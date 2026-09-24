Martín Berasategui, chef: “La tarta de manzana más fácil se hace con una capa de gajos salteados en mantequilla y cubiertos con huevos, nata y leche”

Receta de tarta de manzana del chef Martín Berasategui (Montaje Infobae)

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Llega el otoño y, con él, las ganas de preparar recetas tan reconfortantes como esta tarta de manzana. La fruta de temporada toma el protagonismo en este riquísimo postre lleno de tradición, una receta que todos hemos probado en casa y que cada familia elabora a su manera. Hoy seguiremos los consejos del gran chef Martín Berasategui, el cocinero con más estrellas Michelin de toda España.

Con nueve astros brillando en su palmarés, Berasategui no deja de lado la cocina más humilde, la del día a día, las recetas que conforman la gastronomía más tradicional. En uno de los capítulos del programa Robin Food, que el chef compartía con el también cocinero David de Jorge en EITB, el vasco preparaba una versión muy sencilla de la clásica tarta de manzana. “Es supersencillo”, comienza avisando el cocinero antes de lanzarse a explicarnos la receta.

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El primer paso es cocinar la manzana en gajos en una sartén con mantequilla derretida. “Lo que hacemos es dejarle que suelte un poquito su agua y luego le añadiremos azúcar”, explica. Así, conseguiremos que la fruta se caramelice, multiplicando el sabor de esta riquísima y reconfortante tarta. No debemos dejar que la manzana se cocine del todo, ya que luego le sumaremos otros 30 minutos de cocción en el horno.

Por otro lado, prepararemos la masa del pastel, a base de huevos, leche, maicena, azúcar avainillado y azúcar moreno. Como último paso, el chef une ambas elaboraciones en un molde, que mete al horno a 180 ºC. “Es muy fácil de hacer, una receta tirada para que disfrutéis y para que sonriáis toda la familia”, concluye el chef vasco, ya con una porción de su riquísima tarta en mano.

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Receta de pastel de manzana de Berasategui

Este pastel de manzana está elaborado con gajos salteados en mantequilla, azúcar y canela, cubiertos con una mezcla cremosa de huevos, nata, leche, maicena y vainilla. La técnica principal consiste en precocinar ligeramente la fruta y terminar la cocción en el horno.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 25 minutos. Preparación activa: 25 minutos. Cocción: 30 minutos. Enfriado: 30 minutos.



Ingredientes

500 gramos de manzanas, preferiblemente reinetas

30 gramos de mantequilla para saltear la fruta

100 gramos de azúcar blanco

1 pizca de canela molida

2 huevos enteros

2 yemas de huevo

200 gramos de nata líquida

100 gramos de leche

20 gramos de maicena

10 gramos de azúcar avainillado

50 gramos de azúcar moreno o moscovado

1 vaina de vainilla

Mantequilla extra para encamisar el molde

Azúcar extra para espolvorear el molde

Cómo hacer pastel de manzana, paso a paso

Precalienta el horno a 180 ºC. Pela las manzanas y retira el corazón. Córtalas en gajos de tamaño parecido. Unta un molde con mantequilla. Espolvorea azúcar por toda la superficie para encamisarlo. Derrite los 30 gramos de mantequilla en una sartén amplia. Añade los gajos de manzana y saltéalos a fuego medio. Deja que la fruta suelte parte de su agua, pero evita que quede demasiado blanda. Incorpora los 100 gramos de azúcar y mezcla con cuidado. Cocina la manzana durante unos minutos más, hasta que quede brillante y todavía firme. Coloca los gajos salteados en el fondo del molde y espolvorea una pizca de canela por encima. En un bol, bate los huevos con las dos yemas. Añade la nata y continúa batiendo. Incorpora la leche, la maicena, el azúcar avainillado y el azúcar moreno. Abre la vaina de vainilla a lo largo. Raspa las semillas y añádelas al bol. Mezcla hasta que no queden grumos de maicena. Vierte la crema sobre las manzanas. Hornea durante 30 minutos a 180 ºC. Comprueba que el centro esté cuajado, pero todavía ligeramente jugoso. Retira el pastel del horno y deja que se enfríe antes de desmoldarlo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción, sin contar el chantilly:

Calorías: 350 kcal.

Proteínas: 7 gramos.

Hidratos de carbono: 48 gramos.

Grasas: 15 gramos.

Azúcares: 36 gramos.

Fibra: 3 gramos.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el pastel en la nevera, bien tapado, durante 3 días. Sácalo unos minutos antes de servirlo para que recupere parte de su textura. También puedes templar cada porción durante unos segundos en el microondas. El chantilly debe conservarse aparte y consumirse en un máximo de 24 horas.

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