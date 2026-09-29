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Arroz de otoño con setas y calabaza, una receta fácil ideal para disfrutar un domingo en casa

Esta elaboración parte de un sofrito sencillo a base de cebolla, pimiento, ajo y tomate que aporta mucho sabor al arroz

Receta de arroz con setas y calabaza, una delicia con sabor a otoño (Pexels)
Receta de arroz con setas y calabaza, una delicia con sabor a otoño (Pexels)
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El arroz no es solo para el verano, y esta reconfortante receta lo demuestra. Este arroz de otoño reúne el sabor profundo de las setas con el toque dulce y suave de la calabaza, consiguiendo un equilibrio de aromas y sabores otoñales ideal para disfrutar en un domingo de octubre.

El proceso para elaborarlo es sencillo y consiste en elaborar un sofrito con sabor concentrado, nacarar el arroz con este sabor y cocerlo con un caldo sabroso, sin remover, para formar una capa seca y sabrosa. El resultado es un arroz seco, aromático y lleno de matices, perfecto para los primeros días frescos de este curso.

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Receta de arroz de otoño con setas y calabaza

Esta paella se prepara con arroz bomba, setas variadas y calabaza en dados. La técnica principal consiste en concentrar el sofrito, nacarar el arroz y cocerlo sin remover para formar una capa seca y sabrosa.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora.
    • Preparación: 25 minutos.
    • Cocción: 30 minutos.
    • Reposo: 5 minutos.

Ingredientes

  • 320 g de arroz bomba
  • 400 g de calabaza limpia
  • 300 g de setas variadas
  • 1 cebolla mediana
  • 1 pimiento rojo pequeño
  • 2 dientes de ajo
  • 2 tomates maduros rallados
  • 900 ml de caldo de verduras caliente
  • 50 ml de aceite de oliva virgen extra
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 pizca de hebras de azafrán
  • 1 ramita de romero
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra al gusto
  • 1 limón para servir, opcional
  • Perejil fresco picado, opcional

Cómo hacer paella de otoño con setas y calabaza, paso a paso

  1. Pela la calabaza y retira las semillas. Córtala en dados de tamaño mediano.
  2. Limpia las setas con un paño húmedo. Córtalas en trozos regulares.
  3. Calienta el aceite de oliva en una paellera de paella de 32 a 36 cm. Añade la calabaza y saltéala durante 5 minutos.
  4. Retira la calabaza y reserva. Este paso permite que conserve mejor su forma durante la cocción del arroz.
  5. Incorpora la cebolla y el pimiento rojo picados. Cocina a fuego medio durante 6 minutos.
  6. Añade el ajo picado y sofríe durante 1 minuto más.
  7. Agrega las setas y cocina durante 5 minutos, hasta que pierdan parte de su agua y comiencen a dorarse.
  8. Incorpora el tomate rallado. Cocina hasta que el sofrito quede espeso y sin exceso de líquido.
  9. Retira la paellera del fuego durante unos segundos. Añade el pimentón para evitar que se queme.
  10. Incorpora el arroz y rehógalo durante 2 minutos. El grano debe quedar bien impregnado del sofrito.
  11. Vierte el caldo de verduras caliente. Añade el azafrán, el romero, la sal y la pimienta.
  12. Distribuye el arroz por toda la paellera. A partir de este momento, no remuevas el arroz.
  13. Cocina durante 8 minutos a fuego alto.
  14. Reparte la calabaza sobre la superficie. Baja el fuego a medio y cocina durante 10 minutos más.
  15. Comprueba el punto del arroz. Si todavía queda mucho caldo, sube el fuego durante 1 o 2 minutos.
  16. Para formar el socarrat, mantén el fuego alto durante los últimos 30 segundos. Vigila el fondo para que se tueste sin llegar a quemarse.
  17. Retira la paellera del fuego. Cúbrela con un paño limpio y deja reposar la paella durante 5 minutos.
  18. Retira el romero y sirve con perejil fresco y unos gajos de limón.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aproximadamente 500 kcal.
  • Hidratos de carbono: 78 g.
  • Proteínas: 10 g.
  • Grasas: 17 g.
  • Fibra: 6 g.
  • Azúcares naturales: 8 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La paella puede conservarse en la nevera durante 2 días, dentro de un recipiente hermético. Enfríala antes de guardarla, pero no la dejes a temperatura ambiente durante más de 2 horas. Para recalentarla, añade 1 o 2 cucharadas de agua y caliéntala en una sartén a fuego medio. También puedes usar el microondas, aunque el arroz perderá parte de su textura. No se recomienda congelarla, porque la calabaza puede quedar demasiado blanda al descongelarse.

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