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Quién es Xavi Lock, el mallorquín que interpreta a Curro en ‘La Promesa’: madre sueca, padre catalán y un papel que le cambió la vida

El actor llega al prime time con el doble capítulo especial de ‘La Promesa’ en el que se vivirá la boda de Curro y Ángela

Xavi Lock interpreta a Curro en 'La Promesa' (Instagram)
Xavi Lock interpreta a Curro en 'La Promesa' (Instagram)
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Esta noche, tras La Revuelta, La 1 de RTVE emite un capítulo especial en prime time dedicado a la boda de Curro y Ángela, uno de los desenlaces más esperados de La Promesa. Detrás del personaje que llega hoy al altar está Xavi Lock, un actor nacido en Palma de Mallorca en 2001 que combina raíces suecas y catalanas y que, en apenas cuatro años, pasó de trabajos de teatro independiente a convertirse en una de las caras jóvenes con mayor proyección de la ficción diaria española.

Hijo de madre sueca y padre catalán, Lock creció en un entorno bilingüe que marcó tanto su carácter como su oficio. “Tener dos culturas tan distintas en casa me ha dado una mente muy abierta. Mi infancia entre Suecia y España hizo que siempre me sintiera un poco de aquí y un poco de allá, y eso para actuar es un regalo porque te ayuda a empatizar con realidades muy diversas”, confesó el actor, según recoge The Objective.

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Esa dualidad le permitió dominar con fluidez hasta siete idiomas: español, sueco, catalán, inglés, euskera, francés e italiano. “Hablar sueco y español de forma nativa siempre fue algo natural en mi casa. De niño no le daba importancia, pero hoy me doy cuenta de lo mucho que me nutre como persona y como actor”, explicó Lock. El intérprete atribuye a ese tránsito constante entre el norte y el sur de Europa el carácter observador y empático que después trasladó a sus papeles.

Avance semanal de 'La Promesa' del 28 de septiembre al 2 de octubre: La boda de Ángela y Curro (RTVE)
Avance semanal de 'La Promesa' del 28 de septiembre al 2 de octubre: La boda de Ángela y Curro (RTVE)

Xavi Lock antes de ‘La Promesa’

Antes de llegar a la televisión nacional, el actor que interpreta a Curro pasó por escuelas de arte dramático en Barcelona, entre ellas la dirigida por Nancy Tuñón y Jordi Oliver, además de intensivos de técnica frente a cámara y preparación vocal. Completó su formación con danza, esgrima y equitación, disciplinas que resultaron útiles para proyectos de época.

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El actor se curtió primero en teatro independiente y en cortometrajes presentados en festivales, como Tornar a tocar el cel y El gran juego, trabajos que le permitieron llamar la atención de directores de casting. Tuvo además un papel en la serie de TV3 Com si fos ahir y participaciones puntuales en producciones para plataformas de streaming antes de presentarse a la prueba que cambiaría su carrera.

Avance semanal de 'La Promesa' del 28 de septiembre al 2 de octubre: La boda de Ángela y Curro (RTVE)
Avance semanal de 'La Promesa' del 28 de septiembre al 2 de octubre: La boda de Ángela y Curro (RTVE)

El protagonismo de Curro en ‘La Promesa’

En 2022, Xavi Lock fue seleccionado para interpretar a Curro de la Mata en La Promesa, la serie diaria de La 1 producida por RTVE junto a Studiocanal y Bambú Producciones. El personaje se presentó inicialmente como un joven altivo y manipulado por la marquesa, antes de revelarse como hijo bastardo del marqués Alonso de Luján y Eugenia, y, por tanto, hermano secreto de Jana. Empezó pasando desapercibido, pero pronto se convirtió en una de las tramas más complejas y queridas de toda la ficción.

El giro en la identidad de Curro lo llevó a ser uno de los protagonistas principales de La Promesa y empezó a vivir una doble vida entre la nobleza y el servicio del palacio, al tiempo que sostuvo una relación de tensión permanente con su padrastro, el capitán Lorenzo de la Mata, interpretado por Guillermo Serrano. En paralelo se desarrolló su historia sentimental con Ángela, papel de Marta Costa, marcada por huidas y la oposición de personajes como Leocadia y Máximo.

La venganza más esperada llega a la serie de La 1, en la que uno de sus personajes busca encontrar una verdad muy dolorosa

Esa historia de amor llega hoy a un punto de inflexión. RTVE modificó su programación habitual para emitir tres capítulos de estreno en un mismo día: el episodio 917 en el horario habitual de tarde, a las 18:35 horas, y los capítulos 918 y 919 en prime time. La cadena ha calificado el enlace entre Curro y Ángela como el evento del año para La Promesa.

Tras la emisión, el programa Teleplanistas ofrecerá un especial con Xavi Lock y Marta Costa junto al creador de la serie, Josep Cister. Pese a la exposición que le da protagonizar una ficción diaria seguida por millones de espectadores, el actor mantiene un perfil bajo y prefiere alejarse del foco mediático fuera de la pantalla.

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