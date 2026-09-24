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Una noticia decisiva y la primera noche de intimidad de Miguel y Claudia: avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 24 de septiembre

La serie de Antena 3 pone contra las cuerdas a Perfumerías De la Reina bajo la dirección de Gabriel

Claudia se prepara con Paula para su cita con Miguel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Claudia se prepara con Paula para su cita con Miguel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
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Sueños de libertad afronta el final de una semana marcada por decisiones que pueden cambiar el rumbo de varios de sus protagonistas. El embarazo de Beatriz, las dudas de Valentina sobre su futuro con Andrés, el conflicto entre Tasio y Gabriel y los intentos de Marta por recuperar a Fina han ido complicando las relaciones durante los últimos días. Ahora, el capítulo del viernes 25 de septiembre traerá novedades, especialmente en la fábrica de los De la Reina.

La semana comenzó con Begoña cada vez más preocupada por el estado de salud de Beatriz. Lo que inicialmente parecía una anemia terminó escondiendo una realidad mucho más importante: la niñera estaba embarazada. Cuando Begoña confirmó sus sospechas, Beatriz le confesó entre lágrimas que el padre del bebé no estaba dispuesto a asumir ninguna responsabilidad.

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Mientras tanto, Digna planteó una solución para garantizar el futuro profesional de Luis: hacerse con las patentes de los perfumes clásicos de los De la Reina. Damián apoyó la operación, aunque Gabriel terminó interponiéndose en los planes de la familia.

Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

En paralelo, la celebración del compromiso de Andrés y Valentina comenzó a tambalearse. La joven empezó a sospechar que su ascenso dentro de la empresa podía formar parte de una estrategia de los De la Reina para mejorar su imagen. Sus dudas aumentaron hasta hacerle cuestionarse si realmente quería continuar con sus planes de boda.

El conflicto en la fábrica también se intensificó. Tasio, cada vez más convencido de que Gabriel pudo provocarse deliberadamente la lesión que sufrió, compartió sus sospechas con Andrés. Sin embargo, no tenía pruebas que permitieran demostrarlo. A esta situación se sumó su crisis personal. El trabajador recibió una carta de Carmen en la que ella ponía fin a su matrimonio, mientras su ausencia comenzaba a generar problemas en la fábrica.

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Avance de ‘Sueños de libertad’ del martes 22 de septiembre (Atresmedia)
Avance de ‘Sueños de libertad’ del martes 22 de septiembre (Atresmedia)

Marta intenta recuperar a Fina mientras Gabriel gana terreno

Las relaciones sentimentales tampoco dieron tregua. Marta continuó intentando recuperar a Fina, aunque la presencia de Bianca complicó todavía más el acercamiento entre ambas. La argentina trató de hacerle entender que Marta ya no tenía lugar en la vida de la fotógrafa, provocando nuevos enfrentamientos. Por otro lado, Miguel y Claudia siguieron acercándose. Después de varios intentos fallidos, él empezó a plantearse dar un paso más en su relación y preparar una velada especial para estar a solas con ella.

Mientras tanto, el enfrentamiento empresarial entre Gabriel y los De la Reina alcanzó un nuevo nivel. Andrés y Marta decidieron plantarle cara después de descubrir que el abogado no tenía intención de readmitir a Tasio. Ambos se negaron a asumir las funciones de su hermano, una postura que dejó todavía más clara la división dentro de la empresa.

La situación llevó también a Damián a intervenir. El empresario intentó convencer a Tasio de que los problemas en la producción podían convertirse en su oportunidad para recuperar su puesto. Según su razonamiento, Gabriel necesitaría solucionar cuanto antes las dificultades de la fábrica y podría verse obligado a dar marcha atrás.

En el terreno familiar, Damián recurrió además a Dorotea para intentar evitar que Valentina rompiera su compromiso con Andrés. La intervención de su madre terminó siendo decisiva y Valentina aceptó continuar adelante con la relación.

Andrés y Valentina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Andrés y Valentina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Capítulo 656 del viernes 25 de septiembre

En el capítulo del viernes, Beatriz cambiará finalmente de decisión y optará por continuar con su embarazo. Después de haber planteado la posibilidad de interrumpirlo al sentirse incapaz de afrontar sola la maternidad, la joven tranquilizará a Begoña y asumirá que quiere seguir adelante con el bebé, al considerar que es fruto de su historia de amor.

Mientras tanto, el conflicto en la fábrica se complicará todavía más. La ausencia de Tasio provocará problemas en la producción de perfumes, una situación que Damián considerará una oportunidad para presionar a Gabriel y conseguir que vuelva a contar con él. Sin embargo, el abogado tendrá otros planes.

Gabriel aprovechará la junta de accionistas para presentar una propuesta de modernización de la empresa, que incluirá cambios tanto en las instalaciones como en la imagen corporativa de los De la Reina. Su intención será reorganizar el funcionamiento de la fábrica y afrontar los problemas desde una perspectiva completamente diferente.

Damián intentará hacer ver a Tasio que precisamente este momento de dificultades puede jugar a su favor. Gabriel necesitará solucionar cuanto antes los problemas derivados de la producción y, por ello, podrían tener una nueva oportunidad para conseguir su readmisión. Este tampoco se quedará de brazos cruzados. Acudirá a Salva para pedirle un importante favor que podría ayudarle a mantenerse cerca de Paula y afrontar la complicada situación en la que se encuentra.

Damián y Tasio en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Damián y Tasio en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La situación sentimental de Marta también tendrá novedades. Con Andrés como aliado, intentará volver a acercarse a Fina y recuperar poco a poco la confianza que perdió. Sin embargo, la fotógrafa todavía tendrá que decidir si está preparada para perdonarla y retomar la relación.

Por su parte, Miguel y Claudia vivirán finalmente la esperada velada a solas. Miguel llegará dispuesto a dar un paso adelante en su relación, aunque Valentina ya habrá advertido a Claudia sobre las verdaderas intenciones de su pareja.

Y, cuando los De la Reina crean tener todavía margen para recuperar el control, recibirán una noticia especialmente negativa que podría marcar un antes y un después tanto para el futuro de la fábrica como para la posición de cada uno de sus miembros.

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