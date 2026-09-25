Samantha Vallejo-Nágera, chef: “Para hacer un arroz fácil en casa, utilizo pollo de corral, corvina y un sofrito de tomate, ajo y azafrán”

El otoño ya está aquí y eso significa despedirnos de las vacaciones, de los chiringuitos y de los arroces a pie de playa. Pero incluso en pleno invierno, cuando el frío aprieta y los días se acortan, podemos disfrutar de un retazo del verano recreando en casa las recetas más queridas de esta temporada del año. Los arroces y paellas son un buen ejemplo de ello, platos para compartir y llenos de sabor que nos teletransportan a los días de descanso y buena compañía.
Para preparar un arroz fácil en casa, hoy seguimos los consejos de la chef Samantha Vallejo-Nágera, conocida por su papel como jurado en el programa televisivo MasterChef. La cocinera es una gran amante de las recetas fáciles que nos hacen disfrutar sin complicaciones, y comparte muchas de ellas con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.
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“Hacer un arroz con sabor a verano es mucho más fácil y rápido de lo que crees”, reflexiona la cocinera antes de explicar paso a paso su receta, un “arroz rápido con corvina, un poquito de contramuslo de pollo y judías verdes y un pequeño sofrito con tomate, ajo y azafrán”. Un puñado de ingredientes que son más que suficientes para preparar un estupendo arroz de domingo en casa.
Receta del arroz rápido de Samantha Vallejo-Nágera
Este arroz se prepara en una paellera amplia con un sofrito de ajo, tomate y judías verdes. El arroz se cuece en caldo de pollo con azafrán, mientras que el pollo y la corvina aportan una combinación equilibrada de carne y pescado.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 45 minutos.
- Preparación: 10 minutos.
- Cocción: 30 minutos.
- Reposo: 5 minutos.
Ingredientes
- 500 g de arroz de grano redondo
- 300 g de pollo de corral, preferiblemente contramuslos deshuesados y troceados
- 200 g de corvina, limpia y cortada en dados
- 100 g de judías verdes, en trozos pequeños
- 2 l de caldo de pollo
- 100 g de salsa de tomate
- 2 dientes de ajo, picados
- Azafrán, al gusto
- Sal, al gusto
- 2 cucharadas de aceite de oliva
Cómo hacer paella rápida, paso a paso
- Limpia las judías verdes y córtalas en trozos de unos 3 cm.
- Retira la piel y los posibles huesos de los contramuslos. Córtalos en dados medianos.
- Corta la corvina en trozos de tamaño similar. Sécala con papel de cocina y añade una pizca de sal.
- Calienta el aceite de oliva en una paellera amplia. Dora la corvina ligeramente y resérvala. Haz lo mismo con el pollo a fuego medio-alto durante 5-6 minutos.
- Incorpora las judías verdes al pollo y rehógalas durante 3 minutos.
- Añade el ajo picado. Remueve durante 30 segundos para que desprenda su aroma sin llegar a quemarse.
- Agrega la salsa de tomate y cocina el sofrito durante 3-4 minutos, hasta que pierda parte de su agua.
- Incorpora el arroz y rehógalo durante 1 minuto. No dejes que se tueste demasiado, ya que podría endurecerse durante la cocción.
- Calienta el caldo de pollo en una cazuela aparte. Disuelve en él el azafrán y ajusta de sal.
- Vierte aproximadamente 1,5 l de caldo caliente sobre el arroz. Reserva el resto por si fuera necesario durante la cocción.
- Reparte el arroz por toda la paellera y deja que hierva a fuego alto durante 8 minutos.
- Baja a fuego medio y cocina otros 10-12 minutos. No remuevas el arroz, para que quede suelto y pueda formarse una ligera capa tostada en la base.
- Cuando falten 6-7 minutos, coloca los dados de corvina sobre el arroz. Presiónalos ligeramente para que queden en contacto con el caldo.
- Si el arroz se queda seco antes de estar hecho, añade un poco más de caldo caliente. Hazlo en pequeñas cantidades.
- Apaga el fuego cuando el arroz esté tierno y todavía conserve algo de humedad.
- Tapa la paellera con un paño limpio y deja reposar la paella durante 5 minutos antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 6 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación por ración:
- Calorías: aproximadamente 650 kcal.
- Proteínas: 32 g.
- Hidratos de carbono: 82 g.
- Grasas: 18 g.
- Fibra: 3 g.
- Sodio: depende de la cantidad de sal y del caldo utilizado.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda la paella en la nevera dentro de un recipiente hermético durante un máximo de 2 días. Enfríala antes de guardarla, pero no la dejes a temperatura ambiente durante más de 2 horas. Para recalentarla, añade 1 o 2 cucharadas de caldo o agua y caliéntala a fuego suave. No se recomienda congelar la paella, ya que el arroz puede perder textura y la corvina quedar seca.
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