Precio de la luz en España este 26 de septiembre

El precio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

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Este es el precio de la luz es el país para este sábado 26 de septiembre, así como las tarifas más caras y más baratas del hoy.

Recuerda que el precio de la luz cambia diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 26 de septiembre

Precio promedio: 130.62 euros por megavatio hora

Precio más alto: 226.36 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 0.48 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este día, el precio del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 197.99 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 185.74 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 183.83 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 183.4 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 184.06 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 184.14 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 185.7 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 196.04 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 193.16 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 152.35 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 59.09 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 2.6 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 0.99 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.71 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.56 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.48 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 1.02 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 38.46 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 142.15 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 222.18 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 226.36 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 208.49 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 199.31 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 186.0 euros por megavatio hora.