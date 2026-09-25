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Marruecos culpa a España de que los migrantes de Ceuta sigan sin regresar tras la reunión de Albares con su homólogo en Nueva York

El ministro de Exteriores, Nasser Bourita, ha señalado ante los medios que “la pregunta no hay que planteársela a Marruecos, sino a España”

Archivo. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se reúne con su homólogo de Marruecos, Naser Bourita (Exteriores)
Archivo. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se reúne con su homólogo de Marruecos, Naser Bourita (Exteriores)
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El ministro de Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, ha responsabilizado a España de que no se haya dado todavía la devolución de los migrantes que permanecen en Ceuta tras la llegada masiva del 30 de julio. Después de reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, el jefe de la diplomacia marroquí ha sostenido que Rabat no es responsable de la ejecución de esos retornos. “Si los inmigrantes ilegales no han sido devueltos, si los menores no han sido devueltos, la pregunta no hay que planteársela a Marruecos, sino a España”, ha afirmado Bourita ante los medios.

Bourita ha afirmado en todo momento que Rabat ha trasladado la “voluntad claramente expresada por las autoridades marroquíes” de recibir a estas personas. Marruecos transmitió esta posición hace semanas a través de una carta enviada a eurodiputados, buscando evitar un choque con Bruselas. También ha señalado que las devoluciones se han visto afectadas por “polémicas, consideraciones, ‘obstáculos’, entre comillas, y dificultades españolas”. El ejecutivo español ha respondido siempre que se devolverán pero a través de un proceso individual en el que se analiza si cada persona debe o no recibir el visado. En el caso de los menores, esos expedientes exigen además una tramitación específica y una valoración individualizada antes de cualquier retorno.

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El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, atiende a los medios de comunicación en Nueva York y responde sobre su reunión con su homólogo marroquí

Reunión entre Albares y Bourita

El ministro Albares ha recibido este jueves de su homólogo marroquí, Nasser Bourita, garantías de “plena colaboración” en relación con la situación migratoria en Ceuta, según fuentes del Ministerio de Exteriores citadas por EFE. Albares y Bourita han tratado en su encuentro la situación de los migrantes irregulares que permanecen en la ciudad autónoma desde el 30 de julio y que no reúnen los requisitos para acceder a protección internacional. El ministro marroquí ha recalcado que “no es Marruecos quien lleva a cabo esa devolución”, en alusión a los procedimientos que deben activar las autoridades españolas. Los dos ministros mantuvieron el encuentro en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York. Durante la reunión, Albares ha trasladado su voluntad de preservar una relación con Marruecos basada en “el respeto a la soberanía, a la integridad territorial y a los principios de la declaración conjunta de 2022”, según las mismas fuentes.

Junto a la devolución de migrantes hay otros dos asuntos que incumbe a los dos países en lo referente a Ceuta. Por un lado, se encuentra la investigación sobre si existió cooperación por parte de las autoridades marroquíes para favorecer la entrada. Hace pocos días, Pedro Sánchez señaló en una entrevista con la CNN que habían exigido “respuestas” a Marruecos por el “fallo de su control fronterizo”. En todo momento la intención del Gobierno ha sido preservar una buena relación con el país vecino, algo que ha hecho que otros partidos, incluidos sus socios, les acusen de falta de señalamiento.

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La otra polémica que les une es la reclamación marroquí de las ciudades autónomas. Varios ministros han emitido opiniones en las últimas semanas que defienden que las dos deben pertenecer a Marruecos por razones históricas y geográficas. España se mantiene firme en este asunto. Pedro Sánchez, Albares o la ministra de Defensa, Margarita Robles, han sido tajantes con que la integridad territorial no es negociable.

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