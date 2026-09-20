España

Enfrentamiento entre los vecinos de la isla poblada más pequeña de España: una asociación intenta frenar su independencia de Alicante

Alrededor de sesenta vecinos presentaron un recurso para proclamarse formalmente como una entidad local menor en abril, pero ahora el resto de habitantes denuncian que esta propuesta viene de personas que “son de fuera de Tabarca”

(foto: Wikipedia)
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La isla de Tabarca, frente a la costa de Alicante, tiene un conflicto abierto que enfrenta a sus vecinos por el futuro administrativo. Recordemos que la isla poblada más pequeña de España fue noticia hace unos meses cuando la Asociación de Vecinos de la Isla de Tabarca formalizó un recurso para poder convertirse en una entidad local menor.

A raíz de este movimiento vecinal, que tuvo lugar en abril, ha surgido ahora una nueva entidad denominada Nueva Tabarca-La Protegida, que se opone totalmente a esta iniciativa. La petición que rechazan tuvo el respaldo de 33 de las 59 personas empadronadas en la isla. Lo que al principio se veía como una propuesta de la mitad del censo de habitantes, parece ser que viene de personas que “son de fuera de Tabarca”, aunque algunas mantengan vínculos familiares o patrimoniales, según apuntan desde La Protegida.

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Los promotores de la propuesta inicial esperaban que con esta concesión pudieran obtener una mayor autonomía para gestionar sus servicios y fondos vinculados a la vida cotidiana. No obstante, la Policía Local y las competencias urbanísticas continuarían bajo control del Ayuntamiento de Alicante. Aun así, el resto de habitantes sostienen: “No estamos de acuerdo con un nuevo estatus para la isla: nadie de fuera nos tiene que someter”, señalan a Información.es.

Isla de Tabarca, en Alicante (Turismo Alicante).
Isla de Tabarca, en Alicante (Turismo Alicante).

La asociación asegura que ha reunido a 90 interesados

Nueva Tabarca-La Protegida ha celebrado una reunión para formalizar su refundación y actualizar unos estatutos que datan de 1992. La entidad estará presidida por María José Zapata y tendrá como vicepresidente a Cayetano García, alcalde pedáneo de Tabarca entre 1995 y 2015. Tras esta primera toma de contacto, aseguran que han reunido cerca de 90 adhesiones para rechazar la constitución de la entidad local menor.

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Entre esos apoyos figuran personas relacionadas con Tabarca que residen fuera de la isla y que no aparecen en el padrón local por razones vinculadas al acceso a la educación, la sanidad u otros servicios públicos en la península. También cuestionan el apoyo obtenido por la Asociación de Vecinos Isla de Tabarca. Y es que, según afirman, “muchos de ellos lo hicieron engañados”; aunque no han precisado en qué habría consistido esa situación.

(foto: Wikipedia)
(foto: Wikipedia)

La asociación original se creó hace más de tres décadas para plantear cuestiones concretas, como licencias para nuevos restaurantes, la colocación de toldos en el puerto y las necesidades de rehabilitación tras el temporal de 1980. Según quienes promueven ahora su regreso, aquellas demandas quedaron resueltas y el colectivo permaneció inactivo, aunque no llegó a disolverse. “Se ha congelado”, explican.

Dos visiones sobre el mismo problema

Para los defensores de la entidad local menor, la fórmula permitiría adaptar la gestión pública a las particularidades de una isla con una población reducida y una dependencia permanente del transporte marítimo. La iniciativa persigue una administración propia para una parte de las competencias. En parte, esta petición se ha llevado a cabo por problemas de limpieza, acumulación de basura, cortes de electricidad en algunas calles y limitaciones en las conexiones marítimas.

(foto: Wikipedia)
(foto: Wikipedia)

Igualmente, sus integrantes también reclaman una atención específica para el patrimonio, como la Torre de San José y las murallas que rodean el núcleo urbano, catalogadas como Conjunto Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural, y el entorno natural de la isla, que fue declarada primera reserva marina de España en 1986.

A pesar de que Nueva Tabarca-La Protegida admite que existen deficiencias, como la falta de mantenimiento, el cierre del museo desde hace cinco años y la necesidad de reforzar la limpieza, también sostienen que la situación no alcanza el nivel de deterioro que describe la otra asociación. También discrepan de que sea necesario aumentar las conexiones por barco con la península.

Del mismo modo, defienden que la isla no dispone de ingresos públicos suficientes para sostener una estructura administrativa propia sin una aportación municipal relevante. A ese argumento económico suman lo que definen como un “sentimiento de alicantinidad”, ya que Tabarca seguiría perteneciendo al término municipal de Alicante incluso si prosperara la nueva figura administrativa.

La playa de Tabarca, en Alicante.
La playa de Tabarca, en Alicante.

El Ayuntamiento de Alicante sostiene que la petición no se sostiene

La Asociación de Vecinos Isla de Tabarca trabaja con un equipo de abogados para formalizar la solicitud. Según sus integrantes, han pedido reuniones con el Ayuntamiento de Alicante en mayo y agosto, pero nunca han recibido una respuesta.

El gobierno municipal, encabezado por el alcalde Luis Barcala, ha defendido la gestión desarrollada en la isla. Mientras que el vicealcalde, Manuel Villar, afirmó en agosto que la petición para crear una entidad local menor “no tiene motivo”. Por su parte, desde Nueva Tabarca-La Protegida aseguran que el Ayuntamiento no les pidió intervenir contra la iniciativa y que su movilización partió de los propios vecinos.

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