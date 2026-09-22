El Real Madrid está quemando su último cartucho: las diez heridas por las que se desangra el equipo no son Ceuta ni los árbitros

Florentino Pérez, José Mourinho, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.

Guardar

El Real Madrid está quemando el último cartucho. Sus socios depositaron un voto de confianza en Florentino Pérez, y este en José Mourinho. Pasadas siete jornadas, llegado el primer examen exigente, el equipo se ha caído, desangrándose por las mismas heridas que las dos últimas campañas.

Había que dar un margen, tratar de desoír las alarmas, al menos hasta el Metropolitano, donde empezó a morir el proyecto de Xabi Alonso, antes de que Vinícius terminara de matarlo. Un largo verano después, el Madrid se parece a aquél, pero no menos que al de 2013, anterior etapa de Mourinho.

PUBLICIDAD

Ni la polémica de las camisetas en apoyo a Ceuta ni el desacierto arbitral, siete jornadas después y seis puntos abajo, repasamos diez de las razones por las que, todavía en septiembre, se hace difícil augurar una temporada ganadora.

Vinícius Júnior: el Real Madrid cedió dos veces con su estrella, una para priorizarle frente a su entrenador, otra para renovarle y mejorar sustancialmente el contrato cuando más bajo era su rendimiento, cuantos más problemas generaba a la institución por su comportamiento. Kylian Mbappé: mientras el equipo trataba de tomar vuelo, se ha dedicado a reivindicar el Balón de Oro. Lo pide por sus goles, que no han llegado en los partidos clave, que no superan los de Harry Keane o esta liga los de Raphinha. Después de haberse borrado de partidos para priorizar el Mundial. El vestuario: el club resolvió la grave pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni con una multa económica. Como con Vinícius, consintió. Valverde de hecho es capitán, en contra del criterio de un buen grupo de compañeros. Son los titulares para Mourinho. Contra el Atlético, un desastre. El centro del campo: el Madrid superó a Sergio Ramos o a Cristiano Ronaldo, pero no a Toni Kroos. Ha venido Bernardo Silva, descarte del City, con buen pie y criterio. Ya es suplente. Rodri se escapó, al eterno rival. Y Arda Güler, el mejor hasta la fecha, es el habitual primer cambio. El equipo no genera. La meritocracia: capitanía de Valverde o estatus de Güler aparte, se permiten largos malos minutos a Vinícius, Mbappé o Jude Bellingham. Yan Diomande llama a la puerta, pero todavía más Carlos Espí, que ha dado seis puntos en dos ratos. Pero no saltó al Metropolitano. Mourinho prefirió evitar la goleada. Los españoles: el Madrid ha solido funcionar con un núcleo español fuerte. La Selección ganó el Mundial sin blancos. Dean Huijsen ya vuelto a ser convocado, antes del penalti y expulsión del domingo. Marc Cucurella está irreconocible. Álvaro Carreras no ha dado la talla. Raúl Asencio es noticia extradeportiva. El Barcelona: la crisis gana dimensión con el Barça arrollando a sus rivales, con Rodri aportando orden y oficio. Para fortuna del Madrid, Hansi Flick no ha podido con la Champions, por ahora. Cuando llegó el alemán, el Barça estaba hundido y al Madrid acababa de llegar Mbappé. Hay Clásico el 25 de octubre. El banquillo: Mourinho dividía al madridismo, solo de acuerdo en algo: a él le dejarían hacer y podría meter en cintura al vestuario, necesitado de una descarga. El técnico estaba justificado si había resultado inmediato. Sobre el campo, vicios conocidos de los sospechosos habituales. Su cargo corre peligro. El palco: si corre peligro Mourinho, apunta a Florentino Pérez. Era su clavo ardiendo. Después de no reforzar el centro del campo, como pedía a gritos la afición. Después de que un candidato desconocido le comiera un 35% de apoyos. Enrique Riquelme está al acecho. Él tenía a Rodri y a Erling Haaland. El Bernabéu: el estadio ha perdido la paciencia, pero no generaliza. Lo que no perdona es el ahorro de esfuerzos, con Vinícius y Mbappé como principales señalados. Si la temporada avanza sin novedades, y como la pasada, hay un riesgo importante de que salgan los pañuelos y miren más arriba.

El entrenador del Real Madrid culpa al árbitro de la derrota en el Metropolitano.

Es un breve estado de las cosas una vez llegado el primer y largo parón de selecciones. El fútbol regresa el 10 de octubre, en casa frente al Villarreal, que servirá para volver a tomar la temperatura. Roma, Sevilla y Leipzig preceden al Camp Nou, un partido que puede calificarse como definitivo.