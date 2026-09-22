Montse Cespedosa, experta en hipotecas, compara la burbuja inmobiliaria de 2008 con la situación actual de la vivienda: “Es mucho más grave, ahora afecta a miles de familias”

Un hombre de espaldas observa la fachada de un edificio de ladrillo con un cartel de "Vivienda en venta" visible en una de sus ventanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Montse Cespedosa, asesora financiera con más de 27 años de experiencia en la banca tradicional, considera que España atraviesa una crisis de vivienda más grave que la registrada en 2008. La especialista, que ejerció durante 17 años como directora de oficina bancaria, analizó la situación del mercado inmobiliario y las dificultades de acceso a la vivienda en el pódcast Tengo Un Plan, presentado por Sergio Beguería y Juan Domínguez.

“Estamos en una crisis muchísimo más grave”, afirmó Cespedosa. Su argumento parte de una diferencia fundamental entre ambos momentos: mientras la crisis de 2008 estuvo marcada por el endeudamiento, la concesión de hipotecas de alto riesgo y el posterior desplome del mercado inmobiliario, el problema actual se concentra, según la asesora, en la dificultad de las familias para poder comprar una vivienda.

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Comprar una vivienda exige cada vez más esfuerzo

El mercado hipotecario mantiene un elevado nivel de actividad. Según los datos citados durante el programa, en 2025 se firmaron 501.079 hipotecas en España, un 17,8% más que en 2024. De ellas, unas 150.000 correspondieron a personas menores de 35 años.

El aumento de las hipotecas, sin embargo, no significa que el acceso a la vivienda se haya vuelto más sencillo. Al contrario, el precio de los inmuebles y la evolución de los ingresos han ampliado la distancia entre lo que cuesta una vivienda y lo que pueden permitirse muchos hogares. Durante el programa se señaló que una vivienda de 90 metros cuadrados tiene un precio medio de unos 179.000 euros. Según los presentadores, adquirirla exige destinar entre siete y ocho años de salario bruto anual.

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Para Cespedosa, esta relación entre precios e ingresos es la clave para entender la situación actual. “El problema principal son los salarios”, afirmó. En su opinión, el precio de la vivienda ha aumentado mientras los ingresos de los trabajadores no han crecido al mismo ritmo, dificultando especialmente el acceso de los jóvenes y de los hogares con menor capacidad de ahorro.

Una crisis diferente a la de 2008

La asesora insiste en que comparar la situación actual con la crisis inmobiliaria de hace casi dos décadas requiere tener en cuenta las diferencias entre ambos escenarios. Antes de 2008, explica, las entidades financieras concedían en muchos casos préstamos que cubrían el 100% del valor de la vivienda e incluso los gastos asociados a la compra. Al mismo tiempo, los precios habían registrado fuertes incrementos y posteriormente llegaron a caer entre un 30% y un 40% en algunas zonas.

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Las hipotecas a tipo fijo ya representan el 36% del saldo hipotecario de los bancos españoles.

El escenario actual es distinto. “No va a haber una crisis subprime”, sostuvo Cespedosa, al considerar que las condiciones de concesión de las hipotecas son ahora diferentes y que una parte importante de los préstamos se contrata a tipo fijo.

El problema, por tanto, no estaría tanto en la posibilidad de que se produzca un nuevo colapso financiero como en que una parte de la población no puede acceder al mercado inmobiliario pese a necesitar una vivienda. “Estamos en una emergencia y en una crisis sin precedentes porque la gente no puede acceder a la vivienda”, resumió.

El debate sobre las soluciones

Cespedosa también cuestionó las medidas adoptadas para facilitar el acceso a la vivienda. En concreto, consideró insuficientes iniciativas como los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), al entender que no solucionan el problema de fondo.

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A su juicio, facilitar el acceso a una hipoteca no resuelve por sí mismo el problema si los ingresos de los hogares no permiten asumir el coste de la vivienda. La especialista también reclamó una mayor formación financiera para que los ciudadanos conozcan conceptos básicos relacionados con sus ingresos, impuestos y financiación.