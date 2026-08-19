Tortitas de manzana y avena, la receta más fácil para un desayuno dulce, saludable y sin azúcares añadidos

Receta de tortitas saludables con avena y manzana (Magnific)

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Las tortitas son una de las recetas por excelencia para desayunos y meriendas especiales, un clásico de la cocina americana que no solo es fácil de hacer, sino que además es barato, rápido y está riquísimo. ¿Se puede pedir más? Sí, que sean saludables. No es esta una misión sencilla, puesto que las clásicas pancakes estadounidenses contienen grandes cantidades de harina refinada y azúcar y se acompañan de complementos como nata montada o siropes.

Aunque no hay ningún problema en disfrutar de este plato dulce de manera puntual, hay quienes buscan alternativas algo más ligeras y nutritivas para incluir este capricho en el menú semanal tantas veces como se quiera. Para ellos existen recetas como estas tortitas de manzana y avena, unos pancakes que se preparan sin azúcar y que aprovechan el sabor dulce natural de la fruta.

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A estos dos ingredientes básicos, la avena y la manzana, añadiremos huevos, leche y levadura, consiguiendo así esa esponjosidad que tanto caracteriza a las tortitas clásicas. Para dar sabor, un toque de canela en polvo y, opcionalmente, una pizca de extracto de vainilla. Una vez mezclados todos los ingredientes, solo tendremos que cocinar nuestras pancakes en la sartén y acompañarlas con los toppings que más nos gusten.

Receta de tortitas de manzana y avena

Estas tortitas de manzana y avena sin azúcar se preparan a base de copos de avena, manzana rallada y huevo. Se cocinan en sartén y quedan esponjosas por dentro, con un toque dorado por fuera. La clave está en aprovechar la dulzura natural de la manzana para evitar el azúcar añadido.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 18 minutos Preparación: 10 minutos Cocción: 8 minutos



Ingredientes

1 manzana grande (preferiblemente dulce)

2 huevos

80 g de copos de avena

1 cucharadita de levadura química

1/2 cucharadita de canela en polvo

1 pizca de sal

50 ml de leche (puede ser vegetal)

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Aceite de oliva suave para la sartén

Cómo hacer tortitas de manzana y avena sin azúcar, paso a paso

Ralla la manzana con piel y reserva. Bate los huevos en un bol grande. Añade la manzana rallada y mezcla. Incorpora los copos de avena, la levadura, la canela y la sal. Vierte la leche y la vainilla. Mezcla hasta tener una masa homogénea o bate si deseas una textura más suave. Deja reposar 5 minutos para que la avena se hidrate. Si la masa está muy líquida, añade un poco más de avena. Si queda demasiado densa, añade un poco más de leche. Calienta una sartén antiadherente con unas gotas de aceite. Coloca cucharadas de masa y aplana ligeramente para formar las tortitas. Cocina a fuego medio-bajo 2 minutos por cada lado. Cuando veas burbujas, es momento de dar la vuelta. Sirve calientes, con fruta fresca o yogur si lo deseas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 tortitas (2-3 por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 95 kcal

Proteínas: 4 g

Hidratos de carbono: 13 g

Grasas: 2,7 g

Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conservan en la nevera hasta 3 días en recipiente hermético. También se pueden congelar hasta 1 mes y recalentar en tostadora o sartén.