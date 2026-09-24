Se buscan voluntarios para vivir gratis en Suecia: 25 horas de trabajo a cambio de cuidar perros y gatos y realizar tareas de jardinería

Malmö, en Suecia. (Jeppe Gustafsson/Shutterstock)

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Esta es una oferta para jóvenes (o no tan jóvenes) que quieran vivir un tiempo en otro país y practicar su inglés. Y que tengan dinero ahorrado, ya que la oferta no es de empleo, sino de ‘voluntariado’, lo que implica que no se paga un sueldo. “Somos una pareja, esposo y esposa, con un perro y un gato -comienza el texto publicado en la plataforma Worldpackers, que ofrece experiencias de voluntariado por todo el mundo-, ¡y estamos emocionados de darte la bienvenida a nuestra casa en Malmö!”

¿Qué se exige? Son 25 horas a la semana ayudando a hacer un poco de todo: tareas de jardinería, plantando y cultivando; tareas domésticas, como hacer las camas y limpiar toda la vivienda; y cuidar a las mascotas, “pasando también tiempo con ellas”. Todo ello en cinco horas al día, pues los otros dos de la semana quedan libres. El horario es de lunes a viernes, de 9:30 a 14:30. “Las tareas son fáciles y se envían por WhatsApp, con apoyo si es necesario”, cuenta el matrimonio en Worldpackers.

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¿Y qué se ofrece? Una cama en una habitación privada -lo que la pareja presenta como algo aparentemente excepcional, porque destaca en el texto: “Sí, un cuarto solo para ti”-; desayuno, almuerzo y cena gratis; disponibilidad para coger las bicicletas de la vivienda; espacio habilitado para teletrabajar; y “una asignación mensual para comida a través de Revolut”. Este pago es de 2.500 coronas suecas al mes, unos 220 euros. Lo que no está incluido en la oferta son los vuelos de ida y vuelta hasta Malmö, el seguro de viaje y cualquier gasto de transporte interno.

La Guardia Civil ha desmantelado una organización que ofertaba por internet retiros espirituales y paquetes vacacionales de medicina tradicional curativa en un chalé de Pedreguer (Alicante) donde se consumía ayahuasca.

El programa detallado de la oferta: limpieza y cuidado de mascotas

“Usualmente el día empieza sacando al perro a hacer un rápido pipí y probablemente caca; vivimos en una casa, y la hierba donde hace pipí está a unos 1 minuto de caminata”, arranca el texto publicado en la plataforma web. “Luego pon comida para el perro y el gato, carga el GPS del gato, limpia las mesas del comedor y pasa la aspiradora en el primer piso. Ordena la cocina y el sótano. Es limpieza rápida de mantenimiento, ya que tenemos dos mascotas y el pelo está por todas partes. Tenemos una señora de limpieza de una empresa que hace la limpieza profunda, no necesitas hacer eso, solo necesitas hacer la aspiración y fregado de mantenimiento ligero y otras tareas pequeñas en la casa y el Airbnb”.

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Y es que el matrimonio aclara que en su parcela tienen dos Airbnb: una habitación de 12 m² -ubicada junto a la habitación que albergará al voluntario- y una cabaña de 30 m² en el jardín. Cuando hay huéspedes, hay que encargarse también de la limpieza de estos espacios. Además, “a veces, si la hierba del jardín ya está larga, necesita podarse, pero no todos los días”. El contacto humano en el día a día no queda claro en la oferta, ya que la pareja destaca que las tareas se asignarán “todas las mañanas en un mensaje enviado por nuestros asistentes virtuales”.