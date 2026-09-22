España

Dos cazas españoles identifican y vigilan a una aeronave rusa cuando volaba sobre el mar Báltico

Había partido del área de San Petersburgo y volaba sin plan de vuelo presentado, con el transpondedor desconectado y sin comunicación con los servicios civiles de control aéreo

Un piloto con casco gesticula desde la cabina de un avión de combate gris con la numeración 15-40 sobre la hierba
Un piloto español en un caza EF-18M participa en la misión la OTAN desde la base aérea de Ämari en Estonia. (EMAD)
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Dos cazas EF-18M españoles han vuelto a detectar un avión ruso. Han sido dos aeronaves del Destacamento Aéreo Táctico Ámbar, que dentificaron y escoltaron a una rusa mientras hacían sus labores de vigilancia sobre aguas internacionales del mar Báltico. Se trata de la primera activación real del contingente español durante su actual despliegue en Estonia. Los aviones españoles despegaron desde la base aérea de Ämari tras recibir una orden del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de Uedem, organismo encargado de coordinar las operaciones de vigilancia y defensa aérea de la OTAN en esa parte de Europa.

La aeronave rusa había partido del área de San Petersburgo y volaba sin plan de vuelo presentado, con el transpondedor desconectado y sin comunicación con los servicios civiles de control aéreo. Esa situación motivó la activación de una misión de Alpha Scramble, el término que emplea la OTAN para una salida real de los medios de alerta de reacción rápida. Tras volar junto a ella para garantizar que no se convirtiese en una amenaza, el avión del Kremlin abandonó la zona.

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El avión A330 del Ejército del Aire ha despegado este miércoles rumbo a la Base Aérea de Torrejón con 171 españoles a bordo y procedentes de Oriente Medio. (Fuente: Ministerio de Defensa)

Los dos EF-18M localizaron el aparato, efectuaron la identificación visual y lo acompañaron durante su tránsito. Según la información facilitada por el Estado Mayor de la Defensa, la aeronave rusa se mantuvo en todo momento sobre aguas internacionales y no entró en el espacio aéreo de Estonia ni en el de ningún otro país aliado. Tras concluir la operación, los cazas regresaron a la base de Ämari. La misión implicó a pilotos, personal de operaciones, mantenimiento, armamento, comunicaciones, protección de la fuerza y otros equipos de apoyo que sostienen la disponibilidad de los aviones asignados a la misión.

Múltiples cazas de la OTAN han derribado pasada la medianoche de este martes un dron en el espacio aéreo de Lituania, concretamente sobre el distrito de Kaunas, tras saltar las alarmas por el avistamiento del mismo, lo que ha puesto en alerta a varias zonas del país, incluida la capital del país báltico, Vilna. (Fuente: DPA/OTAN/Ministerio de Defensa)

La orden de despegue activó la alerta de la OTAN

La intervención se produjo después de que el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de Uedem detectara el vuelo de la aeronave rusa en el área de responsabilidad del destacamento. Desde esa instalación se dirigen las operaciones de vigilancia aérea de la OTAN en la zona norte y oriental de Europa. La salida de los cazas españoles se enmarcó en el sistema de Alerta de Reacción Rápida, conocido por sus siglas en inglés QRA. Este mecanismo permite que las aeronaves asignadas a la defensa aérea despeguen cuando la cadena de mando aliada considera necesaria una identificación, una vigilancia o una escolta.

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El jefe del DAT Ámbar, el comandante Antonio Mancebo Marín, destacó el funcionamiento del dispositivo tras la primera activación real. “Esta primera activación real demuestra que el destacamento está preparado para responder con rapidez y precisión cuando lo ordena la cadena de mando de la OTAN. Es el resultado del entrenamiento y del trabajo diario de todas las personas que mantienen operativa nuestra capacidad”, afirmó. La identificación visual constituye una de las fases de este tipo de operaciones. Permite confirmar las características de la aeronave detectada y comprobar su trayectoria antes de que los aviones de combate regresen a su base o reciban nuevas instrucciones de los mandos aliados.

Militares de varias unidades de la OTAN (Europa Press)
Militares de varias unidades de la OTAN (Europa Press)

El destacamento español permanecerá en Estonia

El DAT Ámbar está formado por unos 110 militares de distintas unidades del Ejército del Aire y del Espacio. La aportación principal procede del Ala 15 y de la Escuadrilla de Apoyo al Despliegue Aéreo, ambas con base en Zaragoza. El contingente dispone de cuatro aviones EF-18M y permanecerá desplegado en Estonia hasta comienzos de octubre de 2026. Su actividad desde Ämari incluye la prestación de servicios de alerta aérea y ejercicios de adiestramiento con fuerzas de otros países aliados.

La activación de este 22 de septiembre fue la primera misión real del destacamento en el actual despliegue. El dispositivo español asumió la identificación y escolta tras la orden del centro de mando aliado, con los medios de apoyo preparados para sostener la salida de los dos cazas. España participa desde Ämari en la defensa aérea del Báltico, una tarea que combina la vigilancia del espacio aéreo, la disponibilidad de aeronaves de reacción inmediata y la coordinación con otros miembros de la OTAN.

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