Qué hacer si me pican en otoño las chinches de cama

Un niño con el brazo cubierto de picaduras de chinches (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con la llegada del otoño y el descenso de las temperaturas, pasamos más tiempo en espacios cerrados y aumentan las horas que permanecemos en la cama. Encontrarse varias marcas rojas y con picor en la piel al despertarse puede tener una explicación inesperada: las chinches de cama. Estos pequeños insectos, que se esconden en colchones, somieres, muebles y otros rincones próximos a las zonas de descanso, salen principalmente durante la noche para alimentarse.

Sus picaduras pueden pasar desapercibidas al principio y aparecer horas o incluso días después. Aunque las chinches no son conocidas por transmitir enfermedades a las personas, estas picaduras pueden resultar muy molestas y provocar una intensa sensación de picor, inflamación o, en algunas personas, reacciones más importantes. Además, rascarse repetidamente puede dañar la piel y favorecer una infección secundaria.

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Por eso, cuando aparecen varias lesiones compatibles, el objetivo no debe ser únicamente calmar el picor, ya que también es fundamental comprobar si existe una infestación y actuar sobre el entorno. Esto se debe a que las chinches pueden esconderse en lugares difíciles de localizar y sobrevivir durante largos periodos sin alimentarse. Saber identificar las señales y conocer qué hacer permite abordar el problema tanto desde el cuidado de la piel como desde la eliminación de los insectos.

Cómo distinguir las picaduras de chinches

Las chinches de cama suelen esconderse durante el día en lugares próximos a donde duermen las personas, como colchones, somieres, estructuras de la cama, muebles, alfombras o grietas. Por la noche salen para alimentarse. No vuelan ni saltan, pero pueden desplazarse y llegar a otras zonas de la vivienda a través de ropa, equipaje, muebles u otros objetos.

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Sus picaduras suelen aparecer en zonas del cuerpo que quedan descubiertas mientras se duerme, como brazos, piernas, cuello o cara. Es frecuente que varias lesiones aparezcan juntas o formando una línea, presentando un centro rojizo y ligeramente elevado y provocar un picor intenso.

La reacción no es igual en todas las personas. En algunos casos, las marcas aparecen varios días después de la picadura y pueden permanecer durante días o incluso semanas. También pueden producirse reacciones más intensas, con mayor inflamación o ampollas.

¿Qué puedo hacer para aliviar el picor?

En la mayoría de los casos, las picaduras desaparecen por sí solas en una o dos semanas. Mientras tanto, existen medidas que pueden ayudar a reducir las molestias. La Clínica Mayo señala entre ellas el uso de una crema cutánea con hidrocortisona o de un antihistamínico oral, como la difenhidramina.

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Es importante evitar rascarse, ya que hacerlo puede provocar lesiones en la piel y favorecer una infección secundaria. Si la reacción es especialmente intensa, aparecen signos de infección o los síntomas no mejoran, conviene consultar con un profesional sanitario para valorar el tratamiento más adecuado.

Las chinches hacen turismo y se extienden por España, pero no existe un problema sanitario: “Es normal que su presencia aumente cuando hacemos tantos viajes”.

El tratamiento empieza en casa

Tratar únicamente las picaduras no elimina el problema. Si existen chinches en el domicilio, es necesario localizar y combatir la infestación. La tarea puede resultar complicada porque estos insectos se esconden en lugares de difícil acceso y pueden sobrevivir durante meses sin alimentarse.

Una de las medidas recomendadas es aspirar cuidadosamente las grietas y zonas donde puedan esconderse. Después de hacerlo, es importante vaciar la aspiradora. También puede recurrirse al lavado de los objetos afectados con agua caliente. La Clínica Mayo indica que una temperatura de al menos 48,9 grados puede matar las chinches, al igual que introducir los objetos en una secadora a alta temperatura durante unos 20 minutos.

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En algunos casos, determinados objetos pueden colocarse dentro de bolsas cerradas y someterse a temperaturas elevadas. Si un colchón, sofá u otro elemento está muy infestado, puede ser necesario desecharlo, señalando claramente que está afectado para evitar que otra persona lo reutilice.

Eliminar una infestación no siempre resulta sencillo con medidas domésticas. Las chinches pueden esconderse en múltiples lugares y reaparecer si no se consigue acabar con todos los ejemplares. Por este motivo, cuando la presencia de estos insectos está confirmada o persiste pese a las medidas adoptadas, puede ser necesario recurrir a una empresa especializada en control de plagas.

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