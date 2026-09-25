España

Un joven de 20 años degüella a una mujer prostituta e intenta matar a otra en Bormujos (Sevilla)

El arrestado alertó a emergencias y se entregó a la policía

Imagen de archivo de un agente de la Policía Local de Bormujos, cuerpo encargado de la detención del presunto asesino.
Imagen de archivo de un agente de la Policía Local de Bormujos, cuerpo encargado de la detención del presunto asesino. (Facebook)
Guardar

La Policía Local de Bormujos (Sevilla) ha detenido esta noche a un joven de 20 años como presunto autor del asesinato de una mujer de 41 años y el intento de asesinato de otra. Ambas víctimas, de nacionalidad colombiana, ejercían la prostitución.

Los hechos ocurrieron entre las 22:30 y las 23:00 horas del jueves. Según ha informado el medio sevillano y ha confirmado Efe, el arrestado, residente del municipio, habría contratado los servicios de las dos mujeres a través de internet. Los tres, que no se conocían previamente, se dieron cita en un apartamento ubicado en un complejo próximo al hotel Vértice, pero ajeno a la empresa.

PUBLICIDAD

Una vez dentro de la vivienda, el joven habría intentado acabar con la vida de ambas mujeres. Una de ellas fue degollada con un cúter, después de sufrir varias heridas por arma blanca, mientras que la otra consiguió escapar.

Fue él mismo quien alertó a los servicios de emergencias, llamando al 112 alrededor de las 23:05 horas. El hombre dio su ubicación exacta y, minutos después, una patrulla de la Policía Local de Bormujos lo detuvo sin que este opusiera resistencia. Los servicios sanitarios acudieron inmediatamente al hotel, donde encontraron a la mujer sin vida.

Las fuentes policiales han informado a Efe de que el detenido presentaba intenciones suicidas y un estado de posible enajenación mental. El joven fue encontrado con diversas anotaciones con pasajes bíblicos.

PUBLICIDAD

La Unidad Orgánica de Policía Judicial mantiene abierta la investigación sobre este homicidio y tratarán de determinar, además, si estos alojamientos se utilizan frecuentemente para la explotación de la prostitución.

El detenido se encuentra custodiado en las dependencias de la Guardia Civil en Montequinto, en Dos Hermanas, mientras que el cadáver de la víctima ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia y determinar cómo se produjo el fallecimiento con exactitud.

Temas Relacionados

AsesinatosSucesosSucesos EspañaPolicía EspañaSevillaAndalucíaÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Maricarmen habla por primera vez desde el hospital tras su desahucio: “Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás”

La mujer de 87 años, desalojada esta semana de su hogar tras 70 años viviendo allí, ha agradecido todo el apoyo y ha animado a manifestarse este sábado en Madrid

Maricarmen habla por primera vez desde el hospital tras su desahucio: “Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás”

El caso del avión de Ryanair que aterrizó en Manchester con solo nueve minutos de combustible tras tres intentos fallidos: el informe de las autoridades revela qué salió mal

El vuelo se quedó sin margen de maniobra para otro intento si las condiciones meteorológicas hubieran empeorado

El caso del avión de Ryanair que aterrizó en Manchester con solo nueve minutos de combustible tras tres intentos fallidos: el informe de las autoridades revela qué salió mal

La normativa cambia el 1 de octubre: los motoristas podrán circular por el arcén derecho en atascos y deberán llevar guantes y calzado cerrado

El nuevo reglamento fija una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora al realizar esta maniobra, que deberá hacerse en fila de uno, e impone multas de 200 euros por incumplir las exigencias de vestimenta

La normativa cambia el 1 de octubre: los motoristas podrán circular por el arcén derecho en atascos y deberán llevar guantes y calzado cerrado

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Receta de rollitos de canela con hojaldre, un postre fácil y rápido que se prepara con solo tres ingredientes

Esta versión de los clásicos ‘cinnamon rolls’ es perfecta para principiantes, pues no requiere de amasados, medidas ni tiempos de espera

Receta de rollitos de canela con hojaldre, un postre fácil y rápido que se prepara con solo tres ingredientes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La normativa cambia el 1 de octubre: los motoristas podrán circular por el arcén derecho en atascos y deberán llevar guantes y calzado cerrado

La normativa cambia el 1 de octubre: los motoristas podrán circular por el arcén derecho en atascos y deberán llevar guantes y calzado cerrado

Francia y Reino Unido despliegan recursos militares en Arabia Saudí para proteger la base de petróleo: “No permitiremos que los precios se disparen”

En libertad con cautelares el presunto cerebro financiero del ‘caso Plus Ultra’: el empresario holandés deberá comparecer cada dos días y no salir de España

Juan José Ebenezer, mecánico, explica la forma correcta de esperar en un semáforo sin dañar el embrague: “Así nos ahorramos dinero a largo plazo”

Marruecos culpa a España de que los migrantes de Ceuta sigan sin regresar tras la reunión de Albares con su homólogo en Nueva York

ECONOMÍA

La UE cambia las normas: las tiendas deberán mostrar una nueva etiqueta de garantía en los productos desde el 27 de septiembre

La UE cambia las normas: las tiendas deberán mostrar una nueva etiqueta de garantía en los productos desde el 27 de septiembre

Este es el precio de la gasolina este 25 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los españoles ahorran 111 € menos al mes que franceses, alemanes e italianos y tienen 33.495 € menos de patrimonio, pero confían más en la IA para gestionarlo

El primer empleo se complica para los jóvenes: el 52% de las empresas recortará las ofertas de trabajo para perfiles ‘junior’ por la IA, según un estudio

¿Cuánto cuesta pasar la ITV en España? La diferencia de precio entre comunidades autónomas llega al 225%

DEPORTES

El espíritu del 98 marca el camino de la Billie Jean King: España busca la final 18 años después ante la República Checa con el escudo de los dobles

El espíritu del 98 marca el camino de la Billie Jean King: España busca la final 18 años después ante la República Checa con el escudo de los dobles

Jude Bellingham recibe un premio del Mundial 2026 que no sabía que existía: “Gracias de todos modos”

De La Fábrica del Real Madrid a la fábrica de Rennes: el nuevo mapa de Zinedine Zidane con Francia ante su primer examen en la Nations League

Acusan a Borja Iglesias de especular con la vivienda tras apoyar a Maricarmen y responde: “Tengo el 50%, comprarte un piso en Madrid es más que imposible”

Un futbolista de la selección española cede un millón de euros a los empleados de la Federación tras ganar el Mundial