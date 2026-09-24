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La directora del medio que recibió 18.000 euros del PSOE frenó un artículo contra la ley trans por no poder publicar contenido contrario al partido “existiendo deudas”

La Fiscalía Europea ha pedido información a Pedraz por el posible desvío de fondos de la campaña del PSOE en las elecciones europeas de 2024

El PSOE camufló como campaña electoral de las elecciones europeas un pago de 18.125 euros a Crónica Libre, medio que le filtró los audios de Villarejo. (Montaje Infobae)
El PSOE camufló como campaña electoral de las elecciones europeas un pago de 18.125 euros a Crónica Libre, medio que le filtró los audios de Villarejo. (Montaje Infobae)
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La Fiscalía Europea indaga si los 18.125 euros que el PSOE pagó al medio Crónica Libre bajo la excusa de una campaña de “banners” para las Elecciones Europeas de 2024 afectaron a fondos protegidos por la Unión. Así lo esclarece un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil conocido este jueves, después de que el órgano de la UE solicitara información sobre el caso a raíz de la denuncia presentada por un particular.

Ya el pasado mes de junio, los investigadores pusieron al citado medio en el centro de una presunta operación destinada a recopilar y canalizar información para desacreditar actuaciones policiales y judiciales sensibles para los socialistas con el objetivo de “proteger los intereses” del PSOE y del Gobierno, tal y como recogió este medio. El sumario del caso Leire estipulaba que los socialistas habrían inyectado dicha cantidad a la mercantil IKI GROUP COMMUNICATIONS SL por la campaña a los comicios que lideraba Teresa Ribera, pero la UCO concluyó que dicho pago encubría en realidad un desembolso destinado al digital dirigido por la fallecida periodista Patricia López, amiga de Díez.

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La exmilitante socialista Leire Díez durante una rueda de prensa, a 4 de junio de 2025, en Madrid. (Carlos Luján/Europa Press)
La exmilitante socialista Leire Díez durante una rueda de prensa, a 4 de junio de 2025, en Madrid. (Carlos Luján/Europa Press)

Ahora, las nuevas diligencias incorporadas a la causa revelan un nuevo episodio ocurrido después de la campaña. Nuria Coronado, periodista y una de las socias fundadoras de Crónica Libre, ha declarado ante la Guardia Civil que Patricia López frenó la publicación de un artículo suyo crítico con la ley trans porque acababa de entrar dinero procedente del PSOE y el medio “era deficitario y existían deudas”.

“Que esto condicione la libertad de información me parece increíble”

“Me acabo de quedar muerta por la decisión de no publicar una información en la que se defiende a menores de edad de tres años”, escribió en un WhatsApp la periodista tras conocer la decisión. “Como socia fundadora, he estado trabajando y aportando mi trabajo sin cobrar nunca, a pesar de que al resto de personas colaboradoras se les ha pagado y de que cada información ha dado visibilidad al medio”, añadió, antes de sentenciar: “El que haya entrado dinero, no tengo idea de cantidad, del PSOE y que esto condicione la libertad de información me parece increíble”.

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Durante su declaración fechada el pasado 15 de septiembre, Coronado añadió que Leire Díez le afirmó que aquello “no era censura”, aunque el artículo terminó publicándose en otro medio. Tras aquella conversación, la periodista, que aseguró desconocer el pago, entró en la web de Crónica Libre para comprobar si la publicidad socialista con la candidatura de Teresa Ribera existía realmente. A raíz de lo sucedido, dejó de escribir para el digital.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, ha ordenado a la UCO que vuelva a realizar el clonado del teléfono de Juanma Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez. (Europa Press / Senado / PSOE)

La documentación también concreta la cuantía de la operación. Una factura emitida por Grupo Crónica Libre SL a IKI Group Communications el 27 de mayo de 2024 recoge 14.980 euros netos, a los que se sumaron 3.145,80 euros de IVA, hasta un total de 18.125,80 euros, por una campaña del PSOE para las elecciones europeas desarrollada entre el 24 de mayo y el 7 de junio mediante formatos Brand Day, Mega Banner y Roba Doble.

Además, otro de los testimonios recabados por la UCO sostiene que, en el caso de Crónica Libre, el precio y el formato de la campaña fueron pactados directamente por el PSOE. El partido había reservado inicialmente 20.000 euros para el digital, aunque la cifra finalmente contratada fue inferior porque el medio no disponía de capacidad para asumir más publicidad.

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