Vivas asegura que en la Delegación le “ponían cara rara” y que Moncloa le pidió que dejara de llamar tras reclamar la emergencia nacional para Ceuta

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, explica ante los medios que reclamó activar la emergencia nacional y un mando único ante la presión migratoria en Ceuta antes de la entrada masiva. Según afirma, en la Delegación del Gobierno reaccionaron con “caras raras” y desde Moncloa le pidieron que dejaran de llamar. (Fuente: RTVCE - Europa Press)

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El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha asegurado que reclamó la activación de la emergencia nacional y un mando único ante la presión migratoria tres días antes de la entrada masiva del 30 de julio, pero que su propuesta recibió una reacción de extrañeza en la Delegación del Gobierno. “Me pusieron cara rara”, ha afirmado este viernes al recordar aquella reunión, celebrada el 27 de julio.

Las nuevas declaraciones de Vivas llegan después de la dimisión de Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, tras la polémica por los avisos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) previos a la llegada de migrantes a la ciudad autónoma.

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Sanz sostiene que trasladó al delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, la información que recibió el 29 de julio, mientras que el delegado niega haber tenido conocimiento de esos contactos.

Vivas dice que Moncloa le pidió "que no llamara más" tras días advirtiendo sobre la crisis migratoria (Europa Press)

El presidente ceutí ha señalado que el CNI no le informó de ninguna previsión sobre una entrada masiva y ha calificado de “extrañísimo” el conflicto de versiones dentro de la Delegación. Para Vivas, las discrepancias entre Pérez Triano y quien hasta este viernes era su jefe de Gabinete “dejan al Gobierno en muy mal lugar y a la imagen de España en el exterior”.

La alerta de Vivas antes de la entrada masiva

La renuncia de Sanz se produjo después de que el delegado del Gobierno le solicitara que dejara el puesto. El hasta ahora jefe de Gabinete justificó su decisión por la “evidente incompatibilidad” entre su versión y la de Pérez Triano sobre los avisos del servicio de inteligencia. Sanz recibió mensajes del CNI por WhatsApp y mantuvo el 29 de julio una conversación telefónica de alrededor de 11 minutos con un agente, un día antes de la entrada masiva de migrantes.

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Vivas ha explicado que el 27 de julio participó en una reunión en la Delegación del Gobierno en la que planteó medidas ante la situación que atravesaba Ceuta. Según su relato, reclamó “activar la emergencia nacional y el mando único” por la continuidad de la presión migratoria en la frontera.

Cientos de personas transitan por la costa rocosa de Ceuta para acceder a España, junto a una valla de alambre de espino y con una ciudad en el horizonte y el mar al lado.

El presidente de la ciudad autónoma ha relatado que su petición no encontró respaldo entre los asistentes. “Cuando dije eso me ponían cara rara. Se lo puedo asegurar como diciendo: este hombre qué está diciendo aquí, no es para tanto”, ha declarado ante los periodistas.

También aseguró que ese mismo día contactó con Moncloa. Vivas afirmó que habló con el jefe de Gabinete y que recibió el mensaje de que debían estar tranquilos. Según su versión, le pidieron además que no llamaran más porque “se estaban poniendo muy pesados”.

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El líder del Ejecutivo ceutí no ha precisado qué medidas concretas se tomaron después de ese contacto. Sí ha insistido en que había advertido de la necesidad de reforzar la respuesta institucional ante una situación que, a su juicio, requería una dirección centralizada.

Dudas sobre los avisos del CNI

Pérez Triano asegura que no conocía los mensajes del CNI recibidos por Sanz ni la conversación telefónica que este mantuvo con un agente del servicio de inteligencia. El jefe de Gabinete, en cambio, defiende que informó personalmente al delegado de los datos que le fueron trasladados el 29 de julio.

Vivas ha evitado afirmar de forma rotunda quién dice la verdad, pero ha expresado sus dudas sobre la posibilidad de que el delegado no hubiera tenido noticia de una comunicación de esa naturaleza. “Es muy poco probable que no tuviera conocimiento y, si es así, algo falla porque no saben calibrar la importancia de las cosas que tienen entre manos”, ha sostenido.

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El presidente de Ceuta ha señalado que no cuestionaría un informe del CNI, con independencia del formato por el que llegara. “Yo jamás cuestionaría informes del CNI, vengan en un sobre lacrado o por otro procedimiento, eso no es bueno para España”, ha manifestado.

Decenas de migrantes intentan cruzar a España desde Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). Marcos Moreno - Europa Press

A su vez, se ha referido a la explicación de Pérez Triano de que trasladaba las alarmas a sus superiores. Vivas considera que, si esa fue la actuación del delegado, las posibles responsabilidades no deberían quedar limitadas a la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma. “La responsabilidad la tienen los cargos a los que transmitía las mismas y no respondieron”, ha afirmado el presidente ceutí.

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Vivas ha reclamado “claridad y transparencia” para despejar las dudas sobre la gestión de la crisis. El presidente de la ciudad autónoma ha sostenido que quedan “muchísimas incógnitas” sobre la información disponible antes de la entrada masiva y sobre las decisiones adoptadas por las instituciones competentes.

En ese sentido, ha señalado que Ceuta se ha personado en la causa abierta en la Audiencia Nacional. El objetivo, según ha explicado, es que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades que puedan derivarse de la difusión de documentación desclasificada del CNI y de los avisos previos a la crisis migratoria. “Deberían decir la verdad y esto se aclare porque es muy grave”, ha concluido Vivas.

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