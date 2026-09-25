España

Muere el trabajador de una obra tras desplomarse el muro de un chalet en Alcobendas (Madrid)

El hombre, de 30 años, fue encontrado ya muerto entre los escombros

Efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid y servicios sanitarios intervienen en las labores de asistencia tras un accidente laboral en Alcobendas. En las imágenes se observa a personal de emergencias y bomberos trabajando en el interior de una zanja en una zona de obras para rescatar a un trabajador. Al final de la grabación, un miembro del cuerpo de bomberos realiza declaraciones explicativas sobre la intervención frente a un vehículo de emergencias.
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Un trabajador de 30 años ha fallecido este viernes tras el desplome de un muro en una obra de un chalet de Alcobendas (Madrid). El hombre colaboraba en la reforma de la vivienda, donde estaban haciendo un hueco para meter un transformador.

Según ha explicado Guillermo Gosalvo, jefe de guardia de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, los trabajadores se encontraban haciendo una zanja y se ha desprendido parte del terreno, así como parte de la estructura que contenía la excavación. Siete dotaciones de bomberos se han desplazado esta mañana al lugar de los hechos, acompañadas del Summa 112, y han comenzado a trabajar inmediatamente en su rescate.

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“Nuestra labor se ha centrado en descargar el peso del terreno que se estaba ejerciendo sobre el terreno y proceder rápidamente a rescatar al trabajador”, ha expresado Gosalvo. Tras lograr liberar al hombre, un médico del Summa 112 ha descendido hasta la zanja, donde ha confirmado el fallecimiento de la víctima.

La Policía Local de Alcobendas se encarga ahora de la investigación de los hechos.

*Noticia en ampliación.

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