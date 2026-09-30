España

Lituania se abre a pagar para tener tropas estadounidenses de forma permanente o una base militar en su territorio

La propuesta de Vilna busca reemplazar el sistema de rotaciones de soldados de Estados Unidos por un despliegue estable ante la amenaza rusa

Imagen de archivo de tropas estadounidenses. (Europa Press/Capt. Robyn /Haake/Planetpix)
Imagen de archivo de tropas estadounidenses. (Europa Press/Capt. Robyn /Haake/Planetpix)
Guardar

El primer ministro de Lituania, Mindaugas Sinkevičius, afirmó que su Gobierno está abierto a financiar una base estadounidense o el estacionamiento permanente de tropas de Estados Unidos en su territorio. “Sin duda estaríamos dispuestos a ello si ellos están preparados”, respondió Sinkevičius al ser preguntado sobre esta posibilidad en una entrevista con Bloomberg. El jefe de Gobierno sostuvo que las autoridades lituanas podrían garantizar “las mejores condiciones posibles” para los militares y para la instalación de la infraestructura.

La propuesta de Vilna busca reemplazar el sistema de rotaciones de tropas de Estados Unidos por un despliegue estable. Sinkevičius afirmó que trasladó esa posición al enviado especial estadounidense para Minsk, John Coale, durante una visita a la capital lituana. “Estaba de visita y tenía previsto ir a Minsk para negociar, para hablar sobre la liberación de activistas presos”, relató el primer ministro, quien señaló que aprovechó la reunión para plantear la cuestión. Lituania es uno de los países que ha sufrido ataques híbridos de Rusia. Su posición geográfica eleva la preocupación ante una expansión de la invasión rusa a Europa.

PUBLICIDAD

Mindaugas Sinkevičius, primer ministro de Lituania
Mindaugas Sinkevičius, primer ministro de Lituania (Comisión Europea)

Estamos dispuestos a pagar la cuenta si ese fuera el caso”, añadió el líder lituano. Si esto se hiciera realidad plantearía un escenario distinto al de otras bases militares de Estados Unidos. En España, tanto Morón como Rota tienen una financiación compartida y es EEUU el que se encarga de los salarios de sus militares y de los trabajadores del interior de las instalaciones.

Sistema de rotación de las tropas de EEUU

En la actualidad, Estados Unidos mantiene fuerzas en Lituania mediante rotaciones. El modelo se consolidó tras la invasión rusa de Ucrania de 2022, cuando Washington pasó de despliegues periódicos a una presencia rotativa sin interrupciones. Según informó la emisora pública lituana LRT, dos batallones estadounidenses, con cerca de 1.000 soldados y tanques Abrams, tenían previsto llegar al país a fines de octubre para una misión de nueve meses. Las tropas de Estados Unidos se despliegan regularmente en Lituania desde 2019. El país báltico ya había expresado su disposición a recibir hasta 1.500 militares estadounidenses.

PUBLICIDAD

El pueblo de Rota vive con relativa calma los acontecimientos en Oriente Medio y espera noticias sobre el desarrollo del conflicto.

La solicitud de Vilna busca dar constancia a ese despliegue y reforzar la capacidad de disuasión en el flanco oriental de la OTAN. Lituania comparte frontera con Bielorrusia y con el enclave ruso de Kaliningrado, una ubicación que la sitúa entre los países de la alianza atlántica más expuestos a las tensiones de seguridad con Moscú. Desde este territorio, el Kremlin ha lanzado ataques híbridos, mientras que Bielorrusia realiza con frecuencia ejercicios militares cerca de su frontera.

Sinkevičius evitó presentar la propuesta como un acuerdo cerrado. El pedido queda ahora sujeto a una decisión de Washington y a eventuales conversaciones bilaterales sobre el número de efectivos, el costo del despliegue, las condiciones de alojamiento y la modalidad jurídica de una instalación militar permanente. Un despliegue permanente, teniendo en cuenta que Donald Trump ha optado por una política de reducir sus tropas enviadas a Europa, es complejo. La creación de una base, por razones logísticas y económicas, todavía más.

