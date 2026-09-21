Ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, el jugador más rico del mundo es sobrino del sultán de Brunéi y busca equipo

El futbolista Faiq Bolkiah (@fjefrib)

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Faiq Bolkiah vuelve a estar ante una decisión importante en su carrera futbolística. A sus 28 años, el delantero se encuentra sin equipo después de terminar su contrato con el Ratchaburi FC, de Tailandia. Su situación llama especialmente la atención por el contraste entre su realidad deportiva y su entorno familiar: es sobrino del sultán de Brunéi y está considerado el futbolista más rico del mundo, por delante de Leo Messi y Cristiano Ronaldo.

A pesar de su privilegiada posición económica, Bolkiah ha mantenido durante años su intención de desarrollar una carrera en el fútbol profesional. Ahora, tras tres temporadas en Ratchaburi, deberá encontrar un nuevo destino para continuar compitiendo. Su historia con el balón comenzó lejos de Brunéi. Bolkiah nació en Los Ángeles y se trasladó posteriormente a Inglaterra, donde pasó por algunas de las canteras más conocidas del país. Su formación comenzó en el Southampton, donde permaneció entre 2009 y 2013. Después llegó al Chelsea, club en el que estuvo desde 2014 hasta 2016, antes de incorporarse al Leicester City, donde continuó su formación entre 2016 y 2020.

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El atacante también realizó pruebas en Arsenal y Stoke, aunque finalmente no consiguió estrenarse como profesional en el fútbol inglés. Durante esos años compaginó su formación deportiva con sus estudios en Bradfield College, un exclusivo centro cuya anualidad ronda las 58.000 libras. En 2020, Bolkiah decidió cambiar Inglaterra por Portugal. Su destino fue el Marítimo, aunque su participación se limitó a los equipos de reserva. Aquella etapa no supuso el salto definitivo al fútbol profesional que buscaba, pero sí fue otro capítulo de una trayectoria desarrollada en diferentes países.

El jugador Faiq Bolkiah (EFE)

El siguiente paso llegó en Tailandia. Allí encontró continuidad y comenzó a acumular partidos oficiales. En Chonburi disputó 32 encuentros y marcó dos goles, una experiencia que posteriormente le permitió seguir vinculado al fútbol tailandés. Su siguiente club fue el Ratchaburi FC. Con esta entidad permaneció durante tres temporadas y sumó 23 apariciones, además de dos goles. La finalización de su contrato en 2026 deja ahora al delantero en condición de agente libre. El próximo capítulo de su carrera está por decidir.

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En el ámbito de las selecciones, Bolkiah optó por representar a Brunéi pese a haber nacido en Estados Unidos y contar con ciudadanía estadounidense. Entre 2016 y 2018 disputó seis partidos con la selección absoluta y consiguió marcar un gol. Antes de esa experiencia también formó parte del combinado Sub-23 de Brunéi que participó en los Juegos del Sudeste Asiático de 2015. Su trayectoria internacional, por tanto, ha estado vinculada al país de su familia.

Su fortuna y patrimonio económico

Pero si existe un aspecto que diferencia especialmente su historia de la de otros futbolistas es su situación económica. La fortuna familiar está vinculada a las reservas petroleras de Brunéi y a un amplio patrimonio que incluye hoteles y propiedades en ciudades como Londres, París y Nueva York. A esa riqueza se suman, según los datos recogidos en el texto, más de 7.000 vehículos y un Boeing 747 con interiores dorados, valorado en unos 620 millones de dólares. Celebrity Net Worth sitúa la fortuna del sultán en cerca de 30.000 millones de dólares.

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Pese a ese contexto, quienes compartieron vestuario con Bolkiah durante su etapa de formación aseguran que su relación con el fútbol iba más allá de las circunstancias familiares. Ruben Sammut, compañero suyo en las categorías inferiores del Chelsea y actualmente ojeador, lo definió como “un tipo humilde que simplemente amaba el fútbol”. Bolkiah es agente libre después de finalizar su etapa en Ratchaburi y todavía no tiene nuevo club. Con 28 años, deberá decidir cuál será el siguiente destino de una carrera que, pese a estar marcada por una fortuna familiar extraordinaria, ha seguido teniendo como objetivo principal continuar jugando al fútbol.