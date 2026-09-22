España

La Ley de Propiedad Horizontal es contundente: si hay cámaras de un vecino en zonas comunes, la comunidad puede pedir su retirada

La normativa exige el aval de tres quintas partes de los propietarios para autorizar sistemas de vigilancia, mientras la Ley de Protección de Datos limita el alcance y el uso de las grabaciones

Cámara de seguridad blanca tipo domo con cartel amarillo de aviso, buzones y puerta de madera en el pasillo de un edificio.
Una cámara de videovigilancia y un cartel amarillo de advertencia supervisan la zona común en el acceso a un edificio residencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un propietario no puede colocar cámaras de seguridad que enfoquen zonas comunes de un edificio por su propia decisión. La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece que este tipo de instalaciones requiere el respaldo de al menos tres quintas partes del total de los propietarios, según recoge el artículo 17.3 de la normativa española.

La instalación de cámaras de vigilancia en portales, pasillos, jardines o garajes comunitarios es una de las potenciales fuentes de conflicto que pueden empeorar la convivencia entre vecinos. Cuando un propietario decide colocar estos dispositivos sin consultar al resto de la comunidad, la ley ofrece herramientas para cuestionar esa decisión si los otros propietarios no están conformes.

PUBLICIDAD

El artículo 17.3 exige el respaldo de la mayoría cualificada

La norma es clara respecto al establecimiento de servicios de vigilancia: se necesita el voto favorable de las tres quintas partes de los propietarios para que la instalación resulte válida. Esto significa que ningún vecino, aunque sea dueño del inmueble donde pretende ubicar los dispositivos, puede tomar esta decisión de forma unilateral si las cámaras apuntan a espacios compartidos por el resto de la comunidad.

Este requisito busca equilibrar el derecho a la seguridad de un propietario con la privacidad del resto de los residentes, que también hacen uso de esas áreas comunes a diario.

Qué establece el artículo 7.1 sobre modificaciones en el edificio

La LPH contempla, además, la posibilidad de modificar elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios del inmueble a través del artículo 7.1. Esta disposición permite ciertos cambios siempre que no se “menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores”.

PUBLICIDAD

El mismo artículo también obliga al propietario a comunicar “sin dilación al administrador” cualquier necesidad de reparaciones urgentes que detecte en la finca. Este punto resulta relevante en casos donde la instalación de cámaras se justifica, precisamente, por motivos de seguridad ante incidentes previos.

La Ley de Protección de Datos añade restricciones sobre el uso de las imágenes

Además del requisito de aprobación comunitaria, la Ley de Protección de Datos impone límites estrictos sobre qué pueden captar estos sistemas de vigilancia y para qué pueden utilizarse las imágenes registradas.

La normativa establece que las grabaciones solo pueden emplearse con fines de seguridad, sin que exista margen para otro tipo de uso. También prohíbe expresamente que las cámaras capten imágenes de la vía pública, con la única excepción de una franja mínima correspondiente a los accesos del inmueble.

Una cámara de seguridad. (Canva)
Una cámara de seguridad. (Canva)

A esto se suma una restricción adicional: los dispositivos tampoco pueden registrar terrenos, viviendas colindantes o cualquier espacio ajeno a la propia comunidad. Esta limitación busca proteger la privacidad de vecinos de fincas cercanas que no forman parte del acuerdo adoptado.

Qué puede hacer un vecino afectado por una instalación sin consenso

Un propietario que detecte cámaras instaladas sin el respaldo de la mayoría exigida por el artículo 17.3 puede recurrir al artículo 7.1 de la LPH para plantear la irregularidad ante la comunidad. En caso de que el vecino responsable de la instalación se niegue a retirar los dispositivos o a someter la decisión a votación, la vía legal queda abierta como siguiente paso para resolver el conflicto.

La normativa vigente deja establecido que la seguridad de un inmueble no puede imponerse a costa de la privacidad del resto de los residentes, y que cualquier sistema de vigilancia sobre zonas comunes debe contar con el consenso mayoritario de la comunidad de propietarios.