Temas Relacionados

MilitaresGuerra Rusia-UcraniaInvasión a UcraniaEstados UnidosDonald TrumpEspaña-NacionalEspaña NoticiasÚltima hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La letra pequeña del decreto contra los fondos buitre: podrán seguir comprando vivienda por el 70% de su valor y desahuciar a inquilinos que no cumplan condiciones

El texto publicado en el BOE matiza el anuncio de la prohibición de compra para estas sociedades, fija un umbral de precio como único requisito para determinar si la compra es especulativa y reserva la suspensión de lanzamientos solo para casos de vulnerabilidad sin alternativa habitacional

La letra pequeña del decreto contra los fondos buitre: podrán seguir comprando vivienda por el 70% de su valor y desahuciar a inquilinos que no cumplan condiciones

Puso su camper a la venta en internet y perdió 45.000 euros: un estafador mostró un justificante falso de transferencia y la revendió por 25.000 euros dos días después

El propietario denunció ante la Ertzaintza al comprobar que el dinero no había llegado a su cuenta en el plazo de 72 horas que indicaba el documento, y un familiar del nuevo comprador permitió descubrir la segunda operación

Puso su camper a la venta en internet y perdió 45.000 euros: un estafador mostró un justificante falso de transferencia y la revendió por 25.000 euros dos días después

Ana Guerra se sincera tras pasar por quirófano: “Me sentía descompensada y tuve un poco de complejo”

La cantante canaria comparte el proceso con sus seguidores y explica qué la llevó a tomar la decisión: “Me sentía descompensada y me dio algo que nunca me había pasado”

Ana Guerra se sincera tras pasar por quirófano: “Me sentía descompensada y tuve un poco de complejo”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Como cada miércoles, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Receta de puerros rellenos de jamón serrano y queso acompañados con salsa de tomate

Estos puerros rellenos combinan la suavidad de esta hortaliza con el sabor intenso del jamón ibérico y el toque fundente del queso

Receta de puerros rellenos de jamón serrano y queso acompañados con salsa de tomate
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Puso su camper a la venta en internet y perdió 45.000 euros: un estafador mostró un justificante falso de transferencia y la revendió por 25.000 euros dos días después

Puso su camper a la venta en internet y perdió 45.000 euros: un estafador mostró un justificante falso de transferencia y la revendió por 25.000 euros dos días después

Ayuso gana la primera batalla a Sánchez y abre expediente para que el coro infantil del ‘Valle de los Caídos" sea declarado Bien de Interés Cultural a pesar del voto en contra de Cultura

El BOE publica el primer decreto de vivienda: frente a un desahucio, las comunidades tendrán que pagar las rentas impagadas del inquilino si no le ofrecen alternativa habitacional

La Justicia de Ceuta y Defensa investigan las denuncias de torturas y vejaciones a migrantes tras el informe de Amnistía Internacional

Juan José Ebenezer, mecánico: “Aunque sea más cómodo, no te quedes esperando con el embrague pisado y la marcha metida”

ECONOMÍA

La letra pequeña del decreto contra los fondos buitre: podrán seguir comprando vivienda por el 70% de su valor y desahuciar a inquilinos que no cumplan condiciones

La letra pequeña del decreto contra los fondos buitre: podrán seguir comprando vivienda por el 70% de su valor y desahuciar a inquilinos que no cumplan condiciones

El Gobierno elimina el requisito de zona tensionada y extiende la deducción del 10% de lo pagado en alquiler a toda España

El casero tendrá que pagar 12 mensualidades de indemnización al inquilino si rompe el contrato de alquiler sin causa justificada

La Seguridad Social lo confirma: este es el requisito de jubilación que cambia para 2027

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 30 de septiembre

DEPORTES

El misterio del explorador británico Ranulph Fiennes: aislado, con párkinson e ingresado bajo nombres falsos sin que su familia sepa nada

El misterio del explorador británico Ranulph Fiennes: aislado, con párkinson e ingresado bajo nombres falsos sin que su familia sepa nada

Así te hemos contado la victoria de España ante Croacia en la Nations League

España sigue siendo el rey: acaba con Croacia y asciende a lo alto de la tabla de la Nations League

La selección española sigue rompiendo los moldes: un gol, 70 segundos y 25 pases

La teoría del ‘doble de Vinícius’ que crece en redes sociales: “La CIA, los Rothschild y las Élites lo mataron y reemplazaron después del Mundial”