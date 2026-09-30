Lituania se abre a pagar para tener tropas estadounidenses de forma permanente o una base militar en su territorio

Imagen de archivo de tropas estadounidenses. (Europa Press/Capt. Robyn /Haake/Planetpix)

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El primer ministro de Lituania, Mindaugas Sinkevičius, afirmó que su Gobierno está abierto a financiar una base estadounidense o el estacionamiento permanente de tropas de Estados Unidos en su territorio. “Sin duda estaríamos dispuestos a ello si ellos están preparados”, respondió Sinkevičius al ser preguntado sobre esta posibilidad en una entrevista con Bloomberg. El jefe de Gobierno sostuvo que las autoridades lituanas podrían garantizar “las mejores condiciones posibles” para los militares y para la instalación de la infraestructura.

La propuesta de Vilna busca reemplazar el sistema de rotaciones de tropas de Estados Unidos por un despliegue estable. Sinkevičius afirmó que trasladó esa posición al enviado especial estadounidense para Minsk, John Coale, durante una visita a la capital lituana. “Estaba de visita y tenía previsto ir a Minsk para negociar, para hablar sobre la liberación de activistas presos”, relató el primer ministro, quien señaló que aprovechó la reunión para plantear la cuestión. Lituania es uno de los países que ha sufrido ataques híbridos de Rusia. Su posición geográfica eleva la preocupación ante una expansión de la invasión rusa a Europa.

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Mindaugas Sinkevičius, primer ministro de Lituania (Comisión Europea)

“Estamos dispuestos a pagar la cuenta si ese fuera el caso”, añadió el líder lituano. Si esto se hiciera realidad plantearía un escenario distinto al de otras bases militares de Estados Unidos. En España, tanto Morón como Rota tienen una financiación compartida y es EEUU el que se encarga de los salarios de sus militares y de los trabajadores del interior de las instalaciones.

Sistema de rotación de las tropas de EEUU

En la actualidad, Estados Unidos mantiene fuerzas en Lituania mediante rotaciones. El modelo se consolidó tras la invasión rusa de Ucrania de 2022, cuando Washington pasó de despliegues periódicos a una presencia rotativa sin interrupciones. Según informó la emisora pública lituana LRT, dos batallones estadounidenses, con cerca de 1.000 soldados y tanques Abrams, tenían previsto llegar al país a fines de octubre para una misión de nueve meses. Las tropas de Estados Unidos se despliegan regularmente en Lituania desde 2019. El país báltico ya había expresado su disposición a recibir hasta 1.500 militares estadounidenses.

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El pueblo de Rota vive con relativa calma los acontecimientos en Oriente Medio y espera noticias sobre el desarrollo del conflicto.

La solicitud de Vilna busca dar constancia a ese despliegue y reforzar la capacidad de disuasión en el flanco oriental de la OTAN. Lituania comparte frontera con Bielorrusia y con el enclave ruso de Kaliningrado, una ubicación que la sitúa entre los países de la alianza atlántica más expuestos a las tensiones de seguridad con Moscú. Desde este territorio, el Kremlin ha lanzado ataques híbridos, mientras que Bielorrusia realiza con frecuencia ejercicios militares cerca de su frontera.

Sinkevičius evitó presentar la propuesta como un acuerdo cerrado. El pedido queda ahora sujeto a una decisión de Washington y a eventuales conversaciones bilaterales sobre el número de efectivos, el costo del despliegue, las condiciones de alojamiento y la modalidad jurídica de una instalación militar permanente. Un despliegue permanente, teniendo en cuenta que Donald Trump ha optado por una política de reducir sus tropas enviadas a Europa, es complejo. La creación de una base, por razones logísticas y económicas, todavía más.

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