Precio de la luz en España este miércoles

¿No sabes cuál es el precio de la energia electrica en el país? Enseguida consulta la tarifa promedio del día, así como las más caras y más baratas de hoy miércoles 23 de septiembre.
Al cambiar continuamente, es importante mantenerse informado sobre los precios de la energia eléctrica.
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Precio de la luz
Día: 23 de septiembre
Precio de media: 158.88 euros por megavatio hora
Precio máximo: 263.89 euros por megavatio hora
Precio más bajo: 15.03 euros por megavatio hora
El precio de la electricidad por hora
A lo largo de este miércoles 23 de septiembre, la tarifa de la luz por hora será el siguiente:
De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 204.61 euros por megavatio hora.
De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 201.86 euros por megavatio hora.
De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 196.71 euros por megavatio hora.
De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 199.69 euros por megavatio hora.
De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 201.51 euros por megavatio hora.
De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 200.49 euros por megavatio hora.
De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 205.78 euros por megavatio hora.
De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 219.57 euros por megavatio hora.
De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 227.89 euros por megavatio hora.
De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 176.69 euros por megavatio hora.
De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 115.52 euros por megavatio hora.
De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 65.04 euros por megavatio hora.
De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 35.0 euros por megavatio hora.
De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 15.03 euros por megavatio hora.
De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 25.05 euros por megavatio hora.
De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 31.71 euros por megavatio hora.
De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 58.44 euros por megavatio hora.
De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 101.43 euros por megavatio hora.
De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 154.88 euros por megavatio hora.
De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 237.23 euros por megavatio hora.
De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 263.89 euros por megavatio hora.
De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 239.46 euros por megavatio hora.
De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 224.85 euros por megavatio hora.
De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 210.72 euros por megavatio hora.
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