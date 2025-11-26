España

De Martín Berasategui a un chef zaragozano: estos son los 11 restaurantes que pierden estrellas en la Guía Michelin 2026

La Guía Michelin cuenta este año con 5 nuevos dos estrellas Michelin, y 25 restaurantes tocan el firmamento gastronómico al conquistar su primer astro

Guardar
Fotografía de familia de los
Fotografía de familia de los galardonados con tres estrellas Michelín durante la gala de entrega de las Estrellas Michelín 2026, este martes en Málaga. (EFE/Jorge Zapata)

Hay muchas razones por las que un restaurante puede perder su estrella. Desde cierres temporales o definitivos hasta traslados o cambios de gestión, pasando por el más simple pero dramático de ellos; la conclusión de que la propuesta gastronómica ya no mantiene el nivel exigido por los inspectores de la guía. Este año, son 11 los restaurantes españoles que han perdido su estrella Michelin, un dato que conocemos poco después de celebrar las nuevas incorporaciones a la guía para 2026.

Y es que la Gala de la Guía Michelin 2026, celebrada en la noche del 25 de noviembre en el malagueño espacio Sohrlin, fue una cita llena de alegrías y sorpresas para muchos. La entidad de origen francés dejaba desierta la categoría de las tres estrellas Michelin, la más alta de todas, aunque entregaba 25 primeros astros y 5 segundos durante una noche en la que también otros tuvieron pérdidas que lamentar.

¿Por qué un restaurante puede perder su estrella Michelin?

Empecemos por el principio. Las estrellas Michelin, ya sean la primera, la segunda o la tercera, son reconocimientos anuales, premios que han de renovarse temporada tras temporada y que, por lo tanto, pueden ser retirados en cada nueva edición de la guía roja. Al igual que en el resto de países, en España los inspectores también revisan año tras año la calidad de los locales premiados, acudiendo a comer a ellos para certificar que siguen siendo dignos de su categoría. Si la propuesta no convence, ha cambiado de chef y de concepto, o incluso de local, los tres astros podrían convertirse en dos, los dos en uno o, incluso, podría quedarse sin ninguna de ellas.

Cierres y traslados, las principales razones

En total, como ya hemos mencionado, son 11 las estrellas desaparecidas para el próximo 2026. Comenzamos con Madrid, que lamenta al mismo tiempo que celebra. Y es que las dos estrellas Michelin que el chef Ramón Freixa perdiera tras dejar el hotel Único de Madrid, han vuelto automáticamente al palmarés madrileño. Esto se debe a que Freixa cerró con el objetivo de abrir un nuevo proyecto propio que, ahora, celebra de nuevo dos ‘macarons’ rojos.

Otras cuatro estrellas suprimidas en España se han debido al cierre temporal o definitivo, motivo evidente para perder esta ansiada categoría. Algunas ya eran vox populi, como es el caso de Oria, el restaurante de Martín Berasategui en Barcelona, que cierra sus puertas de forma temporal. También sucede con Etxeko en Ibiza, también en manos del maestro vasco. Con estos dos cierres, Berasategui pierde dos estrellas de su vitrina, aunque mantiene el resto.

Martín Berasategui suma 11 estrellas
Martín Berasategui suma 11 estrellas Michelin entre todos sus restaurantes, una menos que el año pasado (Restaurante Martín Berasategui)

También cierra el restaurante Baluarte, la única estrella Michelin que brillaba en la ciudad de Soria, que se queda este año además sin nuevos nombres que celebrar. Lo mismo que sucede en Tohqa del chef Eduardo Pérez, que puso fin a su proyecto en El Puerto de Santa María tras cinco años.

La otra gran razón detrás de las pérdidas que hoy se lamentan es el traslado de ubicación. Algunas veces, el nuevo destino conlleva una recuperación de la estrella, como es el caso de Ancestral, antes en el pueblo manchego de Illescas y ahora en Pozuelo de Alarcón, Madrid, y celebrando la recuperación de su astro. También ha sucedido con el tenerifeño Haydée by Víctor Suárez, que ha recuperado su categoría ahora en Adeje.

El restaurante Ancestral se trasladará
El restaurante Ancestral se trasladará a Madrid (Instagram / @ancestral_res)

Aún no se sabe si recuperarán su estrella Aürt, en Barcelona, que se mudará próximamente a una localización más céntrica; ni el restaurante Estragón de Sant Antoni, el primero en la historia en recibir un ‘astro rojo’ en Ibiza que cerraba este año para reubicarse en un cinco estrellas de Santa Eulària.

