HOSLET)

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado a la UE una mayor implicación en la crisis humanitaria en el enclave español. El presidente autonómico ha comparecido este lunes desde Bruselas, donde mantendrá varias reuniones con los responsables comunitarios para trasladarles la “difícil situación” que atraviesa la ciudad autónoma desde la entrada de 72.000 personas el pasado 30 y 31 de julio.

Vivas ha adelantado que reclamará al comisario europeo del Interior, Magnus Brunner, un mayor apoyo económico y logístico para acelerar los retornos de los miles de migrantes que todavía permanecen en territorio español. Desde el punto de vista estructural, Vivas también pedirá un tratamiento específico de Ceuta y Melilla y que se adecúe el pacto de migración y asilo, en vigor desde junio, a las necesidades del territorio.

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El acuerdo recoge precisamente una cláusula que permite limitar el acceso al asilo en los países que enfrentan una mayor presión migratoria. Además, estos países podrán recibir ayuda mediante la acogida de migrantes por parte de otros socios o a través de aportes económicos y materiales. “Ceuta vive una situación insostenible y por eso pedimos el apoyo de las instituciones europeas [...] Estamos al borde del colapso”, ha reiterado Vivas, para después cargar contra el Gobierno español por no haber estado a la altura “antes, durante y después” del cruce masivo.

Vivas solicita una presencia permanente de Europa en la frontera y ayuda financiera para afrontar la crisis migratoria y la emergencia humanitaria.

El dirigente popular espera además que el bloque exhiba una mayor contundencia política con Rabat, a quien acusa de estar detrás de la entrada masiva por acción u omisión, como así lo sostuvieron varios informes policiales que fueron filtrados a la prensa la semana pasada. En este sentido, Vivas ha pedido al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea una declaración en la que se ponga de manifiesto “que las fronteras se deben respetar”.

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Vivas subraya que Marruecos debe respetar las fronteras si quiere colaborar con la UE

“Nosotros somos los vecinos, somos los mayores interesados en que las relaciones entre la UE y Marruecos sean fructíferas y de colaboración, pero la realidad no se puede negar: Marruecos ha utilizado dos veces el control fronterizo y autorizado la presión migratoria para poner en jaque la integridad territorial de Ceuta, España y Europa”, ha sostenido el dirigente ceutí. Vivas ha recordado además los informes policiales del CENIF remitidos a la jueza de la Audiencia Nacional, Milagros Tardón, que apuntan a que los gendarmes marroquíes guiaron a los migrantes a la frontera. Vivas ha insistido en que no es creíble que 80.000 migrantes procedentes de distintas partes del país se dirijan a la frontera sin conocimiento de las autoridades marroquíes.

“Hay un clamor social, que se ha convertido en una causa nacional, que dice: ‘Ceuta no está en venta, Ceuta no se rinde y Ceuta se defiende’. Espero que eso también sea una causa europea porque si naufraga Ceuta, naufraga España y naufraga Europa”, ha advertido.

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Hasta ahora, la Unión Europea ha mantenido una ambigüedad estratégica respecto a Marruecos, al que aún considera un “socio fiable”. Cabe recordar que Bruselas ha pagado a Marruecos cientos de millones de euros en los últimos años para que actúe como dique de contención de los flujos migratorios.