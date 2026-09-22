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El príncipe Sverre Magnus de Noruega comienza las clases en el Forward College de Lisboa: “Tuvieron a la infanta Sofía de España, mi presencia no es tan extraña”

El tercer hijo de los reyes de Noruega ha comenzado a estudiar en la misma universidad de la infanta Sofía en Lisboa

El príncipe Sverre Magnus de Noruega llega al Storting el día de la ceremonia de juramento del rey Haakon de Noruega, en Oslo, 2026. (NTB/Cornelius Poppe vía REUTERS)
El príncipe Sverre Magnus de Noruega llega al Storting el día de la ceremonia de juramento del rey Haakon de Noruega, en Oslo, 2026. (NTB/Cornelius Poppe vía REUTERS)
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El príncipe Sverre Magnus de Noruega ya ha comenzado una nueva etapa lejos de casa. A sus 20 años, el hijo menor de los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit se ha instalado en Lisboa para iniciar sus estudios universitarios en el Forward College, una experiencia internacional que durante los próximos tres años le llevará también a París y Berlín.

El joven royal ha sido localizado por el medio noruego Se og Hør en uno de los campus de la institución, situado en la zona de Bairro Alto. A pesar de las altas temperaturas de la capital portuguesa, que rondaban los 25 grados, Sverre Magnus apareció vestido completamente de negro mientras recorría las empinadas calles del barrio.

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Ante la pregunta sobre cómo afronta este nuevo capítulo de su vida, el príncipe se mostró ilusionado con la experiencia. “Sí, tengo muchas ganas de vivir en Lisboa”, aseguró al citado medio. También confirmó que ya había comenzado las clases en el campus portugués.

La elección de Forward College no es casual. El centro ofrece una formación internacional en la que los alumnos cambian de ciudad durante sus años universitarios. Sverre Magnus cursará un grado en Administración de Empresas y comenzará su recorrido académico en Lisboa antes de trasladarse a París y, posteriormente, a Berlín.

Estadio New York New Jersey, East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. - 5 de julio de 2026. El príncipe Sverre Magnus y la princesa Ingrid Alexandra de Noruega antes del partido (REUTERS/Dylan Martinez).
Estadio New York New Jersey, East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. - 5 de julio de 2026. El príncipe Sverre Magnus y la princesa Ingrid Alexandra de Noruega antes del partido (REUTERS/Dylan Martinez).

Según anunció la Casa Real noruega en agosto, el programa incluye materias como economía, estadística y contabilidad. El objetivo es que los estudiantes desarrollen su formación en diferentes entornos europeos y convivan con jóvenes de distintas nacionalidades.

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Además, Sverre Magnus no será el primer miembro de una familia real que pasa por sus aulas. Ya que la infanta Sofía también estudia en Forward College y actualmente se encuentra desarrollando su segundo año en París, una circunstancia que el propio príncipe ha mencionado con naturalidad cuando le preguntaron por la reacción de los lisboetas ante su llegada. “Intentamos averiguar si la gente piensa que es estupendo tener a un príncipe noruego en la ciudad”, le preguntó el reportero. “Sí, no, no creo que piensen eso. Tuvieron aquí a la infanta Sofía de España, así que no es tan extraño. Se respira un ambiente muy relajado”, explicó.

Un respiro después de meses complicados

El comienzo de sus estudios llega, además, después de unos meses especialmente difíciles para la familia real noruega. El príncipe ha tenido que afrontar acontecimientos familiares de gran impacto, entre ellos la situación judicial de su hermanastro, Marius Borg Høiby, y los problemas de salud de su madre, Mette-Marit, que fue sometida a un trasplante pulmonar.

El príncipe Sverre Magnus de Suecia, el rey Haakon, la princesa heredera Ingrid Alexandra y la princesa Marta Luisa caminan como parte del cortejo fúnebre que traslada el féretro del rey Harald de Noruega desde el Palacio hasta la Catedral de Oslo, el día de su funeral, en Oslo, Noruega, el 9 de septiembre de 2026. (NTB/Ole Berg-Rusten vía REUTERS)
El príncipe Sverre Magnus de Suecia, el rey Haakon, la princesa heredera Ingrid Alexandra y la princesa Marta Luisa caminan como parte del cortejo fúnebre que traslada el féretro del rey Harald de Noruega desde el Palacio hasta la Catedral de Oslo, el día de su funeral, en Oslo, Noruega, el 9 de septiembre de 2026. (NTB/Ole Berg-Rusten vía REUTERS)

A estas circunstancias se sumaron posteriormente el trasplante renal de Durek Verrett y el fallecimiento del rey Harald V. Poco después, la familia volvió a recibir otro duro golpe con la muerte de la princesa Astrid, hermana del monarca, el pasado 11 de septiembre, apenas dos días después de asistir al funeral de Harald. En este contexto, la llegada a Lisboa supone para Sverre Magnus una oportunidad para concentrarse en sus estudios y comenzar una etapa diferente.

El príncipe permanecerá un año en Lisboa antes de continuar su formación en París y Berlín. Forward College apuesta precisamente por este modelo de movilidad, con clases internacionales y una experiencia académica repartida por varias capitales europeas. La institución, fundada en 2021 y vinculada académicamente a la Universidad de Londres, se caracteriza además por sus grupos reducidos y por combinar las asignaturas tradicionales con competencias relacionadas con el liderazgo, el trabajo en equipo y la adaptación a diferentes culturas.

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