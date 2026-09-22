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Los juzgados de Ceuta registran 37 causas por agresión sexual entre el 30 de julio y el 14 de septiembre: 14 de las víctimas son menores de edad

Los datos recopilados por el CGPJ corresponden a las diligencias previas abiertas por los seis órganos de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta durante ese periodo

Menores esperan a las puertas de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta. (Gabriela Sardá Núñez / Europa Press)
Menores esperan a las puertas de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta. (Gabriela Sardá Núñez / Europa Press)
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Los juzgados de Ceuta registraron 37 causas por agresión sexual entre el 30 de julio y el 14 de septiembre, según un informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del que este martes ha tomado conocimiento la Comisión Permanente. Las diligencias previas abiertas durante ese periodo afectan a 39 víctimas: 38 mujeres y un varón, y entre las mujeres hay 14 menores de edad.

Los datos proceden de los seis órganos de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta, que son los que incoaron las diligencias previas durante las semanas analizadas. El informe permite conocer además cuál era la situación de estos procedimientos a fecha de 14 de septiembre, cuando todavía no todos habían seguido el mismo recorrido procesal.

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28 procedimientos seguían en trámite

La mayoría de las causas permanecían abiertas cuando se cerró la estadística. En concreto, 28 de las 37 diligencias previas continuaban tramitándose el 14 de septiembre. Otras ocho habían sido archivadas provisionalmente, mientras que una más se había acumulado a unas diligencias previas anteriores.

En las 28 causas que seguían activas se contabilizaban 30 víctimas. Todas eran mujeres y 11 eran menores de edad, según los datos recabados por el CGPJ del Tribunal de Instancia de Ceuta. Es decir, estas son las víctimas vinculadas a los procedimientos que permanecían abiertos en la fecha de referencia del informe.

Menores esperan a las puertas de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta. (Gabriela Sardá Núñez / Europa Press)
Menores esperan a las puertas de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta. (Gabriela Sardá Núñez / Europa Press)

El informe no ofrece más detalles sobre los hechos investigados en cada una de las diligencias ni sobre las circunstancias concretas de las víctimas. La información recopilada por el Servicio de Inspección se limita a los procedimientos incoados en el periodo estudiado, su estado de tramitación y los datos relativos a las víctimas y los presuntos agresores, sin entrar en el contenido concreto de las investigaciones abiertas por cada órgano judicial.

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De los 37 presuntos agresores, 18 no han sido identificados

El balance judicial recoge también 37 presuntos agresores, todos ellos varones. De ellos, 18 no habían sido identificados cuando se realizó la recopilación de los datos. Los otros 19 sí estaban identificados y todos eran mayores de edad.

El número de víctimas y el de presuntos agresores no coincide en todos los casos: las 37 diligencias afectan a 39 víctimas y en ellas figuran 37 presuntos autores. Entre las víctimas hay un varón mayor de edad y 38 mujeres, de las que 14 eran menores.

En las causas que continuaban en trámite el 14 de septiembre, las víctimas eran 30 mujeres, once de ellas menores. El resto de las víctimas contabilizadas en el conjunto de las diligencias corresponden a los procedimientos que habían sido archivados provisionalmente o acumulados a otras actuaciones judiciales.

Fernando Grande-Marlaska informa que los triajes para menores en Ceuta se elevarán a 50 cada día para agilizar su gestión. Además, el objetivo del Gobierno es alcanzar entre 9.000 y 10.000 plazas de acogida para hacer frente a la situación.

La Comisión Permanente del CGPJ ha tomado conocimiento este martes del informe elaborado por su Servicio de Inspección, que recopila las diligencias previas abiertas por delitos de agresión sexual en el Tribunal de Instancia de Ceuta entre el 30 de julio y el 14 de septiembre. El documento recoge la actividad de los seis órganos de la Sección Civil y de Instrucción durante ese periodo y la situación de las causas a 14 de septiembre.

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