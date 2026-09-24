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Samantha Vallejo-Nágera, chef: “Cuando hago bizcocho casero, le añado azúcar con azahar, fruta caramelizada y un almíbar superbueno”

Esta versión del bizcocho clásico, con una riquísima capa de fruta caremelizada, es ideal para llevar como postre a una comida familiar o reunión de amigos

La receta de bizcocho con frutas de Samantha Vallejo-Nágera (Montaje Infobae)
La receta de bizcocho con frutas de Samantha Vallejo-Nágera (Montaje Infobae)
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Llega el otoño y, con él, días más fríos en los que apetece encender el horno y disfrutar de un buen bizcocho casero. Es una de las recetas dulces más tradicionales y sencillas que existen, aunque no por ello menos deliciosa. Ya sea para desayunar, merendar o poner el broche final a una comida familiar, los bizcochos son triunfos asegurados para los que no se necesita demasiado esfuerzo ni tiempo en la cocina.

Para homenajear a este imprescindible de la cocina casera, la chef Samantha Vallejo-Nágera ha compartido en sus redes sociales un vídeo de su propia versión del bizcocho tradicional, una receta muy especial con ciertos toques que cambian por completo el resultado. “He hecho una cosa muy sencilla, que es caramelizar un poquito de fruta. He puesto melocotón, paraguaya, un poquito de azúcar y mantequilla en el fondo de un molde, lo he caramelizado y luego he hecho un bizcocho normal”, explica.

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Este bizcocho sigue las normas de su versión más clásica, a base de huevos, harina y azúcar, aunque añadiéndole a este un toque especial. “A mi bizcocho le he añadido un sobre que me compré el otro día en Marruecos; es como un azúcar de vainilla, pero en vez de vainilla es de flor de azahar, y no sabéis cómo está”, explica la cocinera. Una vez lista la masa, la exjurado de MasterChef la vierte sobre la fruta caramelizada y procede al último paso clave de esta receta. “Preparo un almíbar superbueno con un poquito de Cointreau para luego pinchar el bizcocho y que no esté seco”.

Receta de bizcocho con fruta caramelizada de Samantha Vallejo-Nágera

Este es un bizcocho invertido: la fruta se cocina primero en el fondo del molde junto con azúcar y mantequilla hasta formar un caramelo, y después se cubre con la masa cruda. Al hornear, el caramelo se filtra ligeramente en la base del bizcocho y, al desmoldar boca abajo, la fruta queda vistosa en la superficie. La masa se elabora con la técnica clásica de batido de huevo, mantequilla y azúcar, con harina bien tamizada para lograr una miga fina.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora y 15 minutos.
    • Preparación activa: 25 minutos (caramelizar la fruta, montar la masa y hacer el almíbar).
    • Cocción: 45 minutos en el horno.

Ingredientes

  • 2 melocotones maduros
  • 2 paraguayas
  • 80 gramos de azúcar (para caramelizar la fruta)
  • 40 gramos de mantequilla (para caramelizar la fruta)
  • 3 huevos
  • 150 gramos de azúcar
  • 150 gramos de mantequilla a temperatura ambiente
  • 180 gramos de harina
  • 1 sobre de levadura química
  • 1 sobre de azúcar de flor de azahar (o 1 cucharada de agua de azahar)
  • 100 gramos de azúcar (para el almíbar)
  • 100 mililitros de agua (para el almíbar)
  • 3 cucharadas de Cointreau

Cómo hacer bizcocho con fruta caramelizada, azúcar de azahar y almíbar con Cointreau, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 180 grados centígrados, calor arriba y abajo.
  2. Pela y corta el melocotón y la paraguaya en gajos no demasiado finos.
  3. En el fondo de un molde, reparte la mantequilla y el azúcar de forma uniforme.
  4. Coloca los gajos de fruta encima. Consejo clave: deja el molde a fuego suave unos minutos, o mételo en el horno a precalentar, para que la mantequilla y el azúcar empiecen a caramelizar antes de añadir la masa.
  5. Tamiza bien la harina junto con la levadura. Este paso es imprescindible para evitar grumos y lograr una miga ligera.
  6. En el robot de cocina, bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla blanquee y doble su volumen.
  7. Añade la mantequilla poco a poco, sin dejar de batir a velocidad baja.
  8. Incorpora el azúcar de azahar en este punto. Su aroma se libera mejor si se mezcla con los ingredientes húmedos.
  9. Agrega la harina tamizada en dos o tres tandas, con movimientos suaves para no perder el aire de la masa.
  10. Vierte la masa sobre la fruta caramelizada del molde, con cuidado de no desplazar los gajos.
  11. Hornea durante 45 minutos. Comprueba el punto con un palillo: si sale limpio, está listo.
  12. Mientras se hornea, prepara el almíbar. Pon a hervir el agua con el azúcar hasta que espese ligeramente.
  13. Retira del fuego y añade el Cointreau. Este es el paso que marca la diferencia: el almíbar debe incorporarse fuera del fuego para que el alcohol no se evapore del todo.
  14. Al sacar el bizcocho del horno, déjalo reposar 5 minutos y desmóldalo en caliente, boca abajo, para que la fruta quede visible.
  15. Pincha la superficie con un palillo y empapa el bizcocho con el almíbar templado. Deja enfriar antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 8 porciones generosas, ideales para un molde redondo de unos 22 centímetros de diámetro.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 320 kcal aproximadamente
  • Proteínas: 5 gramos
  • Grasas: 15 gramos
  • Carbohidratos: 42 gramos
  • Azúcares: 30 gramos

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El bizcocho se conserva bien tapado con film o en un recipiente hermético hasta 4 días a temperatura ambiente, gracias a la humedad que aporta el almíbar. En la nevera puede durar hasta 6 días, aunque conviene sacarlo un rato antes de servir para que recupere textura.

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