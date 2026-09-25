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Receta de rollitos de canela con hojaldre, un postre fácil y rápido que se prepara con solo tres ingredientes

Esta versión de los clásicos ‘cinnamon rolls’ es perfecta para principiantes, pues no requiere de amasados, medidas ni tiempos de espera

Rollito de canela hecho con hojaldre (Pexels)
Rollito de canela hecho con hojaldre (Pexels)
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Si eres fanático de los rollitos de canela o cinnamon rolls, pero no tienes ni tiempo ni paciencia para esperar horas a que la masa leve, esta receta es para ti. Crujientes, aromáticos y con un centro dulce con mucho sabor a canela, estos bollos se preparan con solo tres ingredientes y estarán listos en menos de 30 minutos. ¿Qué más se puede pedir?

Tradicionalmente, los rollitos de canela se preparan con una masa casera a base de levadura fresca, similar a la de un pan esponjoso y suave. En esta versión fácil y rápida del clásico postre sueco, todo el trabajo lo hace el hojaldre, una masa crujiente a base de mantequilla que rellenaremos con una mezcla de azúcar en grano y canela en polvo. Opcionalmente, podemos añadir una capa de mantequilla pomada al relleno, mezclándola con la canela y el azúcar para un interior aún más jugoso.

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El resultado es un bollo suave y con un toque crujiente, que dejará toda nuestra cocina impregnada del reconfortante olor de la canela. Son perfectos para un desayuno de fin de semana, para una merienda improvisada o para acompañar la sobremesa con un café con leche, y no requieren de grandes conocimientos en repostería.

Receta de cinnamon rolls de hojaldre

Son unos rollitos dulces elaborados con una lámina de masa de hojaldre, azúcar y canela. La técnica consiste en cubrir la masa, enrollarla, cortarla en porciones y hornearla hasta que quede dorada y crujiente.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos.
    • Preparación: 10 minutos.
    • Cocción: 18-20 minutos.
    • Reposo opcional: 10 minutos en la nevera para facilitar el corte.

Ingredientes

  • 1 lámina rectangular de hojaldre refrigerado, de unos 275 g
  • 80 g de azúcar
  • 2 cucharaditas de canela molida

Cómo hacer cinnamon rolls de hojaldre, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 200 ºC, con calor arriba y abajo.
  2. Desenrolla la lámina de hojaldre sobre su propio papel de horno.
  3. Mezcla el azúcar blanco con la canela en polvo en un cuenco.
  4. Reparte la mezcla sobre toda la superficie del hojaldre. Reserva 1 cucharada para espolvorear los rollitos antes de hornearlos.
  5. Pasa el rodillo con suavidad por encima. Así el azúcar y la canela se adhieren mejor a la masa.
  6. Enrolla el hojaldre desde uno de los lados largos. Forma un cilindro compacto, pero sin apretarlo demasiado.
  7. Guarda el cilindro en la nevera durante 10 minutos. Este paso ayuda a que la masa se corte sin deformarse.
  8. Corta el rollo en 12 porciones de tamaño parecido.
  9. Coloca los rollitos sobre una bandeja forrada con papel de horno. Deja espacio entre ellos porque el hojaldre crecerá un poco durante la cocción.
  10. Espolvorea por encima el azúcar y la canela reservados para darles un toque crujiente.
  11. Hornea los rollitos durante entre 18 y 20 minutos, hasta que estén dorados y crujientes.
  12. Retira la bandeja del horno y deja templar los rollitos durante 5 minutos antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 cinnamon rolls pequeños de hojaldre.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados por rollito:

  • Calorías: 120 kcal.
  • Hidratos de carbono: 17 g.
  • Grasas: 6 g.
  • Proteínas: 2 g.
  • Azúcares: 7 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda los rollitos en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 2 días. Para recuperar parte de su textura crujiente, caliéntalos durante 3-4 minutos en el horno a 160 ºC. También puedes congelarlos una vez horneados. Envuélvelos de forma individual y consérvalos hasta 1 mes. Descongélalos a temperatura ambiente y caliéntalos antes de servir.

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