España

La carrera universitaria de Marc Giró que nada tiene que ver con la televisión: el motivo por el que siguió la tradición de toda su familia

El rostro del nuevo show de laSexta dio el salto a la pantalla grande partiendo de unos orígenes muy diferentes al periodismo

Los estudios universitarios de Marc Giró. (El Hormiguero)
Los estudios universitarios de Marc Giró. (El Hormiguero)
Guardar

Marc Giró se ha consolidado indiscutiblemente como uno de los presentadores más carismáticos del panorama mediático nacional. Con su salto a la primera línea del entretenimiento, al frente del show televisivo en laSexta, su rostro se ha vuelto un elemento cotidiano en los hogares españoles. Su particular sentido del humor, su acidez intelectual y su rapidez mental lo han catapultado al éxito, convirtiéndolo en un maestro de ceremonias imprescindible para entender el actual modelo de televisión. Sin embargo, detrás de ese perfil de comunicador nato y animal televisivo, se esconde un currículum académico que desafía todas las expectativas de la industria audiovisual.

A pesar de la inmensa proyección pública de la que goza, el barcelonés de cincuenta y dos años siempre ha sabido mantener un inteligente equilibrio entre su arrolladora presencia en pantalla y un tono mucho más discreto en lo referente a su vida personal. El público conoce, en gran medida, su sólida relación de casi tres décadas con el periodista, director y productor Santi Villas, a quien conoció en los años noventa. No obstante, la verdadera incógnita que muchos espectadores se plantean al ver su desparpajo en los platós no gira en torno a sus relaciones íntimas, sino a sus orígenes formativos antes de dar el salto definitivo a la televisión nacional en el año 2013.

PUBLICIDAD

Para encontrar la respuesta a esta interrogante, es necesario remontarse a la juventud del presentador, mucho antes de que se convirtiera en una voz indispensable de la radio y la televisión. Lejos de las habituales facultades de Periodismo o Comunicación Audiovisual de donde emergen la mayoría de sus compañeros de cadena, la verdadera pasión académica de Marc Giró se encontraba entre los lienzos, las esculturas y los movimientos de vanguardia. Para sorpresa de muchos de sus seguidores, la carrera universitaria que cursó con gran éxito no guarda ninguna relación directa con los guiones o las cámaras: Marc Giró es, en realidad, un experto licenciado en Historia del Arte.

El motivo por el que eligió estudiar arte

El camino que llevó a Marc Giró a matricularse en las aulas de la Universidad de Barcelona (UB) para estudiar la evolución del arte a través de los siglos no fue fruto de la casualidad, sino el resultado directo de su entorno familiar. Durante su infancia y adolescencia, hasta cumplir la mayoría de edad, Marc se educó en L’Escola Garbí Pere Vergés de Esplugues de Llobregat, el mismo centro donde su madre trabajaba como profesora de dibujo. Si a esto le sumamos que es hijo de un arquitecto, resulta comprensible que el joven desarrollara de manera temprana un profundo interés por la estética y las humanidades. Este bagaje cultural fue determinante cuando, a los dieciocho años, tuvo que escoger.

PUBLICIDAD

Marc Giró le pregunta a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, si realmente se usan las carteras ministeriales.

No obstante, su decisión no solo respondió a una vocación artística heredada, sino también a una mente sorprendentemente analítica. Tal y como confesó el propio presentador en una reciente entrevista para el canal de TikTok de la Universitat Rovira i Virgili, siempre se consideró un “muy buen estudiante” con un enfoque tremendamente práctico. Giró admitió que eligió cursar Historia del Arte porque era plenamente consciente de sus capacidades y sabía que era una carrera que podría sacarse “con una cierta facilidad” y de manera “laureada”.

Las revistas de moda y la televisión

Aunque a primera vista una licenciatura en Historia del Arte pueda parecer alejada de la dirección de un late show, en el caso de Marc Giró fue la llave maestra que le abrió las puertas de los medios de comunicación. El barcelonés supo canalizar todos sus conocimientos universitarios sobre historia, belleza, color y corrientes artísticas hacia una de sus pasiones confesables: la moda. Autodenominado abiertamente como una auténtica ‘fashion victim’, Giró encontró en el periodismo de estilo el espacio perfecto para rentabilizar su titulación y explotar su particular visión del mundo.

Marc Giró, en 'Late Xou'. (RTVE)
Marc Giró nunca estudió Periodismo. (RTVE)

Durante casi dos décadas, su agudo ojo crítico lo convirtió en un referente indiscutible de la prensa escrita especializada en tendencias. Su destacado puesto como editor de moda en la revista Marie Claire, cargo que ocupó ininterrumpidamente a lo largo de diecisiete años, le permitió construir esa personalidad pública irónica y sofisticada. Fue precisamente esta altísima especialización en el sector del diseño lo que, en un primer momento, facilitó sus colaboraciones iniciales en el ámbito audiovisual catalán y nacional. El salto a la televisión y su consagración definitiva en La Sexta no fueron accidentes, sino la evolución natural de un historiador del arte que supo reinventarse.

