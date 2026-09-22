Precio de la luz en España este miércoles

La tarifa del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

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¿No sabes cuál es el precio de la energia electrica en el país? Enseguida consulta la tarifa promedio del día, así como las más caras y más baratas de hoy miércoles 23 de septiembre.

Al cambiar continuamente, es importante mantenerse informado sobre los precios de la energia eléctrica.

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Precio de la luz

Día: 23 de septiembre

Precio de media: 158.88 euros por megavatio hora

Precio máximo: 263.89 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 15.03 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 23 de septiembre, la tarifa de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 204.61 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 201.86 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 196.71 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 199.69 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 201.51 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 200.49 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 205.78 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 219.57 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 227.89 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 176.69 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 115.52 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 65.04 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 35.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 15.03 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 25.05 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 31.71 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 58.44 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 101.43 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 154.88 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 237.23 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 263.89 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 239.46 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 224.85 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 210.72 euros por megavatio hora.