España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 30 de septiembre

Aquí también están los precios de las gasolinas en Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla

Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales carburantes (Europa Press)
Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales carburantes (Europa Press)
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El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor carburante sin que tenga grandes efectos en el gasto. Por ello, este es el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España, reportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

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Precio máximo: 2,129 euros el litro

Precio mínimo: 1,767 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,149 euros el litro

Precio mínimo: 1,789 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 2,129 euros el litro

Precio mínimo: 1,789 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,259 euros el litro

Precio mínimo: 1,989 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 2,094 euros el litro

Precio mínimo: 1,699 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,179 euros el litro

Precio mínimo: 1,817 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 2,094 euros el litro

Precio mínimo: 1,745 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,195 euros el litro

Precio mínimo: 1,885 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 2,085 euros el litro

Precio mínimo: 1,789 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,169 euros el litro

Precio mínimo: 1,889 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 2,079 euros el litro

Precio mínimo: 1,809 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,219 euros el litro

Precio mínimo: 2,125 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 2,064 euros el litro

Precio mínimo: 1,799 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,149 euros el litro

Precio mínimo: 1,859 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 2,069 euros el litro

Precio mínimo: 1,799 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,209 euros el litro

Precio mínimo: 2,029 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 2,019 euros el litro

Precio mínimo: 1,737 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,109 euros el litro

Precio mínimo: 1,717 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 2,095 euros el litro

Precio mínimo: 1,727 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,249 euros el litro

Precio mínimo: 1,949 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 2,029 euros el litro

Precio mínimo: 1,953 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,109 euros el litro

Precio mínimo: 2,035 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 2,049 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,209 euros el litro

Precio mínimo: 2,099 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de los carburantes cambia todos los días (Reuters)
El precio de los carburantes cambia todos los días (Reuters)

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

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Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

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