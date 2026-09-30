Lasaña de boniato y pollo: una receta al horno con un contraste de texturas llamativo y un sabor dulce muy característico

Lasaña de boniato y pollo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Después de las altas temperaturas y los platos refrescantes del verano, el otoño trae de vuelta las ganas de encender el horno y preparar recetas reconfortantes y fáciles de hacer. Con la llegada del frío, apetecen elaboraciones calientes que permitan disfrutar de productos de temporada y que sean fáciles de preparar.

Una de las recetas clásicas de esta época es la lasaña. Este plato admite todo tipo de ingredientes, por lo que es una variante ideal. Una de las opciones más originales es preparar una lasaña de boniato, un alimento de sabor ligeramente dulce que combina a la perfección con el resto de ingredientes y aporta un toque diferente a una receta de toda la vida.

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Sin embargo, vamos a ir un paso más allá y vamos a incluir pollo en vez de carne picada. El resultado es una combinación diferente, pero con una textura y sabor diferentes, en la que el boniato aporta un toque dulce que contrasta a la perfección con la carne del pollo.

Tiempo de preparación

Preparación activa : 35 minutos

Tiempo de cocción : 40 minutos

Reposo : 10 minutos

Tiempo total: 1 hora 35 minutos

Ingredientes

2 boniatos grandes, de unos 800 g en total. 500 g de pechuga de pollo. 1 cebolla. 2 dientes de ajo. 400 g de tomate triturado. 150 ml de caldo de pollo. 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. 40 g de mantequilla. 40 g de harina de trigo. 500 ml de leche. 100 g de mozzarella rallada. 40 g de queso parmesano rallado. 1 cucharadita de orégano seco. 1 pizca de nuez moscada. Sal. Pimienta negra.

Cómo hacer lasaña de boniato y pollo, paso a paso

Precalienta el horno a 200 ºC. Pela los boniatos y córtalos en láminas de 3-4 mm. Colócalas en una bandeja sin amontonarlas, añade aceite, sal y pimienta y hornea 10-15 minutos, hasta que estén flexibles. Cuece el pollo en agua con sal durante 15-18 minutos. Deja que temple y desmenúzalo con dos tenedores. Pica la cebolla y el ajo. Pocha la cebolla en una sartén con 1 cucharada de aceite durante 5 minutos. Añade el ajo y cocina 1 minuto. Añade el tomate triturado, el caldo, el orégano, sal y pimienta. Cocina a fuego medio 15 minutos, hasta que espese. Incorpora el pollo y cocina 3 minutos más. Prepara la bechamel. Derrite la mantequilla, añade la harina y remueve 2 minutos. Incorpora la leche poco a poco, sin dejar de remover. Cocina 6-8 minutos, hasta que espese, y añade nuez moscada, sal y pimienta. Monta la lasaña. Pon una capa fina de salsa de pollo en una fuente. Añade boniato, más relleno y bechamel. Repite las capas hasta terminar. Cubre con bechamel y añade mozzarella y parmesano. Hornea a 190 ºC durante 25 minutos y gratina 5 minutos, hasta dorar la superficie. Deja reposar 10 minutos antes de cortar para que las capas se asienten.

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¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta está pensada para 6 porciones, pero depende del tamaño del corte y la cantidad de personas que coman.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 510 kcal

Proteínas: 32 g

Hidratos de carbono: 52 g

Grasas: 19 g

Fibra: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La lasaña puede conservarse 3 días en la nevera, siempre tapada. También puede congelarse en porciones durante 2 meses. Para ello, deja que se enfríe y congélala dentro de las 2 horas posteriores a la cocción. A la hora de recalentarla, puedes usar el horno o el microondas.

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