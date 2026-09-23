España

Receta de alcachofas con jamón, la cena fácil y sana que puede mejorarse con unos simples trucos

Este clásico de la cocina tradicional española se puede preparar con alcachofas frescas o bien con unos corazones en conserva, convirtiéndola así en un recurso facilísimo para salvarnos de un apuro

Receta de alcachofas con jamón (Silvia Barge / Flickr)
Receta de alcachofas con jamón (Silvia Barge / Flickr)
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Hay clásicos que nunca pasan de moda, y las alcachofas con jamón son uno de ellos. Un plato sencillo en el que combinamos la cocción en agua y la sartén para conseguir unas alcachofas en su punto perfecto. Para darle más sabor al conjunto, prepararemos una ligera salsa a base de vino blanco y un poco del agua de cocción de la alcachofa, líquidos que, al cocinarse a fuego lento junto con el jamón y la verdura, se condensarán hasta conseguir un sabor riquísimo. El sofrito de cebolla y ajo termina de redondear este humilde plato casero.

Más allá de su sabor característico y su versatilidad culinaria, este vegetal destaca por su interesante perfil nutricional y por una serie de compuestos bioactivos que le confieren beneficios para la salud. Desde el punto de vista nutricional, la alcachofa es un alimento muy ligero en calorías que aporta apenas 44 kcal por cada 100 gramos, lo que la convierte en una opción idónea para dietas de control de peso.

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Además, presenta una serie de sustancias en pequeñas cantidades, como los esteroles y la cinarina, tradicionalmente asociados a efectos positivos en la función digestiva y hepática. Acompañadas con el jamón, estas sanísimas hortalizas se convierten en una cena completa, saludable y llena de sabor, perfecta para una cena rápida que disfrutar cualquier día de la semana.

Receta de alcachofas con jamón

Esta receta se prepara de formas diferentes si optamos por utilizar alcachofas frescas y si las usamos en conserva. Si son frescas, primero se limpian y cuecen; después se doran en la sartén y se terminan con el sofrito, el jamón ibérico, el vino blanco y un poco de caldo para formar una sabrosa salsa.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos.
    • Preparación: 20 minutos.
    • Cocción: 30 minutos.
    • Dificultad: Fácil.

Ingredientes

  • 4 alcachofas grandes o 400 g de corazones de alcachofa en conserva
  • 1 cebolla
  • 1 diente de ajo
  • 50 g de jamón ibérico en tacos
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 15 ml de vino blanco
  • 100 ml de agua, caldo de la conserva o caldo de cocción
  • 1 limón
  • Sal, al gusto

Cómo hacer alcachofas con jamón, paso a paso

  1. Para las alcachofas frescas: Retira las hojas exteriores de las alcachofas hasta llegar a las más claras y tiernas. Corta la parte superior de cada alcachofa, pela el tallo y divide las alcachofas por la mitad. Pon una cazuela con agua y sal al fuego. Cuando hierva, incorpora las alcachofas. Cuece las alcachofas durante 20 o 25 minutos, hasta que estén tiernas al pincharlas con un cuchillo. Escúrrelas y reserva unos 100 ml del agua de cocción.
  2. Para las alcachofas de bote: Simplemente abre la conserva y escurre el interior, guardando un poco del líquido. Si los corazones son grandes, córtalos por la mitad.
  3. Pela y pica finamente la cebolla y el ajo.
  4. Calienta el aceite de oliva virgen extra en una sartén amplia.
  5. Añade la cebolla y el ajo. Póchalos a fuego lento durante 8 minutos, hasta que estén blandos.
  6. Incorpóralas a la sartén con la parte cortada hacia abajo. Dóralas a fuego medio-alto durante unos minutos.
  7. Añade los tacos de jamón ibérico y cocínalos durante 1 o 2 minutos.
  8. Vierte el vino blanco y el caldo de cocción reservado.
  9. Sube el fuego y deja que la salsa hierva durante 2 o 3 minutos hasta que espese.
  10. Prueba el plato antes de añadir sal. El jamón puede aportar suficiente sazón.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde 2 porciones como entrante o guarnición. Si se sirve como plato principal ligero, puede rendir 2 porciones pequeñas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por porción:

  • Calorías: 220 kcal.
  • Proteínas: 11 g.
  • Hidratos de carbono: 25 g.
  • Grasas: 10 g.
  • Fibra: 6 g.
  • Sodio: medio-alto, según la cantidad de sal y el tipo de jamón.

La versión con alcachofas de bote puede contener más sodio si la conserva lleva sal añadida.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las alcachofas con jamón en un recipiente hermético dentro de la nevera durante 2 días. Para recalentar, utiliza una sartén a fuego suave. Añade unas gotas de agua o caldo si la salsa se ha espesado. No se recomienda congelar esta receta, especialmente si se prepara con alcachofas de bote.

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