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Rania de Jordania desafía el protocolo al no quitarse las gafas de sol en una recepción en Praga: ya lo hizo en el funeral del rey Harald

La consorte del rey Abdalá II se presentó ante el presidente checo con el rostro cubierto, pese a lo que recomiendan las normas de etiqueta

Rania de Jordania con gafas de sol en la recepción de Praga (Grosby)
Rania de Jordania con gafas de sol en la recepción de Praga (Grosby)
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La reina Rania de Jordania ha desafiado el protocolo durante su visita de Estado a Praga al mantener puestas unas gafas de sol en los primeros actos oficiales. Para la jornada institucional junto al rey Abdalá II durante su ruta por Europa eligió un estilismo rojo de Carolina Herrera y unos salones blancos.

La reina y el rey Abdalá II fueron recibidos por el presidente checo Petr Pavel y la primera dama Eva Pavlová en el Castillo de Praga, sede oficial de la Presidencia de República Checa. Tras la ceremonia de bienvenida y la reunión institucional, Rania recorrió con Pavlová varios espacios del complejo, entre ellos la catedral de San Vito y los jardines.

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Las gafas quedaron fuera de la norma no escrita que rige los saludos oficiales, las fotografías institucionales y el inicio de las visitas de Estado, ya que la etiqueta aconseja retirarlas al comienzo de estos encuentros. La cortesía diplomática suele exigir que los representantes de casas reales muestren el rostro y la mirada, sin la barrera visual de unos cristales oscuros.

Las reinas Letizia y Rania de Jordania se han mostrado muy afectuosas y cordiales durante su primer encuentro con motivo de la visita de los reyes de Jordania a España y en el que ambas han visitado las Escuelas Taller y Talleres de Empleo de Patrimonio Nacional, ubicadas dentro del Palacio Real

Rania de Jordania y sus gafas de sol

Evidentemente, los miembros de las familias reales también pueden protegerse del sol, pero el uso de gafas se considera menos adecuado en momentos concretos, como los iniciales de una recepción oficial. La regla busca facilitar el contacto directo entre los anfitriones y sus invitados en actos concebidos para reforzar las relaciones entre Estados.

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Eso sí, las fotografías tomadas a lo largo del encuentro muestran que Rania de Jornadia terminó por quitarse las gafas más tarde durante la jornada. La incógnita es por qué las conservó en el posado inmediatamente posterior al saludo con Pavel y Pavlová. Al día siguiente, una imagen del matrimonio real jordano con la pareja presidencial checa volvió a mostrar a Rania con gafas de sol, mientras el resto aparecía con el rostro descubierto.

En ese caso, la fotografía parecía tener un carácter más informal, después de que los cuatro hubieran pasado ya una jornada juntos, y no correspondía al momento de la bienvenida. No es la primera vez que la reina ha optado por este accesorio en un acto solemne. En el funeral del rey Harald de Noruega, fallecido a los 89 años, celebrado el 9 de septiembre, llevó un modelo de gafas de sol negras de gran tamaño mientras otras asistentes de la realeza internacional, entre ellas Victoria de Suecia o la propia reina Letizia, mostraban el rostro, por lo que la decisión fue bastante comentada.

Rania de Jordania en el funeral del rey Harald de Noruega (NTB/Beate Oma Dahlevia)
Rania de Jordania en el funeral del rey Harald de Noruega (NTB/Beate Oma Dahlevia)

El ‘look’ de Rania de Jordania

El resto del conjunto respondía a códigos mucho más convencionales de la indumentaria institucional: hombros y rodillas cubiertos, una silueta ajustada y accesorios coordinados. El vestido midi rojo, perteneciente a la colección de otoño de 2026 de Carolina Herrera, estaba confeccionado en lana virgen elástica.

La prenda incorporaba un escote alto drapeado, mangas tres cuartos con volumen escultórico y una falda recta que prolongaba la línea entallada del cuerpo. En la cintura, Rania añadió un cinturón estrecho de la misma firma y tejido, rematado con un pequeño lazo frontal que marcaba la silueta. El rojo se extendió al bolso Horizon Mini Satchel de Givenchy, una pieza rígida y de tamaño reducido que la reina ya había utilizado anteriormente.

La continuidad cromática se rompía únicamente en los zapatos: unos salones Hot Chick 100 de Christian Louboutin, en piel de becerro blanca con acabado brillante. La combinación de rojo y blanco acompañó una visita por un recinto cuya historia se remonta al siglo IX, con la catedral de San Vito como una de sus paradas. La elección también permite establecer un paralelismo con la reina Letizia, para quien el rojo es uno de los colores recurrentes y Carolina Herrera una de las firmas habituales.

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