Receta de rollitos de canela con hojaldre, un postre fácil y rápido que se prepara con solo tres ingredientes

Si eres fanático de los rollitos de canela o cinnamon rolls, pero no tienes ni tiempo ni paciencia para esperar horas a que la masa leve, esta receta es para ti. Crujientes, aromáticos y con un centro dulce con mucho sabor a canela, estos bollos se preparan con solo tres ingredientes y estarán listos en menos de 30 minutos. ¿Qué más se puede pedir?
Tradicionalmente, los rollitos de canela se preparan con una masa casera a base de levadura fresca, similar a la de un pan esponjoso y suave. En esta versión fácil y rápida del clásico postre sueco, todo el trabajo lo hace el hojaldre, una masa crujiente a base de mantequilla que rellenaremos con una mezcla de azúcar en grano y canela en polvo. Opcionalmente, podemos añadir una capa de mantequilla pomada al relleno, mezclándola con la canela y el azúcar para un interior aún más jugoso.
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El resultado es un bollo suave y con un toque crujiente, que dejará toda nuestra cocina impregnada del reconfortante olor de la canela. Son perfectos para un desayuno de fin de semana, para una merienda improvisada o para acompañar la sobremesa con un café con leche, y no requieren de grandes conocimientos en repostería.
Receta de cinnamon rolls de hojaldre
Son unos rollitos dulces elaborados con una lámina de masa de hojaldre, azúcar y canela. La técnica consiste en cubrir la masa, enrollarla, cortarla en porciones y hornearla hasta que quede dorada y crujiente.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 30 minutos.
- Preparación: 10 minutos.
- Cocción: 18-20 minutos.
- Reposo opcional: 10 minutos en la nevera para facilitar el corte.
Ingredientes
- 1 lámina rectangular de hojaldre refrigerado, de unos 275 g
- 80 g de azúcar
- 2 cucharaditas de canela molida
Cómo hacer cinnamon rolls de hojaldre, paso a paso
- Precalienta el horno a 200 ºC, con calor arriba y abajo.
- Desenrolla la lámina de hojaldre sobre su propio papel de horno.
- Mezcla el azúcar blanco con la canela en polvo en un cuenco.
- Reparte la mezcla sobre toda la superficie del hojaldre. Reserva 1 cucharada para espolvorear los rollitos antes de hornearlos.
- Pasa el rodillo con suavidad por encima. Así el azúcar y la canela se adhieren mejor a la masa.
- Enrolla el hojaldre desde uno de los lados largos. Forma un cilindro compacto, pero sin apretarlo demasiado.
- Guarda el cilindro en la nevera durante 10 minutos. Este paso ayuda a que la masa se corte sin deformarse.
- Corta el rollo en 12 porciones de tamaño parecido.
- Coloca los rollitos sobre una bandeja forrada con papel de horno. Deja espacio entre ellos porque el hojaldre crecerá un poco durante la cocción.
- Espolvorea por encima el azúcar y la canela reservados para darles un toque crujiente.
- Hornea los rollitos durante entre 18 y 20 minutos, hasta que estén dorados y crujientes.
- Retira la bandeja del horno y deja templar los rollitos durante 5 minutos antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 8 cinnamon rolls pequeños de hojaldre.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Valores aproximados por rollito:
- Calorías: 120 kcal.
- Hidratos de carbono: 17 g.
- Grasas: 6 g.
- Proteínas: 2 g.
- Azúcares: 7 g.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda los rollitos en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 2 días. Para recuperar parte de su textura crujiente, caliéntalos durante 3-4 minutos en el horno a 160 ºC. También puedes congelarlos una vez horneados. Envuélvelos de forma individual y consérvalos hasta 1 mes. Descongélalos a temperatura ambiente y caliéntalos antes de servir.
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