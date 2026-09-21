Ferrer y la elección de jugadores para la Final a 8 de Bolonia: “Alcaraz es un bendito problema, un tema deportivo y no personal”

El capitán español, David Ferrer (REUTERS/Pablo Sanhueza)

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La clasificación de España para la Final a 8 de la Copa Davis ha dejado a David Ferrer ante una situación que, lejos de preocuparle, asume como una consecuencia positiva de la evolución de su equipo. La contundente victoria por 0-4 frente a Chile ha abierto de nuevo las puertas de la fase decisiva, pero también ha ampliado el número de jugadores que pueden aspirar a formar parte de la convocatoria definitiva para Bolonia.

La ciudad italiana volverá a acoger la fase final entre el 24 y el 29 de noviembre. España llegará después de haber superado la eliminatoria disputada en Santiago, donde la selección chilena eligió la tierra batida como superficie. El escenario será ahora diferente: pista dura y bajo techo. Ferrer ya sabe lo que significa levantar la Copa Davis. Lo hizo durante su etapa como jugador y ahora intenta repetir ese éxito desde la posición de capitán. La oportunidad llega después de que España perdiera la final ante Italia en 2025. El objetivo vuelve a ser el mismo, aunque antes habrá que definir qué jugadores formarán parte del equipo.

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La principal incógnita está relacionada con Carlos Alcaraz y Marcel Granollers. Ninguno de los dos estuvo disponible para la eliminatoria contra Chile. Alcaraz, que a sus 23 años es considerado el líder natural del equipo, sufrió una lesión la semana anterior a la cita durante la final de las ATP Finals de Turín. Granollers, pieza alrededor de la que se articula el dobles, tampoco participó y cuenta con 40 años.

Rafa Jódar en un partido de la Copa Davis (Europa Press)

La situación podría ser distinta en Bolonia. Ferrer sabe que, si ambos se encuentran en condiciones, tendrá que tomar decisiones para confeccionar el equipo. Y el capitán no oculta que esa posibilidad le satisface. “Decidir es mi función. ¿Alcaraz? Bendito problema. Cuantos más jugadores y mejores, más me encanta. Para mí no es un problema. Es un tema deportivo, no personal, y elegiré. Sí, habrá que contar con jugadores como Alcaraz y Granollers", aseguró.

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La victoria ante Chile ha añadido además nuevos nombres a la lista de candidatos. Rafa Jódar, de 20 años, y Dani Mérida, de 21, tuvieron un excelente debut con la selección. Martín Landaluce, también de 21 años, ya había debutado anteriormente y esta vez disputó un cuarto punto cuando la eliminatoria ya estaba decidida. Jaume Munar y Pedro Martínez también repitieron presencia. Cinco jugadores han tenido protagonismo en la convocatoria de Chile y ahora algunos podrían tener que dejar su sitio ante un eventual regreso de Alcaraz y Granollers. Pablo Carreño y Alejandro Davidovich, por su parte, afrontan una situación más complicada en este escenario.

El capitán pone en valor la nueva generación

Más allá de los nombres que estarán en Bolonia, Ferrer quiso destacar la respuesta de los jugadores jóvenes durante la eliminatoria. La victoria ante Chile permitió comprobar su capacidad para asumir responsabilidades en una competición internacional. “En Chile los jóvenes han asumido su rol, con una madurez superior a su edad. Les espera un gran futuro por delante en el tenis. Esto forma parte de un aprendizaje y una proyección que ayudará para ganar la Copa Davis en el futuro. Quiero que estén orgullosos de lo que han conseguido y que lo valoren”, explicó.

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El 4 de marzo de 2011, ante el rumano Adrian Ungur, el cordobés logró una de sus victorias más recordadas en el torneo

El capitán también valoró el esfuerzo realizado después de una temporada en la que los jugadores han tenido que afrontar desplazamientos y cambios de superficie. “El compromiso, en una temporada larga, después de una gira en la que han estado en tres continentes diferentes en poco tiempo, cambiando de superficie“, destacó Ferrer. Su valoración de la eliminatoria fue especialmente positiva. El capitán habló de una actuación ”sobresaliente” y destacó el nivel de tenis mostrado por sus jugadores. También señaló la importancia de haber superado el momento de dudas que apareció durante el segundo set del encuentro de Dani Mérida contra Tabilo.

“Jugando un tenis de altísimo nivel. Nos ayudó superar las dudas que hubo en el segundo set de Dani (Mérida) contra Tabilo. Dio mucha tranquilidad a todos”, explicó. España ya tiene asegurado su lugar entre los ocho mejores. Ahora Ferrer deberá decidir qué jugadores viajarán a Bolonia. La irrupción de los jóvenes ha ampliado sus posibilidades, mientras que la posible presencia de Alcaraz y Granollers introduce nuevas variables. Para el capitán, sin embargo, tener más opciones no supone un problema: es, precisamente, el tipo de decisión que quiere afrontar.

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