Curiosa es la situación del proyecto de La Finca, el restaurante del hotel Finca La Bobadilla. Este espacio hotelero, siuado en la misma frontera entre Granada y Málaga, cambiaba su dirección postal de la primera provincia a la segunda, dejando a Granada sin su astro. Tampoco ha vuelto a recibirla en Málaga, aunque no haya traslado o mudanza de por medio.

Por un cambio de chef es la última de las pérdidas en esta edición. Y es que Ramsés González, el chef que llevó al restaurante zaragozano Cancook a la élite nacional, anunciaba hace solo unos días que no seguiría formando parte del proyecto. Así, el restaurante, que permanece cerrado mientras ultima un cambio de concepto, perdía su estrella en esta nueva edición.

Ningún restaurante ha conseguido este martes las tres estrellas de la Guía Michelin en su edición de 2026, y Aleia (Barcelona), La Boscana (Bellvís, Lleida), Mont Bar (Barcelona), Ramón Freixa Atelier (Madrid) y Enigma (Barcelona) son los nuevos biestrellados.

Todas las estrellas eliminadas en la Guía Michelin 2026

  • 2 Estrellas: Ramón Freixa Madrid (Madrid) - Traslado
  • 1 Estrella:
    • Tohqa (El Puerto de Santa María, Cádiz)
    • La Finca (Loja, Granada)
    • Cancook (Zaragoza)
    • Ancestral (Illescas) - Traslado
    • Baluarte (Soria)
    • Aürt (Barcelona) - Traslado
    • Oria (Barcelona)
    • Etxeko Ibiza (Ibiza) - Traslado
    • Es Tragón (Ibiza)
    • Haydée by Víctor Suárez (Tenerife) - Traslado

Temas Relacionados

Martín BerasateguiGuía MichelinRestaurantes EspañaRestaurantesEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El fallo de uno de tus electrodomésticos que puede suponer hasta 100.000 euros en la factura

Por detrás de los incendios, las fugas son los incidentes más caros del hogar

El fallo de uno de

Esta es la sanción “más peligrosa” que te pueden poner en tu trabajo, según el abogado laboralista Juanma Lorente

Una amonestación por escrito puede ser bastante perjudicial a largo plazo

Esta es la sanción “más

El truco para saber si una salsa de soja de Mercadona, Dia o Carrefour es de buena calidad: fíjate en las burbujas

Estos son los trucos para distinguir la salsa de soja auténtica de la falsa

El truco para saber si

‘La Isla de las Tentaciones 9’: una hoguera de confrontación histórica, una expulsión inminente y la irrupción de Mayeli en Villa Montaña

El espacio presentado por Sandra Barneda ha vivido uno de los momentos más emotivos de la edición cuando Juanpi ha escuchado el mensaje que le ha enviado su madre

‘La Isla de las Tentaciones

El chef José Andrés, sobre su infancia: “Mis padres eran enfermeros. Uno trabajaba de noche y otro de día, y en el hospital era el intercambio”

Nuestro cocinero más internacional se sincera sobre el origen de su solidaridad en una entrevista con el presentador estadounidense Hasan Minhaj

El chef José Andrés, sobre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El jefe de Gabinete de

El jefe de Gabinete de Mazón reconoce haber perdido los mensajes del día de la DANA: asegura que le advirtió de la riada en en Utiel a las 17:00

La Policía pone en marcha una campaña de prevención de estafas online: “Te pueden vaciar la cuenta bancaria entera”

Condenados a cárcel dos ex directivos de la Federación Extremeña de Atletismo por transferir fondos a sus cuentas personales

“Anatomía de un farsante”: Sánchez aprovecha un lapsus de Feijóo para llamarle mal parlamentario

Si dudas entre repostar gasolina 95 o 98 en tu coche, estas son las diferencias: cuándo merece la pena gastar más dinero

ECONOMÍA

Esta es la sanción “más

Esta es la sanción “más peligrosa” que te pueden poner en tu trabajo, según el abogado laboralista Juanma Lorente

Resultados ganadores del Super Once del 26 noviembre

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 26 noviembre

Deniegan la incapacidad permanente a un hombre que tiene las dos piernas amputadas por no cumplir un requisito: “Habría tenido unos 900 euros adicionales”

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Chelsea ante el FC Barcelona en Champions

El Chelsea anula a un FC Barcelona en desventaja y se lleva los tres puntos en Champions

El Mundial 2026 será el más grande… y el más caro de la historia: las entradas alcanzarán los 6.000 euros

Arman Tsarukyan vuelve a retar a Ilia Topuria a un combate: “¡Deja de correr! Quiero luchar por el título”

Almeida niega la posibilidad de cancelar la F1 en Madrid y asegura que las obras “van incluso por delante del calendario”