Por qué los coches nuevos pitan constantemente y cómo algunos fabricantes ya lo están solucionando (VisualesIA Scribnews)

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La Unión Europea obliga a que todos los coches nuevos vendidos en el bloque comunitario incorporen una serie de sistemas de asistencia a la conducción, entre ellos el Asistente de Velocidad Inteligente (ISA) y un sistema de monitorización que detecta señales de distracción o fatiga en el conductor. Ambos sistemas se reactivan de forma automática cada vez que se enciende el motor, independientemente de que hayan sido desconectados en el trayecto anterior.

Otros parámetros como la posición de los asientos, la intensidad de la regeneración en modelos electrificados, el modo de conducción, la iluminación ambiental o el techo solar también pueden volver a su configuración predeterminada en cada arranque.

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Los pitidos no son una novedad en la industria del automóvil. Hace años que los coches alertan con avisos sonoros de que una puerta está abierta, de que el freno de mano está echado o de que un pasajero no lleva puesto el cinturón, situaciones puntuales y fáciles de silenciar. La incorporación progresiva de sistemas ADAS (siglas en inglés de sistemas avanzados de asistencia a la conducción) ha multiplicado el número de alertas y, en algunos modelos, también su volumen y frecuencia durante la conducción. Y a muchos conductores eso de conducir entre pitidos les resulta, cuanto menos, desagradable.

Infografía de la DGT que muestra cómo funciona el asistente inteligente de velocidad

Varias ya marcas ofrecen maneras de evitar los pitidos

Entre las respuestas más recientes de la industria está la aparición de la función de “Escenas personalizadas”, presentada por Omoda y Jaecoo, que permite memorizar de una sola vez el conjunto de ajustes del vehículo y recuperarlo después con dos toques en la pantalla central. La función guarda, entre otros parámetros, los sistemas ADAS como la alerta de cambio de carril, el asistente de límite de velocidad o el aviso de tráfico cruzado trasero, además de la posición de los asientos, el modo de conducción, el techo solar y la iluminación ambiental, aunque la lista exacta varía según el modelo y la versión.

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El Jaecoo 7 SHS híbrido es el primer modelo que incorpora esta función de serie. En el resto de la gama puede instalarse mediante una actualización de software en los concesionarios oficiales, y está disponible por ahora para el Omoda 5 gasolina, el Omoda 5 SHS híbrido, el Omoda 7 SHS híbrido y el Omoda 9 SHS híbrido, con previsión de extenderla de forma progresiva al resto de la gama.

Antes de esta función, otros fabricantes ya habían desarrollado alternativas para agilizar la desactivación de los asistentes. El Grupo Renault incorporó un botón situado a la izquierda del volante que permite activar de inmediato un perfil configurado previamente por el conductor, disponible en los modelos de Renault, Dacia y Alpine. Stellantis aplica un sistema parecido con interruptores físicos independientes para el ISA y el asistente de mantenimiento de carril en varios de sus modelos recientes.

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BMW permite desactivar el ISA manteniendo pulsado el botón SET del volante, mientras que Mercedes-Benz, Tesla y XPeng ofrecen la opción de apagarlo pulsando sobre la señal de límite de velocidad que aparece en la pantalla central, aunque el resto de asistentes debe gestionarse por separado. MG cuenta con una función de memoria similar a la de Omoda y Jaecoo en sus modelos más recientes, y BYD dispone de un panel de widgets que se despliega desde la parte superior de la pantalla central con opciones para desactivar varios avisos sin necesidad de acceder a los menús principales.