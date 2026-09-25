Un joven de 20 años degüella a una mujer prostituta e intenta matar a otra en Bormujos (Sevilla)

Imagen de archivo de un agente de la Policía Local de Bormujos, cuerpo encargado de la detención del presunto asesino. (Facebook)

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La Policía Local de Bormujos (Sevilla) ha detenido esta noche a un joven de 20 años como presunto autor del asesinato de una mujer de 41 años y el intento de asesinato de otra. Ambas víctimas, de nacionalidad colombiana, ejercían la prostitución.

Los hechos ocurrieron entre las 22:30 y las 23:00 horas del jueves. Según ha informado el medio sevillano y ha confirmado Efe, el arrestado, residente del municipio, habría contratado los servicios de las dos mujeres a través de internet. Los tres, que no se conocían previamente, se dieron cita en un apartamento ubicado en un complejo próximo al hotel Vértice, pero ajeno a la empresa.

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Una vez dentro de la vivienda, el joven habría intentado acabar con la vida de ambas mujeres. Una de ellas fue degollada con un cúter, después de sufrir varias heridas por arma blanca, mientras que la otra consiguió escapar.

Fue él mismo quien alertó a los servicios de emergencias, llamando al 112 alrededor de las 23:05 horas. El hombre dio su ubicación exacta y, minutos después, una patrulla de la Policía Local de Bormujos lo detuvo sin que este opusiera resistencia. Los servicios sanitarios acudieron inmediatamente al hotel, donde encontraron a la mujer sin vida.

Las fuentes policiales han informado a Efe de que el detenido presentaba intenciones suicidas y un estado de posible enajenación mental. El joven fue encontrado con diversas anotaciones con pasajes bíblicos.

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La Unidad Orgánica de Policía Judicial mantiene abierta la investigación sobre este homicidio y tratarán de determinar, además, si estos alojamientos se utilizan frecuentemente para la explotación de la prostitución.

El detenido se encuentra custodiado en las dependencias de la Guardia Civil en Montequinto, en Dos Hermanas, mientras que el cadáver de la víctima ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia y determinar cómo se produjo el fallecimiento con exactitud.