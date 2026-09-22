Ninguna de las 638 viviendas en alquiler de Casa 47 cumple los criterios de asequibilidad de la Ley de Vivienda

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana. (Europa Press)

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Las 638 viviendas de alquiler asequible publicadas en el portal Casa 47 incumplen el criterio de asequibilidad que establece la Ley de Vivienda. La denuncia la ha formulado este martes el Observatorio del Alquiler, que ha analizado cada inmueble de forma individual y concluye que ninguno supera el filtro legal. La Ley de Vivienda fija que la suma de la renta, los gastos de comunidad y los suministros básicos no puede superar el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia. Ese es el umbral que define si un alquiler es asequible o no.

El Observatorio, según recoge Europa Press, ha detectado que el portal aplica una fórmula incompleta: considera únicamente la renta del alquiler para fijar el tope del 30%, y deja fuera los gastos de suministros y de comunidad. El resultado es que la cuota de arrendamiento absorbe por sí sola ese porcentaje de los ingresos netos mínimos requeridos, sin que quede margen para ningún coste adicional.

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El problema no es solo el incumplimiento de la norma estatal. Las propias normas de comercialización de Casa 47, publicadas en noviembre de 2025, establecen que la renta más la estimación de suministros no debe superar el 30% de la renta disponible estimada del hogar. Las bases de la convocatoria recogen, además, que cada unidad de convivencia solo puede solicitar viviendas cuyo alquiler no supere ese porcentaje de sus ingresos netos mensuales.

Los suministros empujan la tasa de esfuerzo por encima del 35% en todos los casos

Una cláusula de esas mismas normas traslada al arrendatario el pago de los gastos ordinarios de comunidad y de los servicios privativos (agua, gas, electricidad y comunicaciones, entre otros). El Observatorio señala que esos costes, pese a estar previstos en el contrato, no se integraron en el cálculo del esfuerzo financiero, lo que genera una contradicción entre la letra del reglamento y su aplicación práctica.

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El informe incorpora al análisis el coste de los suministros básicos (luz, agua, electricidad e internet) con una media de 123 euros mensuales. Al sumar esa cifra a la renta, la tasa de esfuerzo supera el 35% para los hogares con ingresos netos mínimos en la totalidad de las viviendas publicadas. El caso más extremo se registra en una vivienda de Gijón, donde la tasa escala hasta el 39,77%. Esa cifra supera en 9,77 puntos porcentuales el máximo que admite la legislación y aleja ese inmueble del concepto legal de vivienda asequible.

Qué es Casa 47 y qué viviendas ofrece

Casa 47 es la entidad pública empresarial del Estado creada para centralizar el acceso al parque de alquiler asequible en España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, presentaron su portal el 7 de septiembre de 2026 con el anuncio de 800 viviendas disponibles, aunque en la web solo figuran 638, un 20% menos de lo prometido.

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Las viviendas proceden en su mayoría de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y se distribuyen en cinco comunidades autónomas: Comunitat Valenciana, Galicia, Cataluña, Navarra y Asturias. Los precios de alquiler oscilan entre 350 y 1.066 euros mensuales, según la ubicación y el tamaño del inmueble.

Para acceder a una de estas viviendas, la unidad de convivencia debe acreditar ingresos netos conjuntos de entre 16.800 y 63.000 euros anuales, entre 2 y 7,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), no tener vivienda en propiedad y estar al corriente con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. La adjudicación se realiza por sorteo ante notario.

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Los contratos tienen una duración inicial de 14 años, con prórrogas automáticas de 7 años hasta alcanzar un máximo de 75. El precio no se fija según el coste de construcción, sino en función de la renta mediana de los hogares del municipio donde se ubica la vivienda. Según reconoció el propio portal ante varios medios, los cálculos son de carácter estadístico y “no se adaptan los precios a los casos individuales”.

*Con información de Europa Press