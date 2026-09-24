Los bomberos descubren en Ceuta un refugio de migrantes en un túnel militar abandonado tras sofocar un incendio: había colchones, comida, ollas y balsas hinchables en su interior

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Un incendio fortuito ha permitido que los Bomberos de Ceuta descubrieran un refugio improvisado en un túnel subterráneo utilizado por migrantes en la ciudad autónoma. El hallazgo se ha producido este jueves, cuando los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento han acudido a sofocar un fuego declarado en el interior de una antigua galería militar, ahora en desuso.

La infraestructura conecta la zona de la playa del Sarchal con los terrenos que hoy ocupa el Campus Universitario de la Universidad de Granada (UGF), un espacio que durante décadas funcionó como cuartel militar. Y, aunque los accesos a estos túneles llevaban años tapiados, los migrantes lograron entrar e instalarse en su interior tras derribar uno de los muros que sellaban la entrada, tal y como han explicado desde el cuerpo de bomberos.

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Colchones, ollas y balsas hinchables

Cuando el equipo de emergencia llegó al lugar para atender el incendio, no encontraron a nadie dentro de las galerías. Sin embargo, sí hallaron varias señales que indicaban que el espacio se usaba de forma habitual como vivienda improvisada. En su interior había colchones, mantas, ollas y restos de comida que se acumulaban a lo largo del recorrido subterráneo.

Además, entre las pertenencias localizadas en el interior, los bomberos encontraron elementos directamente relacionados con travesías marítimas, como balsas hinchables, una tabla de surf y una larga hilera de enseres personales distribuidos por todo el trayecto subterráneo. Estos hallazgos apuntan a que las galerías habrían servido de refugio a personas que llegaron a la ciudad autónoma por vía marítima antes de instalarse en el lugar.

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Uno de los túneles, a 24 de septiembre de 2026, Ceuta (España). Los Bomberos de Ceuta han localizado un asentamiento utilizado por inmigrantes en una antigua galería militar subterránea que conecta la zona de la playa del Sarchal con el actual Campus Universitario de la Universidad de Granada (UGR), unas instalaciones que durante décadas albergaron un acuartelamiento militar. (Europa Press/Bomberos de la Ciudad autónoma de Ceuta)

Los bomberos descartan que los túneles tengan conexión con Marruecos

No obstante, la aparición de este asentamiento clandestino ha generado especulaciones sobre el alcance real de las galerías. Por esto, fuentes del servicio de emergencias han negado públicamente que exista munición u otro material militar almacenado en el interior de los túneles. Además, han señalado que la intervención se limitó a extinguir el fuego y comprobar el uso que se le estaba dando al espacio.

Por otro lado, han rechazado rotundamente que estos túneles tengan algún tipo de conexión con puntos de territorio marroquí. Según han remarcado, se trata de antiguas infraestructuras militares que comunican distintos puntos dentro de la propia ciudad de Ceuta, entre ellos la zona del Sarchal y los terrenos donde actualmente se ubica el campus universitario, sin ninguna prolongación hacia el país vecino.

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Crisis migratoria en la ciudad

Un mes y medio después de la llegada masiva de más de 80.000 personas desde Marruecos, Ceuta continúa lidiando con las consecuencias. Según cifras del Gobierno central de esta semana, entre 9.000 y 10.000 migrantes todavía permanecen en la ciudad, de los cuales entre 3.000 y 4.000 siguen durmiendo en la calle ante la falta de plazas en los centros de acogida. Desde el Ejecutivo ceutí elevan esa cifra hasta las 13.000 personas.

Hasta ahora, el Ministerio del Interior ha ido habilitando espacios de emergencia para tratar de sacar a la población migrante de los asentamientos improvisados en las playas de El Trampolín y Benítez, donde durante semanas se levantaron estructuras precarias con cañas, plásticos y lonas. El último de estos operativos trasladó a 1.700 personas hasta un nuevo campamento instalado en el puerto de la ciudad, que se sumó a otras 4.300 plazas ya abiertas en Loma Margarita, Loma Colmenar, el propio CETI y La Hípica.

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En total, el Ejecutivo cifra en más de 6.000 las plazas temporales disponibles, insuficientes frente al volumen de personas que aún necesitan alojamiento.

*Noticia elaborada con información de Europa Press.