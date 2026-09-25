Samantha Vallejo-Nágera, chef: “Para hacer un arroz fácil en casa, utilizo pollo de corral, corvina y un sofrito de tomate, ajo y azafrán”

La receta fácil de arroz para preparar en casa de Samantha Vallejo-Nágera (Montaje Infobae)

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El otoño ya está aquí y eso significa despedirnos de las vacaciones, de los chiringuitos y de los arroces a pie de playa. Pero incluso en pleno invierno, cuando el frío aprieta y los días se acortan, podemos disfrutar de un retazo del verano recreando en casa las recetas más queridas de esta temporada del año. Los arroces y paellas son un buen ejemplo de ello, platos para compartir y llenos de sabor que nos teletransportan a los días de descanso y buena compañía.

Para preparar un arroz fácil en casa, hoy seguimos los consejos de la chef Samantha Vallejo-Nágera, conocida por su papel como jurado en el programa televisivo MasterChef. La cocinera es una gran amante de las recetas fáciles que nos hacen disfrutar sin complicaciones, y comparte muchas de ellas con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

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“Hacer un arroz con sabor a verano es mucho más fácil y rápido de lo que crees”, reflexiona la cocinera antes de explicar paso a paso su receta, un “arroz rápido con corvina, un poquito de contramuslo de pollo y judías verdes y un pequeño sofrito con tomate, ajo y azafrán”. Un puñado de ingredientes que son más que suficientes para preparar un estupendo arroz de domingo en casa.

Receta del arroz rápido de Samantha Vallejo-Nágera

Este arroz se prepara en una paellera amplia con un sofrito de ajo, tomate y judías verdes. El arroz se cuece en caldo de pollo con azafrán, mientras que el pollo y la corvina aportan una combinación equilibrada de carne y pescado.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos. Preparación: 10 minutos. Cocción: 30 minutos. Reposo: 5 minutos.



Ingredientes

500 g de arroz de grano redondo

300 g de pollo de corral, preferiblemente contramuslos deshuesados y troceados

200 g de corvina, limpia y cortada en dados

100 g de judías verdes, en trozos pequeños

2 l de caldo de pollo

100 g de salsa de tomate

2 dientes de ajo, picados

Azafrán, al gusto

Sal, al gusto

2 cucharadas de aceite de oliva

Cómo hacer paella rápida, paso a paso

Limpia las judías verdes y córtalas en trozos de unos 3 cm. Retira la piel y los posibles huesos de los contramuslos. Córtalos en dados medianos. Corta la corvina en trozos de tamaño similar. Sécala con papel de cocina y añade una pizca de sal. Calienta el aceite de oliva en una paellera amplia. Dora la corvina ligeramente y resérvala. Haz lo mismo con el pollo a fuego medio-alto durante 5-6 minutos. Incorpora las judías verdes al pollo y rehógalas durante 3 minutos. Añade el ajo picado. Remueve durante 30 segundos para que desprenda su aroma sin llegar a quemarse. Agrega la salsa de tomate y cocina el sofrito durante 3-4 minutos, hasta que pierda parte de su agua. Incorpora el arroz y rehógalo durante 1 minuto. No dejes que se tueste demasiado, ya que podría endurecerse durante la cocción. Calienta el caldo de pollo en una cazuela aparte. Disuelve en él el azafrán y ajusta de sal. Vierte aproximadamente 1,5 l de caldo caliente sobre el arroz. Reserva el resto por si fuera necesario durante la cocción. Reparte el arroz por toda la paellera y deja que hierva a fuego alto durante 8 minutos. Baja a fuego medio y cocina otros 10-12 minutos. No remuevas el arroz, para que quede suelto y pueda formarse una ligera capa tostada en la base. Cuando falten 6-7 minutos, coloca los dados de corvina sobre el arroz. Presiónalos ligeramente para que queden en contacto con el caldo. Si el arroz se queda seco antes de estar hecho, añade un poco más de caldo caliente. Hazlo en pequeñas cantidades. Apaga el fuego cuando el arroz esté tierno y todavía conserve algo de humedad. Tapa la paellera con un paño limpio y deja reposar la paella durante 5 minutos antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 6 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por ración:

Calorías: aproximadamente 650 kcal.

Proteínas: 32 g.

Hidratos de carbono: 82 g.

Grasas: 18 g.

Fibra: 3 g.

Sodio: depende de la cantidad de sal y del caldo utilizado.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la paella en la nevera dentro de un recipiente hermético durante un máximo de 2 días. Enfríala antes de guardarla, pero no la dejes a temperatura ambiente durante más de 2 horas. Para recalentarla, añade 1 o 2 cucharadas de caldo o agua y caliéntala a fuego suave. No se recomienda congelar la paella, ya que el arroz puede perder textura y la corvina quedar seca.