Temas Relacionados

Marc GiróLa SextaPresentadoresÚltima Hora EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Junta Electoral Central obligará a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ a justificar su municipio de inscripción

La medida afectará a quienes votan desde el exterior y nunca residieron en España o elijan una localidad distinta de su último domicilio

La Junta Electoral Central obligará a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ a justificar su municipio de inscripción

Una noticia decisiva y la primera noche de intimidad de Miguel y Claudia: avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 24 de septiembre

La serie de Antena 3 pone contra las cuerdas a Perfumerías De la Reina bajo la dirección de Gabriel

Una noticia decisiva y la primera noche de intimidad de Miguel y Claudia: avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 24 de septiembre

Martín Berasategui, chef: “La tarta de manzana más fácil se hace con una capa de gajos salteados en mantequilla y cubiertos con huevos, nata y leche”

El cocinero vasco nos enseña a preparar una versión facilísima del clásico pastel de manzana, una receta con mucho sabor gracias a la canela y la vainilla

Martín Berasategui, chef: “La tarta de manzana más fácil se hace con una capa de gajos salteados en mantequilla y cubiertos con huevos, nata y leche”

La directora del medio que recibió 18.000 euros del PSOE frenó un artículo contra la ley trans por no poder publicar contenido contrario al partido “existiendo deudas”

La Fiscalía Europea ha pedido información a Pedraz por el posible desvío de fondos de la campaña del PSOE en las elecciones europeas de 2024

La directora del medio que recibió 18.000 euros del PSOE frenó un artículo contra la ley trans por no poder publicar contenido contrario al partido “existiendo deudas”

Los bomberos descubren en Ceuta un refugio de migrantes en un túnel militar abandonado tras sofocar un incendio: había colchones, comida, ollas y balsas hinchables en su interior

La infraestructura conecta la zona de la playa del Sarchal con los terrenos que hoy ocupa el Campus Universitario de la Universidad de Granada, un espacio que durante décadas funcionó como cuartel militar

Los bomberos descubren en Ceuta un refugio de migrantes en un túnel militar abandonado tras sofocar un incendio: había colchones, comida, ollas y balsas hinchables en su interior
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Junta Electoral Central obligará a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ a justificar su municipio de inscripción

La Junta Electoral Central obligará a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ a justificar su municipio de inscripción

La directora del medio que recibió 18.000 euros del PSOE frenó un artículo contra la ley trans por no poder publicar contenido contrario al partido “existiendo deudas”

Los bomberos descubren en Ceuta un refugio de migrantes en un túnel militar abandonado tras sofocar un incendio: había colchones, comida, ollas y balsas hinchables en su interior

La Fiscalía Europea pide información al juez Pedraz sobre la causa de Leire Díez por el posible desvío de fondos de la campaña del PSOE en las europeas de 2024

El nuevo submarino S-83 de la Armada Española pasa las pruebas para navegar durante semanas sin salir a la superficie

ECONOMÍA

Los propietarios empiezan a bajar el precio de sus viviendas para venderlas: 43.933 € menos de media en Madrid y 36.401 en Barcelona

Los propietarios empiezan a bajar el precio de sus viviendas para venderlas: 43.933 € menos de media en Madrid y 36.401 en Barcelona

El campo exige mano dura contra el fraude del aceite de oliva: pide penas de cárcel por engañar con la calidad y el etiquetado

Las empresas españolas ganan un 31% más hasta junio, pero casi todo lo acaparan el negocio de la energía y el comercio de combustibles

Se buscan voluntarios para vivir gratis en Suecia: 25 horas de trabajo a cambio de cuidar perros y gatos y realizar tareas de jardinería

Los nuevos diseños de billetes no entrarán en vigor hasta 2030: casi 10 millones de personas ya votaron su preferido

DEPORTES

La pesadilla de Fernando Alonso en la Fórmula 1 no cesa: el motor Honda penaliza al español

La pesadilla de Fernando Alonso en la Fórmula 1 no cesa: el motor Honda penaliza al español

Carlos Alcaraz, preocupado con la situación actual del Real Madrid: “Pueden hacerlo mejor, estoy sufriendo al ver los partidos”

Las nuevas reglas de la Alemania de Klopp antes de su debut ante Xavi Hernández: ni móviles ni peluqueros y acceso limitado a familiares

Cristiano Ronaldo, el ‘hombre récord’ insaciable que tiene claro su objetivo: “Llegar al gol 1000 y ganar la Nations League”

Gaethje lanza otro derechazo contra Ilia Topuria: “Nunca volverá a ser campeón del peso ligero”