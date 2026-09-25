España

Detectan por primera vez en España el virus Shamonda: hay siete granjas bovinas afectadas en Córdoba y Toledo

El Ministerio de Agricultura ha señalado que no existe evidencia de que la enfermedad pueda transmitirse a los humanos

Imagen de archivo de una explotación ganadero de vacuno. (Magnific)
Imagen de archivo de una explotación ganadero de vacuno. (Magnific)
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Esta semana, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha confirmado la detección por primera vez en España de una nueva enfermedad que afecta principalmente al ganado bovino: el virus Shamonda. En concreto, se ha localizado en siete explotaciones de las provincias de Córdoba y Toledo.

Los casos han sido confirmados por el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete (Madrid) y, además, “actualmente se están analizando más sospechas clínicas en otras regiones de España”. Los animales afectados por la enfermedad han presentado sintomatología similar a la que ha sido reportada previamente en otros países, como fiebre, diarrea o disminución de la producción láctea.

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Durante la XII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Agricultura y Pesca, el ministro Luis Planas ha hecho un llamamiento a la calma con respecto a la enfermedad, pues ha señalado que no es mortal para los animales infectados y que no tiene consecuencias zoonóticas, es decir, que no se transmite a los seres humanos.

“Es una enfermedad emergente, que es nueva, que no es de declaración obligatoria y que tiene consecuencias en el caso del ganado bovino y particularmente de producción láctea”, ha señalado Planas. “La buena noticia es que pasado este período, se produce una recuperación de esta situación”.

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Imagen de archivo de una vaca en una explotación ganadera. (Magnific)
Imagen de archivo de una vaca en una explotación ganadera. (Magnific)

¿Qué es el virus Shamonda y cómo se transmite?

El virus Shamonda pertenece al género Orthobunyavirus, que se transmite principalmente mediante la picadura de mosquitos del género Culicoides. Estos mismos vectores participan en la transmisión de otras enfermedades como la lengua azul, la hemorrágica epizoótica o la peste equina africana.

Además, según señala el Ministerio de Agricultura, no existen evidencias actuales de que se pueda transmitir de forma directa significativamente entre animales. Sin embargo, sí se ha descrito la posibilidad de transmisión vertical de la madre al feto durante la gestación.

El periodo de incubación de la enfermedad dura entre dos y cinco días, y, además, para el ganado bovino las infecciones agudas pueden cursar una disminución de la producción de leche de entre un 10 y un 20 % de 7 a 10 días.

La morbilidad ―cantidad de animales que enferman o presentan problemas de salud― puede ser muy elevada, llegando incluso a afectar hasta al 100 % de la explotación. Sin embargo, la mayoría de los animales adultos parecen recuperarse. “Hasta el momento no se ha observado una mortalidad atribuible directamente al virus”, ha señalado el Ministerio de Agricultura.

Imagen de archivo de tres vacas en una explotación ganadera. (Magnific)
Imagen de archivo de tres vacas en una explotación ganadera. (Magnific)

Sí se han descrito repercusiones reproductivas en hembras gestantes, pues el virus Shamonda puede atravesar la placenta e infectar al feto, pudiendo ocasionar abortos o malformaciones fetales graves.

En 2026 se detectó por primera vez en Europa central

El virus Shamonda fue detectado por primera vez a mediados de la década de 1960 en Nigeria. Desde entonces solo había sido localizado de forma esporádica en distintas regiones de África occidental, oriental y meridional, así como en Japón.

En verano de 2026 ha sido confirmado en varios países europeos una variante denominada Shamonda-Europe: en julio se detectaron dos focos en Suiza y, posteriormente, en Alemania, Francia, Austria, Bélgica, Países Bajos, Liechtenstein e Italia.

Se han identificado dos tipos diferenciados genéticamente de este virus circulando en Europa: el tipo 1, que ha sido el detectado en España, así como en Suiza, Francia, el sur de Alemania y Austria, y el tipo 2, registrado en Bélgica, Países Bajos, el norte de Alemania y el noroeste de Francia.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, llama a la calma ante los focos de gripe aviar en España. Asegura que el Gobierno hará un seguimiento para evitar la especulación y explica que la subida del precio de los huevos se debe a un aumento del consumo de más del 30% en los últimos dos años.

¿Hay vacuna contra el virus Shamonda?

Actualmente, según ha señalado el Ministerio de Agricultura, no existe ninguna vacuna frente a esta enfermedad. Es por ello que la prevención y el control se vuelven fundamentales a través del uso de repentes y desinfectantes frente al mosquito del género Culicoides, así como el tratamiento veterinario sintomático en los animales afectados.

La enfermedad no solo afecta al ganado bovino, pues el ovino y el caprino también son susceptibles de infectarse, aunque sin clínica aparente. En équidos también se han detectado positivos con sintomatología nerviosa, sin que se haya podido demostrar su causalidad por el momento.

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