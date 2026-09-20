España

Cómo hacer un bizcocho de natillas: una receta sencilla y tradicional lista en menos de una hora

Este postre tiene ingredientes fáciles de conseguir y es una opción perfecta para realizar un dulce casero

Un bizcocho redondo con una porción cortada sobre un plato blanco, acompañado por un cuenco con crema, un cesto con huevos y un paño.
Un bizcocho de natillas recién horneado reposa sobre una mesa de madera junto a un recipiente con crema de natillas y un cesto con huevos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El bizcocho de natillas sorprende por su miga húmeda y su aroma dulce a vainilla. Es uno de esos postres caseros que triunfan por su sencillez y su textura suave al primer bocado.

Se trata de una receta tradicional española, pensada para aprovechar un envase de natillas como medida de los demás ingredientes. Resulta perfecta para el desayuno o la merienda, acompañada de café o un vaso de leche fría.

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Receta de Bizcocho de natillas

El bizcocho de natillas es un dulce horneado con una masa batida que incluye huevos, natillas de vainilla, azúcar, aceite y harina. Su técnica principal consiste en batir bien los ingredientes líquidos antes de incorporar los secos, para lograr una miga esponjosa y homogénea.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos.
  • Cocción: 35 minutos.
  • Tiempo total: 50 minutos.

Ingredientes

  • 3 huevos grandes.
  • 1 envase de natillas de vainilla (125 gramos).
  • 1 envase de natillas de azúcar.
  • 1 envase de natillas de aceite de girasol.
  • 3 envases de natillas de harina de trigo de todo uso.
  • 15 gramos de levadura química.
  • Mantequilla, para engrasar el molde.
  • Harina, para espolvorear el molde.

Cómo hacer Bizcocho de natillas, paso a paso

  • Precalienta el horno a 165 ºC, con calor arriba y abajo.
  • Engrasa un molde de corona de 22 centímetros de diámetro con mantequilla.
  • Espolvorea el molde con harina y retira el exceso.
  • Coloca en un bol los huevos, las natillas, el azúcar y el aceite.
  • Bate con una batidora eléctrica hasta obtener una mezcla lisa y sin grumos.
  • Añade la harina tamizada junto con la levadura química.
  • Mezcla con movimientos envolventes. Este gesto es clave para introducir aire y lograr una masa esponjosa.
  • Vierte la mezcla en el molde preparado y alisa la superficie.
  • Hornea durante 35 minutos, con el molde a media altura.
  • No abras la puerta del horno durante los primeros 25 minutos de cocción.
  • Comprueba el punto de cocción pinchando el centro con una aguja larga. Si sale limpia, el bizcocho está listo.
  • Deja templar el bizcocho dentro del molde unos minutos.
  • Mueve ligeramente el molde para comprobar que se ha despegado y desmóldalo con cuidado.
  • Deja enfriar por completo sobre una rejilla antes de cortarlo.

En el libro ‘Recetas de la Transición’, Berta Álvarez Acal muestra cómo la forma de comer de los españoles reflejaba un contexto de cambio, apertura y novedades. Desde la llegada del jamón york o el menú del día hasta la salida de las mujeres de la cocina con la llegada de la olla exprés y el lavavajillas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 330 kcal.
  • Proteínas: 6 g.
  • Grasas: 15 g.
  • Hidratos de carbono: 42 g.
  • Azúcares: 21 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El bizcocho de natillas se conserva bien tapado a temperatura ambiente durante 2 días.

En la nevera, dentro de un recipiente hermético, aguanta en buen estado hasta 4 o 5 días.

También puedes congelarlo en porciones individuales hasta 2 meses. Descongela a temperatura ambiente antes de servir.

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