Temas Relacionados

Comunidad de VecinosViviendaVivienda EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Javier de Haro, psicólogo: “No apuntes a tu hijo a extraescolares sin haber escuchado esto primero”

Antes de elegir las actividades, el experto señala qué factores hay que tener en cuenta

Javier de Haro, psicólogo: “No apuntes a tu hijo a extraescolares sin haber escuchado esto primero”

El príncipe Sverre Magnus de Noruega comienza las clases en el Forward College de Lisboa: “Tuvieron a la infanta Sofía de España, mi presencia no es tan extraña”

El tercer hijo de los reyes de Noruega ha comenzado a estudiar en la misma universidad de la infanta Sofía en Lisboa

El príncipe Sverre Magnus de Noruega comienza las clases en el Forward College de Lisboa: “Tuvieron a la infanta Sofía de España, mi presencia no es tan extraña”

Almeida prohíbe una feria de artesanos marroquíes que lleva celebrándose diez años: “Es por la crisis de Ceuta. Nos han dicho que nos vayamos a un municipio del PSOE”

La Asociación Hispano Árabe para el Desarrollo y la Cultura denuncia que el Ayuntamiento de Madrid les ha prohibido una cita que lleva años en la capital por motivos políticos. El Consistorio argumenta que hay nuevos criterios de ordenación del uso público

Almeida prohíbe una feria de artesanos marroquíes que lleva celebrándose diez años: “Es por la crisis de Ceuta. Nos han dicho que nos vayamos a un municipio del PSOE”

Los juzgados de Ceuta registran 37 causas por agresión sexual entre el 30 de julio y el 14 de septiembre: 14 de las víctimas son menores de edad

Los datos recopilados por el CGPJ corresponden a las diligencias previas abiertas por los seis órganos de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta durante ese periodo

Los juzgados de Ceuta registran 37 causas por agresión sexual entre el 30 de julio y el 14 de septiembre: 14 de las víctimas son menores de edad

Una niña de apenas 6 años logra resolver un cubo de Rubik en unos segundos y se proclama campeona mundial

Lian Yunzhi ha batido el récord mundial al resolver un cubo de Rubik en 4,57 segundos

Una niña de apenas 6 años logra resolver un cubo de Rubik en unos segundos y se proclama campeona mundial
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Almeida prohíbe una feria de artesanos marroquíes que lleva celebrándose diez años: “Es por la crisis de Ceuta. Nos han dicho que nos vayamos a un municipio del PSOE”

Almeida prohíbe una feria de artesanos marroquíes que lleva celebrándose diez años: “Es por la crisis de Ceuta. Nos han dicho que nos vayamos a un municipio del PSOE”

Los juzgados de Ceuta registran 37 causas por agresión sexual entre el 30 de julio y el 14 de septiembre: 14 de las víctimas son menores de edad

Por qué los coches nuevos pitan constantemente y cómo algunos fabricantes ya lo están solucionando

El Gobierno recurre la cautelar del Supremo sobre la ‘ley de nietos’ y alerta de que casi 170.000 nacionalizados pueden quedarse meses sin ejercer el derecho al voto

El Congreso de los Diputados retira definitivamente la acreditación a Vito Quiles por difundir imágenes de Zapatero sin autorización y boicotear las ruedas de prensa

ECONOMÍA

Montse Cespedosa, experta en hipotecas, compara la burbuja inmobiliaria de 2008 con la situación actual de la vivienda: “Es mucho más grave, ahora afecta a miles de familias”

Montse Cespedosa, experta en hipotecas, compara la burbuja inmobiliaria de 2008 con la situación actual de la vivienda: “Es mucho más grave, ahora afecta a miles de familias”

Ninguna de las 638 viviendas en alquiler de Casa 47 cumple los criterios de asequibilidad de la Ley de Vivienda

Ignacio de la Calzada, abogado: “La mayoría de despidos por bajo rendimiento son improcedentes porque no pueden demostrarlo”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 22 de septiembre

España da la vuelta al futuro de las pensiones: es el país europeo donde más mejora su sostenibilidad

DEPORTES

Ser sparring, el arte de preparar a las leyendas del tenis o un camino para triunfar en el deporte de raqueta: “Tener enfrente a Nadal impresiona”

Ser sparring, el arte de preparar a las leyendas del tenis o un camino para triunfar en el deporte de raqueta: “Tener enfrente a Nadal impresiona”

El Real Madrid está quemando su último cartucho: las diez heridas por las que se desangra el equipo no son Ceuta ni los árbitros

Ferrer y la elección de jugadores para la Final a 8 de Bolonia: “Alcaraz es un bendito problema, un tema deportivo y no personal”

Ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, el jugador más rico del mundo es sobrino del sultán de Brunéi y busca equipo

El Atlético de Madrid carga contra Mourinho en redes sociales: “Stop acoso arbitral ya”